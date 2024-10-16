「黑白大廚」白種元被惡搞！矇眼看板全網瘋傳：致敬

超夯韓綜「黑白大廚：料理階級大戰」，掀起一股熱潮，讓節目中的參賽廚師們，各個知名度暴漲，連帶所屬餐廳也爆紅，而就在節目才播畢一周後，製作單位就火速宣布確認會有第二季。

擔任評審的白種元與「三星名廚」安成宰也成為當紅炸子雞，他倆在節目中試吃評分，為了公平矇眼吃美食片段成節目亮點。沒想到，這段張大嘴吃東西的片段，連白種元自家餐廳「站前烏龍」不少分店都被員工拿來「致敬」，把老闆的廣告看板用黑色垃圾袋矇上雙眼。