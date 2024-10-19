跟著《黑白大廚》夯旅遊！朝聖韓國餐廳、人氣料理DIY「日韓料理體驗攻略」5選

根據觀光署統計，今年上半年造訪南韓的外國遊客達80.1萬人次，和去年同期相較，增加122%。旅天下觀察，受惠韓劇、韓綜議題發酵，疫後韓國旅遊快速回溫，當中以韓國節目為主的「沉浸式體驗旅遊」最受青睞。

近期推出數支「韓國黑白大廚體驗5日」，安排至節目評審白種元的餐廳享用美食，如香港飯店0410、新村食堂…等，並前往節目中黑白隊餐廳主要聚集商圈明洞、梨泰院、漢南洞或京東市場，讓旅客自行到餐廳朝聖拍照打卡，並體驗黑白大廚相似料理DIY，如韓式拌飯、年糕，行程每人22,900元起。

日韓秋楓、冬雪旅遊需求強勁，不僅韓流強勢來襲，日本也跟上體驗旅遊風潮，推出「東北花卷5日」四人同行一人免費，前往東北手作煎餅、烤米棒、魚板，或是「北陸名古屋6日」安排日劇人氣美食蕎麥麵DIY，創造產品豐富度。旅天下推薦「日韓料理DIY攻略」，製作簡易，十分適合親子同遊，尤其饕客不能錯過。

想要嘗試《黑白大廚》內的人氣料理DIY嗎？旅天下推出行程，至首爾「稻花農夫」體驗製作辣椒醬、韓式拌飯、年糕。旅客將有機米磨成米糊後，搭配農家特製私房醬料和辣椒粉，攪拌均勻，就能封裝帶回國。

《黑白大廚》中，白宮名廚李愛德華以甜點手法轉譯「辣炒年糕」，旅天下帶旅客一同體驗。圖片來源｜旅天下

《黑白大廚》中，韓式辣椒醬扮演重要角色，旅天下行程規劃手作體驗。圖片來源｜旅天下

還能像《黑白大廚》中爆紅的拌飯大王一樣，用獨特的節奏，拌專屬自己的韓式拌飯，最後使用杵和臼搗年糕，沾上黃豆粉，享用自製年糕甜點，除了體驗傳統趣味，也感受節目中李愛德華，將韓式年糕變成棉花糖般口甜點的感動。

來到東北岩手縣，絕對不能錯過「南部煎餅」，推薦搭乘旅天下獨家包機台灣虎航直飛花卷，前往盛岡手工藝村，跟著職人一起手作。

想要近距離接觸日本職人，絕對不能錯過盛岡手工藝村，尤其煎餅DIY相當受歡迎。圖片來源｜旅天下

「南部煎餅」為日本岩手縣的經典土產，包裹著滿滿完整花生粒，口感焦香外酥脆內鬆軟。圖片來源｜旅天下

店員擀好麵糰、將一大把整粒飽滿的花生放上鐵盤，旅客就能自己煎，成品外脆內香軟，花生香氣濃郁，重點是，DIY部分相當簡單，僅需三分鐘！盛岡手工藝村集結許多當地傳統手工藝的工作坊，好吃又好玩。

仙台特產不只有毛豆，還要記得吃「竹葉魚板」！強推到「鐘崎仙台名物館」一遊，不但可以購買仙台特產、欣賞夏季最著名的仙台七夕祭裝飾，還能體驗烤魚板，入口相當驚艷，嘗起來蓬鬆，彈性恰到好處，軟脆口感交織。

魚板保留魚肉鮮味，無魚腥味，烤一次約五至十分鐘，烤完即可食用。圖片來源｜旅天下

另外，必點「烤魚板豆腐甜甜圈冰淇淋」，用豆腐甜甜圈沾牛奶冰淇淋，搭配魚板大口吃下，滋味具有豐富層次感。

烤米棒是秋田極具代表性的美食，推薦「東北花卷5日」，跟著旅天下一起體驗最道地的獵人料理。將溫熱的白飯用木樁輾碎，雙手沾濕後，把輾好的米飯均勻包裹長棒上，再抹上味噌烘烤，烤至焦香就能大快朵頤囉！

當地人還會把烤米棒放入火鍋，成為圍爐料理。烤米棒簡易到連回國都能自製，可依照個人喜好，變更刷醬，打造獨一無二的烤米棒。

秋田米知名度響亮，連帶「烤米棒」亦成為代表性美食，甚至衍伸出「米棒鍋」。圖片來源｜旅天下

「越前蕎麥麵」不僅是北陸福井縣著名的傳統美食，更是日本天皇也誇讚的平民美食料理。旅天下帶饕客前往越前蕎麥麵村，參觀蕎麥麵工廠外，也可以化身職人親手製作，從擀麵糰到切麵條，看似簡單的動作，卻是美味秘訣，最後撒上蘿蔔泥、鰹魚片、蔥，再淋上高湯，完成後立即品嘗，親子遊必去。

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302080