「黑白大廚」確定要推第二季！製作單位宣布：比賽升級

現象級韓國廚藝競賽節目「黑白大廚：料理階級大戰」在首播後創下Netflix全球排行榜紀錄，成為第一部連續三週位列全球非英語節目Top 10 榜首的Netflix韓國無腳本節目，創造4,400萬的觀看時數。在台灣也同樣榮登非英語節目排行榜榜首長達三週。今官方宣布即將推出第2季，製作單位承諾將比賽升級，帶來更精彩刺激的廚藝對決。

「黑白大廚」自9月開播以來，憑藉著如同運動賽事般的競爭及前所未見的挑戰，吸引了全球觀眾的目光。從廚師與廚師激烈的競爭當中，看得出每位廚師對於料理的熱情，加上大規模的場景、設備，以及每個出人意料的反轉，讓每位螢幕前的觀眾深深著迷且振奮著。韓國美食企業家白種元與MOSU Seoul餐廳的米其林三星主廚安成宰的評審之旅，為韓國料理節目樹立了新的標竿，他們一同追求的是「最終極的美味」。

Netflix韓國內容總監Yoo Ki-hwan表示：「我們很高興宣布黑白大廚第2季的製作，這要感謝韓國及全球粉絲的熱烈迴響。這種規模的節目需要付出大量的努力，我們為能與這支專業且敬業的團隊所取得的成就感到自豪。隨著我們繼續擴展無腳本的實境節目，我們期待很快能與大家分享更多獨特且令人興奮的內容。」

三位來自製作公司Studio Slam的主創，製作人金學慜、金銀芝以及編劇毛銀卨再度聯手打造「黑白大廚」第2季。他們共同表示：「我們非常感謝觀眾的支持，正因為有你們，我們才能重新回歸第2季。我們將會盡全力回應大家的喜愛與期待。」