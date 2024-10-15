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才剛播完！「黑白大廚」火速宣布確定製作第二季 播出時間曝光

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
「黑白大廚：料理階級大戰」已確定會製作第二季。 圖／擷自X
「黑白大廚：料理階級大戰」已確定會製作第二季。 圖／擷自X

超夯韓綜「黑白大廚：料理階級大戰」，掀起一股熱潮，讓節目中的參賽廚師們，各個知名度暴漲，連帶所屬餐廳也爆紅，而就在節目才播畢一周後，製作單位就火速宣布確認會有第二季。

節目製作團隊15日在X上宣告「「黑白大廚」確定會製作第二季，預計會在2025年下半年於Netflix播出，而執行製作金學慜也表示由於觀眾的熱情支持，才有第二季的誕生，會繼續努力，報答大家的期待和喜愛。

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