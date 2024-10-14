「黑白大廚」延燒戰火到超商！CU「栗子提拉米蘇」補貨了，GS25聯名「無菜單阿姨」10／17推出

Netflix爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》掀起超商聯名風潮，最新消息顯示，節目中參賽者以創意料理征服了觀眾，更成功進駐韓國兩大便利商店CU與GS25。由黑湯匙隊的「拿坡里美味黑手黨」推出的「栗子提拉米蘇」，已在CU App上創下預購紀錄，20分鐘內2萬份瞬間售罄，展現超凡影響力。此款甜點口感層次豐富，堪比飯店等級，使得眾多美食愛好者紛紛前來搶購，而CU也迅速補貨，希望可以力求滿足消費者需求，近期在韓國的遊客也不妨試試看！

圖／取自CU官網

圖／取自CU官網

而除了CU之外，GS25這回也加入這場《黑白大廚》超商大戰了。該連鎖便利商店宣布將攜手四位節目人氣主廚，包括「無菜單阿姨」及「白湯匙」的蔣皓俊等人，推出聯名料理系列，並將於10月17日開放預訂，月底正式在GS25店內上架。GS25與Netflix的合作再度引進節目元素，希望讓消費者輕鬆享受節目中的特色美味。各家超商藉由推出主廚獨家創作，吸引美食愛好者前往搶購，形成市場競爭新態勢。

圖／取自CU官網

圖／取自Netflix官網

而隨著《黑白大廚》在全球的熱度攀升，韓國便利商店也紛紛借勢推出節目聯名商品。CU和GS25作為韓國主要的超商業者，正透過跨界合作為消費者帶來嶄新的購物體驗。CU以韓國全國最多店鋪數（超過1.8萬家）領跑市場，GS25則緊隨其後，以極具話題性的聯名系列吸引目光，如今可在便利商店輕鬆購得節目中的話題美食，為日常購物增添一分樂趣，相信還會延燒一陣子，把握機會吃起來吧！

圖／取自網路

圖／取自Netflix官網