快訊

曾在道上叱吒風雲…黃村病逝享年58歲 雲縣議長弟捐肝救不回

貨輪駛入基隆港撞擊！價值上億橋式起重機倒塌 瞬間影像曝光

沒體能別嘗試…12小時內「單攻」玉山主峰 今年已累計5事故

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑白大廚」延燒戰火到超商！CU「栗子提拉米蘇」補貨了，GS25聯名「無菜單阿姨」10／17推出

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／取自Netflix官網 圖右／取自CU官網
圖左／取自Netflix官網 圖右／取自CU官網

Netflix爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》掀起超商聯名風潮，最新消息顯示，節目中參賽者以創意料理征服了觀眾，更成功進駐韓國兩大便利商店CU與GS25。由黑湯匙隊的「拿坡里美味黑手黨」推出的「栗子提拉米蘇」，已在CU App上創下預購紀錄，20分鐘內2萬份瞬間售罄，展現超凡影響力。此款甜點口感層次豐富，堪比飯店等級，使得眾多美食愛好者紛紛前來搶購，而CU也迅速補貨，希望可以力求滿足消費者需求，近期在韓國的遊客也不妨試試看！

圖／取自CU官網
圖／取自CU官網

圖／取自CU官網
圖／取自CU官網

而除了CU之外，GS25這回也加入這場《黑白大廚》超商大戰了。該連鎖便利商店宣布將攜手四位節目人氣主廚，包括「無菜單阿姨」及「白湯匙」的蔣皓俊等人，推出聯名料理系列，並將於10月17日開放預訂，月底正式在GS25店內上架。GS25與Netflix的合作再度引進節目元素，希望讓消費者輕鬆享受節目中的特色美味。各家超商藉由推出主廚獨家創作，吸引美食愛好者前往搶購，形成市場競爭新態勢。

圖／取自CU官網
圖／取自CU官網

圖／取自Netflix官網
圖／取自Netflix官網

而隨著《黑白大廚》在全球的熱度攀升，韓國便利商店也紛紛借勢推出節目聯名商品。CU和GS25作為韓國主要的超商業者，正透過跨界合作為消費者帶來嶄新的購物體驗。CU以韓國全國最多店鋪數（超過1.8萬家）領跑市場，GS25則緊隨其後，以極具話題性的聯名系列吸引目光，如今可在便利商店輕鬆購得節目中的話題美食，為日常購物增添一分樂趣，相信還會延燒一陣子，把握機會吃起來吧！

圖／取自網路
圖／取自網路

圖／取自Netflix官網
圖／取自Netflix官網

圖／取自Netflix官網
圖／取自Netflix官網

編輯推薦

創意料理 拿坡里 提拉米蘇 無菜單 超商

相關新聞

「黑白大廚」延燒戰火到超商！CU「栗子提拉米蘇」補貨了，GS25聯名「無菜單阿姨」10／17推出

Netflix爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》掀起超商聯名風潮，最新消息顯示，節目中參賽者以創意料理征服了觀眾，更成功進駐韓國兩大便利商店CU與GS25。由黑湯匙隊的「拿坡里美味黑手黨」推出的「栗子提拉米蘇」，已在CU App上創下預購紀錄，20分鐘內2萬份瞬間售罄，展現超凡影響力。此款甜點口感層次豐富，堪比飯店等級，使得眾多美食愛好者紛紛前來搶購，而CU也迅速補貨，希望可以力求滿足消費者需求，近期在韓國的遊客也不妨試試看！

來一場冬日慶典！適合滑雪新手　韓國洪川大明SONO滑雪渡假村攻略

如果是第一次滑雪，韓國洪川大明SONO Vivaldi Park一日遊是最佳選擇。行程費用實惠，預訂方便，包含專業教練、市區接駁和設備租用。從首爾出發僅需1.5小時即可抵達，非常適合初次嘗試滑雪但略感緊張的新手，提供安心的滑雪體驗！

「黑白大廚」料理節目爆紅引熱議！訂位、餐廳資訊與廚師ig一次看

Netflix於2024年9月17日隆重推出的全新韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）迅速成為話題焦點。節目採用緊張刺激的淘汰賽制，80位「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」頂尖主廚，角逐3億韓元的豐厚獎金。節目邀請了著名美食家白種元和韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審，帶來專業的料理評價，進一步提升節目的權威性與影響力。

來韓怎麼能不體驗！開箱六個韓國傳統韓屋村 跨越時空的縫隙

踏進歷史悠久的村落、宛如時光倒流般，眼前浮現起一幕幕韓國歷代王朝的生活縮影，韓屋村彷彿是一座凝固在時光中的歷史，青瓦屋頂在陽光下閃爍著淡淡光澤，精緻的木質結構搭配上傳統裝飾藝術，塑造出溫暖而迷人的氛圍，就像是置身在過去的歲月之中，因此想感受韓國最道地的生活方式，那就絕不能錯過「韓屋村」！

韓國大田一日遊！來到宋仲基的故鄉吃道地美食吧

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 首爾站、Daejeon、유람。來到韓國，除了首爾，還有很多小城市值得一遊。今天要為大家介紹的是位於韓國中部的大田廣域市。大田不僅是交通樞紐，也是科技重鎮，被稱為「韓國的矽谷」。雖然有些人說大田相較其他城市顯得平淡，但這裡擁有豐富的道地美食，而且是韓國知名演員宋仲基的故鄉！以下是從首爾出發的大田一日遊行程推薦。

首爾江南必訪咖啡廳，品嚐米其林醬蟹料理！小編不踩雷推薦

身為韓國富人區江南，除了有超大最頂級的百貨公司以及各式美容院，還有許多高級餐廳與精緻下午茶店可以踩點打卡。推薦大家來到首爾一定要到江南走走逛逛，看看最新韓國流行趨勢以及熱門餐廳，這次小編整理了5間必訪咖啡廳以及到韓國不可不吃的米其林醬蟹料理。打破傳統的刻板印象，原來醬蟹也能吃得這麼時尚又高級！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。