丟臉丟到國外！「黑白大廚」黑手黨怒黃牛 一看竟來自台灣 網友全怒了

韓廚藝競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」受到全球許多觀眾喜愛，這陣子成為熱門話題，而參賽廚師的餐廳知名度更因此大漲，節目中表現優異的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙卻突然在IG上表示，有黃牛代訂他的餐廳，他因此決定取消該訂位，而仔細一看，被他認為是黃牛的，竟然是台灣人。

權聖晙的義式餐廳「Via Toledo Pasta Bar」本來就很夯，節目播出後更是一位難求，太多人想要訂位都搶不到。他今（10）日在IG限時動態上po出截圖，原來是有網友私訊他，檢舉有人代訂他的餐廳，而網友的檢舉截圖中，可發現是台灣店家。

權聖晙回覆網友訊息，表示感謝檢舉，會取消對方的預約。而該店家也被網友找出來，喊冤表示「代訂餐廳沒有收代購費～是幫很好的客人搶的」，但尚未出示沒有收代購費的證明，所以有網友留言罵「丟臉丟到國外」、「韓國人誰理你有沒有收錢」、「跟台灣人澄清沒用」。

權聖晙在IG表示會取消疑似黃牛的訂位。圖／摘自IG

權聖晙。圖／Netflix提供