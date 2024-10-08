快訊

北市老牌「佑昌相機」詐騙逾200名顧客 老闆捲千萬元搭機出境落跑

台灣寶可夢中心雙十節開賣2大類新品！喵喵水洗毛絨玩具、噴火龍手作商品必搶

賴總統親邀蔡英文出席國慶大典 將與馬朱同台

聽新聞
0:00 / 0:00

雷／「黑白大廚」冠軍出爐！他打敗超強經驗洩真實狀況

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
圖／IG @netflixkr
圖／IG @netflixkr

料理競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」今（8）日第一季最後2集上線，總冠軍賽由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」對白湯匙「愛德華李」，黑白對決最後由「拿坡里美味黑手黨」奪下，讓觀眾直呼過癮。

「黑白大廚」第一季共12集，由100名參賽者展開激烈料理對決，冠軍將獲得獎金韓幣3億元（約台幣715萬元），100位廚師又分為80位「黑湯匙」無名廚師及20位「白湯匙」菁英主廚，並由知名美食家白種元、米其林主持安成宰擔任評審，經過個人賽、分組對決後，留下黑白湯匙共8強。

8強包括白湯匙名廚崔鉉碩、鄭智善、蔣皓埈、愛德華李，以及黑湯匙「三星」、「料理狂人」 、「阿姨無菜單料理一號」、「拿坡里美味黑手黨」，黑湯匙由於知名度不高，必須要進入決賽才能在節目中揭露自己的真實姓名，讓比賽增添話題。

第10集黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」脫穎而出，今天上新的11集篩選出了總冠軍賽候選人，餘下的7強比拚豆腐料理，大熱人選崔鉉碩意外落馬，他自認過於傲慢，導致料理口味過於繁雜，沒能得到評審青睞而慘遭淘汰，豆腐大戰由「三星」和愛德華李進入殊死對決，最後曾在白宮服務的愛德華李勝出一籌。

第12集總決賽中，雙方各自拿出看家本領，勝者的實力也獲得2位評審的一致同意，「拿坡里美味黑手黨」拿下冠軍，也揭曉了他的名字是權聖晙。

料理競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」吸引相當多人喜愛。圖／Netflix提供
料理競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」吸引相當多人喜愛。圖／Netflix提供

延伸閱讀

從寓言學管理／面對挑戰 擺脫黑帽思考

NBA／交易後灰狼進入愛德華時代 藍道：我來幫忙奪冠的

灰狼拆雙塔只因龐大薪資壓力 尼克華麗五門齊想像無限

美實境秀明星遇刺傷重身亡 享年58歲

相關新聞

「黑白大廚」料理節目爆紅引熱議！訂位、餐廳資訊與廚師ig一次看

Netflix於2024年9月17日隆重推出的全新韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）迅速成為話題焦點。節目採用緊張刺激的淘汰賽制，80位「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」頂尖主廚，角逐3億韓元的豐厚獎金。節目邀請了著名美食家白種元和韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審，帶來專業的料理評價，進一步提升節目的權威性與影響力。

來韓怎麼能不體驗！開箱六個韓國傳統韓屋村 跨越時空的縫隙

踏進歷史悠久的村落、宛如時光倒流般，眼前浮現起一幕幕韓國歷代王朝的生活縮影，韓屋村彷彿是一座凝固在時光中的歷史，青瓦屋頂在陽光下閃爍著淡淡光澤，精緻的木質結構搭配上傳統裝飾藝術，塑造出溫暖而迷人的氛圍，就像是置身在過去的歲月之中，因此想感受韓國最道地的生活方式，那就絕不能錯過「韓屋村」！

韓國大田一日遊！來到宋仲基的故鄉吃道地美食吧

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 首爾站、Daejeon、유람。來到韓國，除了首爾，還有很多小城市值得一遊。今天要為大家介紹的是位於韓國中部的大田廣域市。大田不僅是交通樞紐，也是科技重鎮，被稱為「韓國的矽谷」。雖然有些人說大田相較其他城市顯得平淡，但這裡擁有豐富的道地美食，而且是韓國知名演員宋仲基的故鄉！以下是從首爾出發的大田一日遊行程推薦。

首爾江南必訪咖啡廳，品嚐米其林醬蟹料理！小編不踩雷推薦

身為韓國富人區江南，除了有超大最頂級的百貨公司以及各式美容院，還有許多高級餐廳與精緻下午茶店可以踩點打卡。推薦大家來到首爾一定要到江南走走逛逛，看看最新韓國流行趨勢以及熱門餐廳，這次小編整理了5間必訪咖啡廳以及到韓國不可不吃的米其林醬蟹料理。打破傳統的刻板印象，原來醬蟹也能吃得這麼時尚又高級！

暢遊韓國！釜蔚項10月9日出發只要15900 賞楓團降價、第2人再省5000

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年國慶日10/10 (四)雖然沒有連假，但只需請2天假，就可串起5天假期，又適逢賞楓季，正是赴韓旅遊的大好時機！東南旅遊推出魅力三城釜蔚項之旅，不僅可以一次暢遊釜山、蔚山、浦

2024大邱景點攻略：淚之女王拍攝地、空中花園、完美日落統統有

想要融合韓國傳統文化、冒險與自然奇觀的旅程？大邱是你的口袋名單！在思惟園欣賞韓中日藝術之美，逛THE HYUNDAI百貨，體驗《淚之女王》劇中場景。登上E-World空中花園展望台俯瞰大邱全景，或在達城公園與前山觀景台漫步觀日落都可以滿足。小編為你精心整理了必遊大邱景點和行程，讓你輕鬆暢遊這座多元魅力的韓國城市，快來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。