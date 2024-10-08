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雷／「黑白大廚」冠軍出爐！他打敗超強經驗洩真實狀況
料理競賽實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」今（8）日第一季最後2集上線，總冠軍賽由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」對白湯匙「愛德華李」，黑白對決最後由「拿坡里美味黑手黨」奪下，讓觀眾直呼過癮。
「黑白大廚」第一季共12集，由100名參賽者展開激烈料理對決，冠軍將獲得獎金韓幣3億元（約台幣715萬元），100位廚師又分為80位「黑湯匙」無名廚師及20位「白湯匙」菁英主廚，並由知名美食家白種元、米其林主持安成宰擔任評審，經過個人賽、分組對決後，留下黑白湯匙共8強。
8強包括白湯匙名廚崔鉉碩、鄭智善、蔣皓埈、愛德華李，以及黑湯匙「三星」、「料理狂人」 、「阿姨無菜單料理一號」、「拿坡里美味黑手黨」，黑湯匙由於知名度不高，必須要進入決賽才能在節目中揭露自己的真實姓名，讓比賽增添話題。
第10集黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」脫穎而出，今天上新的11集篩選出了總冠軍賽候選人，餘下的7強比拚豆腐料理，大熱人選崔鉉碩意外落馬，他自認過於傲慢，導致料理口味過於繁雜，沒能得到評審青睞而慘遭淘汰，豆腐大戰由「三星」和愛德華李進入殊死對決，最後曾在白宮服務的愛德華李勝出一籌。
第12集總決賽中，雙方各自拿出看家本領，勝者的實力也獲得2位評審的一致同意，「拿坡里美味黑手黨」拿下冠軍，也揭曉了他的名字是權聖晙。
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