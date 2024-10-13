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來一場冬日慶典！適合滑雪新手　韓國洪川大明SONO滑雪渡假村攻略

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@katechuyo, Instagram)
▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@katechuyo, Instagram)

如果是第一次滑雪，韓國洪川大明SONO VIVALDI PARK一日遊是最佳選擇。行程費用實惠，預訂方便，包含專業教練、市區接駁和設備租用。從首爾出發僅需1.5小時即可抵達，非常適合初次嘗試滑雪但略感緊張的新手，提供安心的滑雪體驗！



洪川大明SONO滑雪場介紹

洪川大明SONO滑雪渡假村位於江原道洪川郡西面，從在首爾開車只要1.5小時，超適合旅遊時間有限，想要即日來回的人。 韓劇迷也對韓國洪川大明滑雪場一定不會陌生，因為它也是由全智賢主演知名韓劇《藍色海洋的傳說》的取景地。

洪川大明SONO滑雪渡假村占地面積約1,322,021平方米，有13條超讚的滑雪道，總長共6,784公尺。場地還特別初學者還特別設有初學者的專屬的場地，滿足了不同等級的滑雪者需求。



洪川大明SONO滑雪場滑雪流程

▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@chichi_o1128, Instagram)
▲韓國洪川大明滑雪場 （圖／@chichi_o1128, Instagram)

第一步：租借用具

進入洪川大明SONO滑雪場前，你要先到櫃檯租借合適雪具，例如量度腳的尺寸。並領取合適的雪鞋、雪板和學杖等。

第二步：行前說明

在正式踏入雪場之前會有基本的行前說明，例如如何分離雪板和雪鞋等。

第三步：雪地上的基礎教學

踏入雪場，有報名教學的朋友也會先學會一些基礎的技巧，例如要如何靠著雪仗前進、摔倒要如何站起來，以及如何在雪面上煞車等。

第四步：從容易雪道開始

如果很久沒有滑雪或者新手就可以從較平坦的雪道開始滑雪，感覺一些在雪道上飛馳的感覺！



洪川大明SONO滑雪場玩法

#1雙板滑雪(Ski)

▲洪川大明滑雪場玩法—雙板滑雪(Ski) （圖／@yt.heng, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—雙板滑雪(Ski) （圖／@yt.heng, Instagram)

雙板滑雪是以兩個滑雪板和雪杖為工具，在雪地中保持身體平衡，並進行滑行的運動。這也是每位初學者踏足滑雪場的理想入門學習課程。在洪川大明滑雪場，有專為初學者打造的兩條平坦滑雪道，僅需數小時，您就能掌握技巧，享受滑雪的樂趣。對於想學習初級滑雪的您，不妨從雙板滑雪開始迎接挑戰吧！


洪川大明SONO滑雪場玩法#2

單板滑雪(Snowboard)

▲洪川大明滑雪場玩法—單板滑雪（snowboard） （圖／@jennifer10_05, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—單板滑雪（snowboard） （圖／@jennifer10_05, Instagram)

這種類似衝浪玩法的單板滑雪，是將雙腳固定在一塊雪板上，透過身體和雙腳來掌控方向，在雪地中展開的活動。初學者可能會發現相較於雙板滑雪更有挑戰性。


洪川大明SONO滑雪場玩法#3

冰雪樂園(Snow Land)

▲洪川大明滑雪場玩法—冰雪樂園(Snow Land)。 （圖／@missuschewy, Instagram)
▲洪川大明滑雪場玩法—冰雪樂園(Snow Land)。 （圖／@missuschewy, Instagram)

除了具有挑戰性的滑雪運動外，來到洪川大明滑雪場的冰雪樂園，也能體驗堆雪人、玩冰球、雪地塗鴉、挑戰多人雪橇與雪地摩托車等雪地活動；無論是大人、小孩，在這裡都能感受到不一樣的雪國刺激，沈浸在歡樂的冰雪世界之中哦！


洪川大明SONO滑雪場玩法#4

水上樂園(Ocean World)

▲韓國洪川大明滑雪場-水上樂園。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國洪川大明滑雪場-水上樂園。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若是來到洪川大明SONO滑雪場卻不想玩雪的話，渡假村裡還有一座韓國最大的室內、外水上樂園。無論是超刺激的高空滑水道、有趣的漂漂河、或是造浪機創造出的人工大浪等設施，這裡應有盡有！穿著泳裝在室內大玩水上設施時，遠望著室外的白雪世界而形成的強烈對比，也可說是一個相當特別的體驗呢！



洪明川大明滑雪場行程

如果新手或沒有到過韓國滑雪的你哦，對洪明川大明滑雪場的設施和門券價格仍不太清楚，就可以選擇1-3天的行程方案。基本方案都會包含基本裝備，讓你輕鬆滑雪免煩惱！


洪明川大明滑雪場一日遊

針對初學者推出的雪場一日遊，有專業教練指導、首爾市區接駁跟滑雪設備租用。滑雪教練將會進行15-17人小班教學。課程包含一小時的單板SKI教學，讓您輕鬆掌握技巧，但要注意一日遊的課程本並不不包含SNOWBOARD（單板）教學。

▲洪川大明滑雪場 （圖／@ivywa520, Instagram)
▲洪川大明滑雪場 （圖／@ivywa520, Instagram)


洪川大明滑SONO雪場進階二日遊

參加洪川大明SONO滑雪場的二日遊行程，不僅延續了一日遊的豐富內容，還特別安排您晚上入住舒適的渡假村，讓您的滑雪體驗更盡興。

每天大約有5個小時的滑雪時間，讓您滑個痛快、滑好滑滿！行程中已包含雙板滑雪板、滑雪服等裝備，即使是初學者也能輕鬆上場。若有同行者不滑雪，行程也貼心提供不滑雪的方案！

▲洪川大明滑雪場 （圖／@jay_chen_0426, Instagram)
▲洪川大明滑雪場 （圖／@jay_chen_0426, Instagram)


洪川大明SONO滑雪場完整三日遊

參加三日遊的朋友一定要確保自己有足夠的體力！即使不覺得太累，滑雪其實比你想像中更耗費體力喔！每天大約有5個小時的滑雪時間，讓你滑得盡興。第一天會安排簡單的教學課程，幫助你快速上手，之後兩天你就可以盡情自由滑雪了。這個套裝行程還包含冰雪樂園的門票，當你想休息時，可以到冰雪樂園放鬆一下，享受更多雪地樂趣。

▲洪川大明滑雪場—冰雪樂園 （圖／@gilin38, Instagram)
▲洪川大明滑雪場—冰雪樂園 （圖／@gilin38, Instagram)


洪川大明SONO滑雪度假村冬季慶典

▲洪川大明SONO滑雪度假村冬季慶典。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲洪川大明SONO滑雪度假村冬季慶典。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

2024-2025年洪川大明SONO滑雪度假村冬季慶典即將開跑！這場前所未有的超值活動僅限兩梯次，想要體驗獨特的冬季慶典，滑雪或玩雪，SONO滑雪度假村是您的首選！

本次冬季慶典的2日遊行程不僅提供完整的滑雪裝備和吊車票，讓滑雪新手和高手都能盡情享受。即使您不滑雪，也可在冰雪樂園或水上樂園玩樂兩天。第一晚更有慶典晚宴，享受美食、精彩表演及摸彩活動，讓整個行程更加超值！這次的冬季慶典無疑是比以往更划算、更多樂趣的選擇，絕對不容錯過！



洪川大明SONO度假村房型介紹

▲洪川大明SONO度假村房型介紹。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲洪川大明SONO度假村房型介紹。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

Family Room 家庭房

這款房型適合小型家庭入住，可容納3名成人、2名成人與1名小孩，或1名成人與2名小孩。房內配置靈活，您可以選擇一張雙人床加上韓式地鋪，或者全地鋪的設計，讓您和家人享受舒適的居住空間。

Suite Room 大套房

如果您是與更多家人或朋友同行，Suite Room大套房是最佳選擇。這款房型可容納4至5名成人，或根據人數組合2至3名成人與1至3名小孩。房間內有兩間臥室，其中一間配置雙人床，另一間為韓式地鋪，或兩間均為全地鋪的設計，靈活滿足不同需求。



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