「黑白大廚」料理節目爆紅引熱議！訂位、餐廳資訊與廚師ig一次看

Netflix於2024年9月17日隆重推出的全新韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）迅速成為話題焦點。節目採用緊張刺激的淘汰賽制，80位「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」頂尖主廚，角逐3億韓元的豐厚獎金。節目邀請了著名美食家白種元和韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審，帶來專業的料理評價，進一步提升節目的權威性與影響力。

圖／取自Netflix

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《黑白大廚》不僅吸引觀眾關注，還帶來了韓國餐飲業的經濟效益。根據韓國知名訂位平台Catchtable，將節目中參賽廚師的餐廳訂位全部整理一起，讓讀者可以馬上找到該餐廳，不過大部分餐廳的餐飲需求爆棚，有些餐廳甚至已被預約至明年，顯示出節目對餐廳經濟的強大推動力。若有需要，美食愛好者可以輕鬆透過Catchtable預訂參賽廚師的餐廳，為韓國旅遊增添更多美食體驗吧。

圖／取自Netflix

節目中的「白湯匙」主廚們皆為各領域的頂尖人物，從米其林星級餐廳到國際美食大賽冠軍，這些廚師在全球美食圈都有著廣泛的影響力；「黑湯匙」則憑藉超凡的創意與在地經營的專業也擄獲不少的饕客。他們的餐廳及社交媒體帳號也成為粉絲熱烈追捧的對象，為美食愛好者提供了絕佳的探索方向。節目預計10/8月播出最後兩集，將會知道第一屆黑白大廚的冠軍得主，敬請期待囉。

餐廳總覽與訂位資訊：Catchtable

圖／取自Netflix

《黑白大廚》黑湯匙Top 20名單

1.三星（曾在評審安成宰餐廳「Mosu」工作）／IG：scottiey_

2.123（曾在評審安成宰餐廳「Mosu」工作）／IG：kj_bae

3.勝雨爸爸（網紅）／IG：swab_official

4.撕漫男／IG：cho__kwang

5.拿坡里美味黑手黨／IG：napolimatfia

6.中式女神／IG：eunyoungo__o

7.外送員大廚／IG：chulgabangchef

8.生意天才趙老闆／IG：seohy2ong

9.料理狂人／IG：ynncook

10.火花男／IG：chefshawnpark

11.阿姨無菜單料理一號／餐廳名：즐거운술상

12.肉類黑幫／IG：meatthegangster

13.調味鬼才／IG：jacobhyun

14.學餐名家／IG：無

15.小菜主廚／IG：songhaseulram

16..廚房流氓／IG：jyp_jijipark

17.名人的主廚／IG：buto_hannam

18.隱藏天才／IG：urbantae

19.烤雞串之王／IG：yakitorimook

20.營鐸／IG：jason.j.oh

(以上非節目排名順序）

《黑白大廚》白湯匙Top 20名單

1.明星主廚崔鉉碩。IG：crazypenne／餐廳名：CHOI.（쵸이닷）

2.中式料理大師呂敬來。IG：lu_chinglai／餐廳名：紅寶閣（홍보각）

3.白宮晚宴主廚李愛德華（Edward Lee）。IG：chefedwardlee／餐廳名： 610 Magnolia

4.《韓食大賽2》冠軍李英淑。nakyung0039／餐廳名：나경버섯

5.《廚神當道韓國版2》冠軍崔康祿。IG：roi_choi／餐廳名：식당네오

6.韓國首位華人女明星廚師鄭智善。IG：chef_jisunjoung／餐廳名：甜蜜蜜（티엔미미）

7.世界三大料理大賽雙冠王曹銀珠。IG：63_restaurant／餐廳名：Touch the Sky

8.美國料理比賽冠軍金璿京（Seonkyoung Longest）。IG：seonkyounglongest

9.連續15年米其林一星主廚法布里齊奧法拉利。IG：fabrilicious／餐廳名：파브리키친

10.米其林一星主廚約瑟夫利傑伍德。IG：josephlidgerwood／餐廳名：EVETT（에빗）

11.米其林一星主廚金度潤。IG：projectsyun／餐廳名：윤서울

12.《廚神當道韓國版1》冠軍金承珉。IG：morino_aruyo／餐廳名：모리노아루요

13.韓國蔬菜料理達人南政錫。IG：the_local_eater／餐廳名：로컬릿

14.《廚神當道韓國版1》亞軍朴俊雨。IG：seoul_1983／餐廳名：오쁘띠베르

15.韓國首位米其林一星主廚方基洙。IG：gitdeun_bang／餐廳名：깃든

16.大韓民國16代烹飪名將安惟鍟。IG：gamae_gwangjuok／餐廳名：가매

17.混合明星廚師吳世得。IG：sedeukoh／餐廳名：친밀 제주

18.前米其林一星主廚黃鎮先。IG：jinseon.hwang／餐廳名：진진

19.北韓料理專家崔地亨。IG：leebukbang／餐廳名：리북방

20.日式料理達人蔣皓埈。IG：janghojoon8／餐廳名：네기라이브

(以上非節目排名順序）