韓國大田一日遊！來到宋仲基的故鄉吃道地美食吧

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 首爾站、Daejeon、유람。

來到韓國，除了首爾，還有很多小城市值得一遊。今天要為大家介紹的是位於韓國中部的大田廣域市。大田不僅是交通樞紐，也是科技重鎮，被稱為「韓國的矽谷」。雖然有些人說大田相較其他城市顯得平淡，但這裡擁有豐富的道地美食，而且是韓國知名演員宋仲基的故鄉！以下是從首爾出發的大田一日遊行程推薦。

首爾站 | 15 分鐘

從首爾站出發（서울역）

清晨從首爾站搭乘韓國高鐵KTX前往大田，車程大約1小時，非常方便快捷。

Daejeon | 15 分鐘

抵達大田站（대전역）

大田站是京釜線上的重要站點，所有的列車都停靠此站。大田市內也有獨立的地鐵系統，交通非常方便。值得一提的是，電影《失速列車》也曾在大田站取景拍攝。

유람 | 2 小時

早午餐咖啡廳推薦：YURAM（유람）

大田有一家非常受歡迎的早午餐咖啡廳—YURAM。當天我們到達時，排隊等了一個多小時，這在小城市裡並不常見，可見它的受歡迎程度。

🌟推薦菜單

YURAM最具特色的菜餚是「豪華早午餐籃」，內含美味的麵包、湯品，還有兩道主菜和炸薯條，份量足夠兩人享用。另外，我們還點了一份焦糖扁可頌，口感酥脆，甜而不膩，非常推薦！此外，這裡的美式咖啡也是一大亮點，店員會讓顧客選擇咖啡豆，並附上咖啡豆的小卡片，詳細介紹其來源和風味，展現了店家對咖啡的用心。

咖啡廳的裝潢走甜美可愛風，戶外座位區在天氣適中的時候是非常放鬆的選擇，讓你可以在愜意的氛圍中享受美食。

聖心堂 | 30 分鐘

必訪景點：聖心堂60年麵包店（성심당）

大田最知名的麵包店莫過於聖心堂，這家擁有60年歷史的老店，從1956年起便在大田站前營業，現在已成為大田的象徵之一，甚至登上了《米其林指南》韓國篇的名單。

🌟推薦麵包

他們最具代表性的產品是「炸菠蘿包」，外層酥脆，內餡有紅豆、地瓜等多種選擇，香甜可口。我們一次買了好幾個，也很適合當作伴手禮帶給朋友。

另外，聖心堂旁的 Cake Boutique 店也很值得一訪，裡面販售各種精緻的蛋糕和甜點，還有下午茶餐廳，對於喜愛甜品的人來說絕對不容錯過。

Daejeon O-World | 2 小時

O-World 遊樂園（오월드）

大田著名的景點之一就是 O-World 遊樂園（오월드）。這個遊樂園是由大田都市公社將原有的動物園與遊樂園結合，並於2009年正式營業。O-World 包含三個主要區域：動物園、遊樂設施和花園，使它成為適合家庭、情侶或朋友旅遊的多元景點。

1. 動物園區

O-World 的動物園擁有約130種不同的動物，包括美洲黑熊、獅子、孟加拉虎等大型動物，還有許多不常見的物種，如水獺和袋鼠。對於喜愛動物的人來說，這裡是觀賞多樣生物的理想之地。

2. 花園區

如果你喜歡大自然，O-World 的花園島擁有超過100種植物。一年四季，你都可以欣賞到盛開的花草，例如四季玫瑰園和香草園。香草園裡種植有迷迭香、茉莉花、薄荷和薰衣草等，芬芳撲鼻，令人心曠神怡。園內還有韓國傳統的松樹庭院，景色宜人。

3. 遊樂設施

O-World 也提供各種遊樂設施，雖然種類不多，但足以讓人感到愉快。設施適合各年齡層，無論是年輕人還是家庭都能找到適合的遊玩項目。

Daejeon O-World | 1 小時

O-World 夜景（오월드）

在 O-World，夜間的景色不容錯過，整個園區彷彿進入了另一個夢幻世界。夜幕降臨後，蓮花池成為遊客的焦點。高達20多公尺的音樂噴泉不僅讓水簾隨著節奏變換，還將水幕作為投影屏，播放著多彩的影像，讓人置身於奇幻的視覺享受中。

然而，O-World 夜景的美麗不僅限於噴泉區域。當夜色降臨，園區的每一個花園區域都會被燈光點亮，玫瑰園、香草園等植物景觀在燈光的映照下，展現出截然不同的神秘氛圍。花朵和樹木被溫暖的光線勾勒出細膩的輪廓，走在花園小徑上，如同進入童話般的美麗場景。

同時，園內會播放柔和的背景音樂，與周圍的燈光效果相輔相成，讓人感到心情放鬆、舒適自在。音樂的節奏與燈光、景色相互呼應，為整個夜間的遊園體驗增添了更多層次感。

無論是情侶漫步、家庭出遊，還是朋友結伴遊玩，在 O-World 夜晚的這片燈光與音樂環繞的夢幻天地中，都是令人難忘的體驗。

태평소국밥 유천점 | 2 小時

大田美食推薦：Taepyeong 牛肉湯飯（태평소국밥）

如果你來到大田，一定不能錯過當地非常受歡迎的美食—Taepyeong 牛肉湯飯（태평소국밥）。這家店因為價格親民且份量十足，成為許多在地人和遊客的必去之處。無論是用餐時間還是非高峰期，店門口總是大排長龍，這也足以說明它的受歡迎程度。

🌟牛肉湯飯特色

Taepyeong 的牛肉湯飯是經典的韓式湯飯，湯頭濃郁，牛肉切片柔軟鮮美，搭配米飯一起享用，既飽腹又滿足。湯裡還加入了適量的香料，口感豐富，且不會過於油膩，適合各種口味的顧客。

🌟生牛肉—新鮮與美味的驚喜

除了牛肉湯飯，這裡的生牛肉（육회）也是必點之一。很多人初次聽到生牛肉可能會感到不安，但其實這道菜的口感與生魚片相似，經過精心處理，肉質新鮮，並搭配清爽的佐料，讓你每一口都感受到鮮嫩與獨特的風味。生牛肉入口即化，味道清爽不膩，絕對是讓人一試再試的美味佳餚。

🌟餐廳氛圍

這家店的環境簡單樸實，適合家庭聚餐或與朋友相約前來。由於價格實惠且味道出眾，不少人特地從外地趕來品嚐。

總的來說，Taepyeong 牛肉湯飯是體驗韓國在地美食的一個極佳選擇，無論是經典的牛肉湯飯還是獨特的生牛肉，都讓你能體驗到大田的真實風味。

首爾站 | 15 分鐘

大田距離首爾僅1至2小時的車程，是一個既方便又富有魅力的旅遊目的地。如果你在韓國旅行，想要體驗更具本地風情的小城市，大田廣域市絕對值得列入你的旅遊清單。在這裡，你可以盡情享受當地的特色美食，感受韓國城市之外的不同風景與文化。趕快來大田體驗吧！

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