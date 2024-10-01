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首爾江南必訪咖啡廳，品嚐米其林醬蟹料理！小編不踩雷推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / @dorisjhu0311、圖 / @isyouandme0228
圖 / @dorisjhu0311、圖 / @isyouandme0228

身為韓國富人區江南，除了有超大最頂級的百貨公司以及各式美容院，還有許多高級餐廳與精緻下午茶店可以踩點打卡。推薦大家來到首爾一定要到江南走走逛逛，看看最新韓國流行趨勢以及熱門餐廳，這次小編整理了5間必訪咖啡廳以及到韓國不可不吃的米其林醬蟹料理。打破傳統的刻板印象，原來醬蟹也能吃得這麼時尚又高級！

韓國美食：首爾江南區美食懶人包

GEBANG SIKDANG醬蟹料理

圖 / @iam170cherry
圖 / @iam170cherry

「醬蟹料理專賣店？」一開始小編看到GEBANG SIKDANG還以為是什麼新開幕的咖啡廳，打破傳統韓式料理的刻板印象。GEBANG SIKDANG採一人式套餐，把醬蟹料理變得又精緻又高級。每份餐點價格約落在4萬韓幣左右(950元台幣)，不到千元就能吃到米其林料理。有點害怕但又想嘗試醬蟹的人可以來GEBANG SIKDANG體驗看看。

圖 / @iam170cherry
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게방식당 GEBANG SIKDANG

地址：서울 강남구 선릉로131길 17 1층

電話：010-8479-1107

營業時間：11:30-15:00, 17:30-21:00

누데이크Nudake

說到江南區咖啡廳，最近最熱門的肯定非Nudake莫屬！地點位在gentle monster地下一樓，店內沒有太多複雜的裝潢與擺設，也沒有制式化的菜單，每日甜品會像藝術品般被放置在展示台前，精緻又時尚。而且不僅中看還好吃，許多特別的口味都是外面看不到的，到首爾旅行一定不能錯過這間咖啡廳。Nudake鄰近島山公園、Horim Museum Sinsa Branch。

圖 / @amberma0911
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누데이크

地址：서울 강남구 압구정로46길 50 하우스 도산 B1

電話：0507-1446-2129

營業時間：11:00-21:00

킨포크 도산 Kinfolk Dosan

位在島山公園附近的「킨포크 도산」除了一般的咖啡甜點之外，還有提供早午餐點，像是三明治、義大利麵，很適合早上飯店無提供早餐時前往打卡享用。另外店內還有展示許多香水、精油與杯具，很適合一邊喝下午茶邊逛街選品。킨포크 도산鄰近鄰近島山公園、Horim Museum Sinsa Branch與K Museum of Contemporary Art。

圖 / @sica.sica.sica
圖 / @sica.sica.sica

킨포크 도산

地址：서울 강남구 언주로168길 24 2층

電話：070-4333-4323

營業時間：11:00-20:00

웨이크앤베이크 Wake & Bake

蛋塔為最大賣點的Wake & Bake擅長研發各式口味的蛋塔與派皮，酥脆的外皮配上滑順的內餡，無論大人或小孩都會喜歡。如果正好是隔天或者當天飛機，很推薦大家帶回台灣來跟朋友分享唷！Wake & Bake不僅包裝可愛，每一顆蛋塔的顏值也超高，當伴手禮超級有面子。Wake & Bake鄰近島山公園、Horim Museum Sinsa Branch。

圖 / @mymine_kr
圖 / @mymine_kr

웨이크앤베이크

地址：서울 강남구 압구정로30길 23 1층 웨이크앤베이크 압구정

電話：010-3679-3565

營業時間：11:00-18:00

빠니드 엠 무니 mooni

必須承認當初小編是先看上mooni的顏值才發現這間咖啡廳的，但不僅外觀好看，mooni的蛋糕、麵包甚至是飲品都做的讓人少女心大爆發，蝴蝶結、玫瑰、小熊甚至是狗狗元素都能在食物上看到，平常對可愛小東西無法抗拒的人一定要到mooni打卡！mooni鄰近Apgujeong Rodeo Street、Figure Museum W、:b Arts與K Museum of Contemporary Art。

圖 / @isyouandme0228
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빠니드 엠 무니

地址：서울 강남구 압구정로56길 16

營業時間：10:00-22:00

East Dulwich

最後一間推薦小編私藏很久的店家，平常喜歡花花草草的朋友一定一定要趕緊收藏，East Dulwich的每一道餐點都會用心先漂亮的花草點綴在上頭。不僅餐點美味，看起來更像是花束般繽紛綻放，彷彿置身於油畫裡頭。每份甜點都像精緻禮物般療癒。East Dulwich鄰近Vaunce、樂天百貨 江南店、My Art Museum與宣靖陵。

圖 / @dorisjhu0311
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East Dulwich

地址：서울시 강남구 대치동916-73

營業時間11:00-21:00

延伸閱讀>>影｜韓國自由行｜劇迷必訪！全州最美韓村屋、人氣街邊點心金幣燒、超出片咖啡廳

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