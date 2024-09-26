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暢遊韓國！釜蔚項10月9日出發只要15900 賞楓團降價、第2人再省5000

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二加里錨展望台是2020年竣工的新景點。　圖：東南旅遊／提供
二加里錨展望台是2020年竣工的新景點。　圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年國慶日10/10 (四)雖然沒有連假，但只需請2天假，就可串起5天假期，又適逢賞楓季，正是赴韓旅遊的大好時機！東南旅遊推出魅力三城釜蔚項之旅，不僅可以一次暢遊釜山、蔚山、浦項，前往最新景點「二加里錨展望台」，更有10/9出發只要15,900元的國慶團，輕輕鬆鬆度假去！此外，松山出發的楓葉團，全面降價29,888就出發，還有第二人省5,000元的加碼優惠，賞秋楓、品嘗肥美海鮮，一次滿足。

釜蔚項串聯三地旅遊精華　10/9出發只要15,900元

▲九龍浦日本人家屋街為韓劇《山茶花開時》的拍攝地之一。　圖：東南旅遊／提供
▲九龍浦日本人家屋街為韓劇《山茶花開時》的拍攝地之一。　圖：東南旅遊／提供

國人熱愛前往韓國旅遊，除了不斷回訪首爾、釜山之外，釜蔚項因景點豐富多樣，也成了當紅的旅遊地區，「【魅力三城釜蔚項】海洋列車、沉浸藝術島、絕美101夜景、相生之手5日」，安排了2021年落成、彷彿雲霄飛車的天空步道 SPACE WALK，是浦項最新打卡熱點之一；還有復古的海雲台藍線公園海洋觀光列車，所有的座位皆面向大海，彷彿走進浪漫的韓劇場景，此外，在九龍浦日本人家屋街區，則會看到韓劇《山茶花開時》的拍攝場景，彷彿穿越時空走進歷史中。

到海邊走走，是最療癒的享受，每年第一道曙光的IG打卡景點「虎尾岬相生之手」、海東龍宮寺、太宗台岩石海岸，都有磅礡的海景，還能從中了解在地的歷史背景。

▲阿米去到甘川洞彩繪文化村，可以和防彈少年團 BTS 智旻、柾國合照。　圖：東南旅遊／提供
▲阿米去到甘川洞彩繪文化村，可以和防彈少年團 BTS 智旻、柾國合照。　圖：東南旅遊／提供

而遊客最愛的打卡、分享景點，有必訪的甘川洞彩繪文化村，還有體現島民生活的白淺灘文化村。此外，行程特別安排韓式汗蒸幕、購物，以及海鮮蒸鍋、烤肉吃到飽、馬鈴薯燉豬骨等話題美食，令人回味無窮。

▲海鮮蒸鍋。　圖：東南旅遊／提供
▲海鮮蒸鍋。　圖：東南旅遊／提供

松山出發賞楓　降價29,888 第二人再省5,000元

針對賞楓的季節限定旅行，東南旅遊「【楓情內藏山】二晚市區、小威尼斯月亮船、韓服遊韓屋、最美星空圖書館5日」全面降價29,888元起、第二人再省5,000元，走訪景點還包括話題熱度不減的《淚之女王》拍攝地，豐富了賞楓行程。

▲內藏山的秋日楓葉景致，讓來訪遊客留下深刻印象。　圖：東南旅遊／提供
▲內藏山的秋日楓葉景致，讓來訪遊客留下深刻印象。　圖：東南旅遊／提供

此外，搭乘長榮航空、從松山出發的舒適便利，也提高遊客詢問度，5天4夜10人成行相當適合家族、朋友相偕出遊，在全韓國最美的賞楓、賞銀杏景點－內藏山國立公園「內藏寺」拍攝大合照，留下美好的旅行回憶；德壽宮則是城市中的一抹楓景，別有一番意境。

▲在全州韓屋穿上韓服，體驗穿越時空回到朝鮮時代的情境。　圖：東南旅遊／提供
▲在全州韓屋穿上韓服，體驗穿越時空回到朝鮮時代的情境。　圖：東南旅遊／提供

置身全州韓屋，則是嶄新的魔幻體驗，在現代都市中仍保存古老面貌的景觀，穿上韓服漫步，像是走進古裝劇中，變身為韓劇男、女主角。可愛的小威尼斯運河月亮船位在金浦漢江新都，則是為旅行帶來輕鬆宜人的小運動時光。

▲日月樹木園因韓劇《淚之女王》而成為爆紅的景點。　圖：東南旅遊／提供
▲日月樹木園因韓劇《淚之女王》而成為爆紅的景點。　圖：東南旅遊／提供

因著《淚之女王》而爆紅的日月樹木園，是劇中男、女主角尋找小浣熊的空中花園；甫於2024年春季開幕的水原星空圖書館，是最新的打卡地標。在5天的旅行中，囊括全州韓定食、蔘雞湯、烤肉吃到飽、安東粉絲燉雞等美味，一網打盡必吃美食，是舌上旅遊的滿足與驚喜。

▲2024年開幕的星空圖書館，成了遊客必訪的打卡景點。　圖：東南旅遊／提供
▲2024年開幕的星空圖書館，成了遊客必訪的打卡景點。　圖：東南旅遊／提供

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