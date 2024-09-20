2024大邱景點攻略：淚之女王拍攝地、空中花園、完美日落統統有

想要融合韓國傳統文化、冒險與自然奇觀的旅程？大邱是你的口袋名單！在思惟園欣賞韓中日藝術之美，逛THE HYUNDAI百貨，體驗《淚之女王》劇中場景。登上E-WORLD空中花園展望台俯瞰大邱全景，或在達城公園與前山觀景台漫步觀日落都可以滿足。小編為你精心整理了必遊大邱景點和行程，讓你輕鬆暢遊這座多元魅力的韓國城市，快來看看吧！

韓國大邱景點推薦

韓國大邱景點推薦#1

思惟園

▲韓國大邱景點推薦——思惟園。 （圖／aeryunglee, Instagram) （圖／aeryunglee, Instagram)

思惟園，一個讓人能在自然中徜徉、靜心思考的庭園。為了營造與自然完美融合的景觀，葡萄牙普利茲克建築獎得主阿爾瓦羅·西紮攜手來自韓國、日本和中國的建築師、景觀設計師、照明師與石匠，共同創造了這片藝術與自然相融的綠洲。庭園占地超過33萬平方公尺，園中點綴著木瓜樹等各種自然樹木，與周圍環境相映成趣。遊覽整個森林大約需要3個小時，每天僅限100名經過預約的遊客，確保每位訪客都能享受寧靜且沉浸的自然體驗。

開放時間：早上 9:00 到下午 6:00，冬季時間可能會有所調整。（具體開放時間可能會因季節或特殊事件而有所變動。）

地址：경기도 수원시 장안구 정조로 826 (수원화성)

票價：成人（滿19歲至64歲）：₩1,000 / 青少年（滿13歲至18歲）：₩700韓元/ 兒童（滿6歲至12歲）：₩500韓元/ 65歲以上及學齡前兒童免費

韓國大邱景點推薦#2

THE HYUNDAI 百貨

▲韓國大邱景點推薦——THE HYUNDAI 百貨。 （圖／lingke, Instagram)

THE HYUNDAI 百貨於2021年開幕，被譽為首爾最美的購物地標。這座百貨將自然元素融入設計，玻璃屋頂讓天光灑入，內部佈滿植栽、瀑布和水池，營造出舒適愜意的氛圍。八層樓的空間匯聚了時尚精品、韓國特色品牌、美食，以及藝術與設計展示，提供豐富多樣的購物體驗。這裡也是《淚之女王》劇中女主角的工作場所，讓購物之旅更添戲劇色彩。

韓國大邱景點推薦#3

E-World 樂園

E-WORLD不只是普通的主題樂園，它更是全國賞櫻的熱門勝地。一年四季，園內總有各種精彩的慶典與活動在此舉行，如鬱金香慶典和冬季冰雪奇緣，已成為其代表性節慶。坐落於園內的83瞭望台，不僅是韓國最大的瞭望台，更是大邱的象徵，結合了傳統建築美學，是每位遊客來到大邱必訪的經典景點。

開放時間：早上 10:00 到晚上 9:00，但有時會因特殊活動或季節而有所調整。

地址（韓文）：대구광역시 달서구 두류공원로 200 (두류동)

票價：成人（滿19歲至64歲）：₩48,000/ 青少年（滿13歲至18歲）：₩42,000

兒童（滿36個月至12歲）：₩36,000/ 36個月以下兒童免費

韓國大邱景點推薦#4

達城公園

▲韓國大邱景點推薦——達城公園。 （圖／mita__you, Instagram)

達城公園是歷史最悠久且最受市民喜愛的一座。公園內的觀風樓，是地方文化財產的第3號資料，原為慶尚監營的正門。隨著大邱監營的設立，觀風樓在宣化堂南側建立，逐步成為著名地標。高宗光武9年（1905年）時，這片區域被改建為公園。1965年2月，大邱市決定將其改造成綜合性公園，才有了今日的面貌。現在，園內有廣闊的草坪廣場、綜合文化館、動物園以及李相和詩碑等紀念物，成為市民休閒與文化活動的重要場所。

韓國大邱景點推薦#5

前山日落觀景台

▲韓國大邱景點推薦—前山日落觀景台. （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

前山日落觀景台位於南區的前山洗衣場公園，是欣賞大邱全景和日落美景的最佳地點。觀景台的設計別具巧思，形象化地再現了擰乾衣物的動作，象徵著公園的歷史背景。沿著前往觀景台的步道前行，你不僅能享受散步的樂趣，還能飽覽前山的壯麗景色及其周邊的自然風光，是一個結合了歷史與自然的絕妙去處。

開放時間：早上 6:00 到晚上 10:00 開放，觀賞日落的最佳時間是傍晚。

地址（韓文）：부산광역시 해운대구 송정동 1424

韓國大邱景點推薦#6

西門市場

▲韓國大邱景點推薦——西門市場。 （圖／mason5, Instagram)

西門市場，韓國三大市場之一，始建於1920年代，是大邱的商業心臟。最初這裡以紡織品和服裝交易聞名，如今已成為多元化的購物天堂。市場內有超過四千家店鋪，提供從新鮮食材到乾貨日用品的一切所需，特別是街頭小吃，讓無數食客流連忘返。來大邱旅行，這裡絕對是你品味地道韓國美食和感受市井風情的必訪之地。

韓國大邱景點推薦#7

大邱藝術發電廠

▲韓國大邱景點推薦—大邱藝術發電廠。 （圖／szyyy_ph68, Instagram)

大邱藝術發電廠，曾經是一座香菸工廠，經過徹底改造，搖身一變成為一個充滿創意的藝術中心。這裡匯聚了來自全球的藝術作品，讓你能夠沉浸在多元的視覺盛宴中。除了展出韓國和國際藝術家的作品外，還有專門介紹新興藝術家的展覽、創新實驗項目，以及聚焦AI藝術的展示。大邱藝術發電廠也積極舉辦講座和研討會，讓藝術愛好者能夠深入交流和學習。為了讓家庭也能享受藝術，這裡還特別設置了兒童閱讀區等專用空間，為不同年齡層的訪客提供了一個全新的藝術體驗場域。

▲韓國大邱景點推薦——大邱藝術發電廠。 （圖／yangjowii, Instagram)

開放時間：週二至週日的早上 10:00 到下午 6:00 開放，週一休息

地址（韓文）：대구광역시 중구 동성로2가 28

韓國大邱景點集合遊程推薦

無論你是韓流迷、想探索大邱經典景點，還是想一次性玩遍所有熱門地點，這些一日遊行程都能完美滿足你的需求！

行程一：韓劇拍攝地之旅

▲大邱景點行程—韓劇拍攝地之旅。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如果你是《淚之女王》的粉絲，來到大邱市內，一定不能錯過這個精緻的一日遊行程！造訪如詩如畫的思惟園，這裡是劇中獵場的拍攝地，你可以在這片廣闊的自然景觀中沉浸。接下來，前往大邱最大且最受歡迎的百貨公司——THE HYUNDAI百貨，這裡也是劇中女主角的工作場所，讓你在購物的同時感受劇集的魅力。最後，前往前山日落觀景台，俯瞰大邱壯麗的夜景，為這一天的旅程劃上完美的句點。行程中還附送價值10,000韓元的大邱T-money交通卡，讓你的旅行更加輕鬆便捷。

｜行程重點｜《淚之女王》拍攝地、思惟園的壯麗風光、THE HYUNDAI百貨、前山日落觀景台的美麗夜景

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行程二：大邱歷史與藝術精華一日遊

▲大邱景點行程——大邱歷史與藝術精華一日遊 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如果你想深度探索大邱，這個一日遊行程絕對不可錯過！從大邱市區出發，你將漫遊於充滿歷史的近代街區，親訪《金秘書為何那樣》的拍攝地點，並探索桂山聖堂、第一教會和舊華僑小學等歷史地標。別忘了品嘗西門市場的地道小吃，體驗大邱的在地風味。接著，前往大邱藝術發電廠，感受現代藝術的創意魅力，最後在前山日落觀景台俯瞰大邱美麗的夜景，為你的旅程畫上完美的句號。行程中還贈送價值10,000韓元的大邱T-money，讓你的旅行更加輕鬆愉快。

｜行程重點｜《金秘書為何那樣》拍攝地、桂山聖堂、第一教會、西門市場美食、大邱藝術發電廠、前山日落觀景台

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行程三：大邱一日遊全景探索

▲大邱景點行程——大邱一日遊全景探索 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從大邱機場出發，一天內徹底探索大邱的熱門景點！首先，你可以在韓式汗蒸幕享受放鬆的休息時間，體驗韓國獨特的養生文化。隨後，漫步於大邱的歷史近代街區，親自踏上韓劇《金秘書為何那樣》的拍攝地點，並探訪桂山聖堂、第一教會、舊華僑小學和達城公園等歷史名勝。接著，前往歷史悠久的西門市場，品嚐地道的美味小吃。接下來，造訪充滿藝術氛圍的大邱藝術發電廠，最後在壽城池悠閒散步，享受迷人的夜景和音樂水舞秀。這一天的行程讓你全面感受大邱的魅力！

｜行程重點｜、韓式汗蒸幕放鬆體驗、《金秘書為何那樣》拍攝地、桂山聖堂、第一教會、西門市場美食、大邱藝術發電廠、壽城池夜景及水舞秀

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