韓國江原道高城一日遊！無敵海景、道地美食令人念念不忘

跟著 Amy 於 2024-03-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Eungbong、백촌막국수、카페달홀。

韓國高城一天怎麼玩？位於韓國江原道的城市，為最接近北韓的地方，今天編輯帶大家來高城一日遊！

Eungbong | 1 小時

早上第一個景點可以來小小登山一下

海拔122公尺的鷹峰，

站在山頂可以把湖水與海水浴場一覽無遺！

天氣好真的很美～

爬到山頂慢慢爬大概需要20分鐘⏰

📍鷹峰 응봉

地址：강원 고성군 거진읍 화진포길 204-25

백촌막국수 | 1 小時

🇰🇷早上8點就開始排隊的蕎麥拌麵

真的是不誇張…

早上8點就開始排隊的超人氣店家！

(根本是倫敦貝果級的人氣)

賣的東西也很單一就是蕎麥拌麵跟白切肉

蕎麥拌麵跟我在首爾吃的味道完全不一樣，

麵香十足配上醬料是酸酸甜甜的真的很好吃～

但是想來吃的話真的要有排隊的心理喔💡

📍 店名：백촌막국수

地址：강원 고성군 토성면 백촌1길 10

營業時間：10:00-17:00

公休日：星期二&星期三

카페달홀 | 1 小時

🇰🇷與海灘相連接的絕美海景咖啡廳

這家咖啡廳是誤打誤撞發現的，

咖啡廳就在海灘旁～海景第一排！

而且這個海邊海水超級藍，

在這裡看著海發呆好療癒❤️

老闆非常親切但是沒有使用任何SNS社群媒體宣傳，

是一家很低調的海景咖啡廳

📍 店名：카페달홀

地址：강원 고성군 토성면 토성로 58

營業時間：11:30-18:30

公休日：星期四

수제비집 | 1 小時

🇰🇷念念不忘的辣椒醬刀削麵

來韓國東部一定不要錯過辣椒醬刀削麵！

由海鮮湯頭加上辣椒醬、大醬煮成的濃郁湯頭，

配上勁道的麵條真的好好吃～

這家店是我在韓國吃過最好吃的辣椒醬刀削麵💯

比起首爾的店家果然還是東部當地的更好吃👍

📍 店名：수제비집

地址：강원 고성군 토성면 교암길 47-1

營業時間：10:00-19:00

公休日：星期天

Jungang Market | 1 小時

🇰🇷鄉土美食天堂

最後回首爾前可以來距高城車程20分鐘的束草，

說到束草一定會想到觀光市場！

大概等同於首爾的廣藏市場，

不同的是具有東部地方特色特產的市場～

這裡可以買到各種海鮮製品和瑪格麗酒麵包，

還有束草聞名的血腸等各種特色小吃喔～

📍 束草觀光市場 속초관광수산시장

地址：강원 속초시 중앙로147번길 12

營業時間：09:00-18:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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