韓國江原道高城一日遊！無敵海景、道地美食令人念念不忘
作者：Funliday-Amy
跟著 Amy 於 2024-03-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Eungbong、백촌막국수、카페달홀。
韓國高城一天怎麼玩？位於韓國江原道的城市，為最接近北韓的地方，今天編輯帶大家來高城一日遊！
Eungbong | 1 小時
早上第一個景點可以來小小登山一下
海拔122公尺的鷹峰，
站在山頂可以把湖水與海水浴場一覽無遺！
天氣好真的很美～
爬到山頂慢慢爬大概需要20分鐘⏰
📍鷹峰 응봉
地址：강원 고성군 거진읍 화진포길 204-25
백촌막국수 | 1 小時
🇰🇷早上8點就開始排隊的蕎麥拌麵
真的是不誇張…
早上8點就開始排隊的超人氣店家！
(根本是倫敦貝果級的人氣)
賣的東西也很單一就是蕎麥拌麵跟白切肉
蕎麥拌麵跟我在首爾吃的味道完全不一樣，
麵香十足配上醬料是酸酸甜甜的真的很好吃～
但是想來吃的話真的要有排隊的心理喔💡
📍 店名：백촌막국수
地址：강원 고성군 토성면 백촌1길 10
營業時間：10:00-17:00
公休日：星期二&星期三
카페달홀 | 1 小時
🇰🇷與海灘相連接的絕美海景咖啡廳
這家咖啡廳是誤打誤撞發現的，
咖啡廳就在海灘旁～海景第一排！
而且這個海邊海水超級藍，
在這裡看著海發呆好療癒❤️
老闆非常親切但是沒有使用任何SNS社群媒體宣傳，
是一家很低調的海景咖啡廳
📍 店名：카페달홀
地址：강원 고성군 토성면 토성로 58
營業時間：11:30-18:30
公休日：星期四
수제비집 | 1 小時
🇰🇷念念不忘的辣椒醬刀削麵
來韓國東部一定不要錯過辣椒醬刀削麵！
由海鮮湯頭加上辣椒醬、大醬煮成的濃郁湯頭，
配上勁道的麵條真的好好吃～
這家店是我在韓國吃過最好吃的辣椒醬刀削麵💯
比起首爾的店家果然還是東部當地的更好吃👍
📍 店名：수제비집
地址：강원 고성군 토성면 교암길 47-1
營業時間：10:00-19:00
公休日：星期天
Jungang Market | 1 小時
🇰🇷鄉土美食天堂
最後回首爾前可以來距高城車程20分鐘的束草，
說到束草一定會想到觀光市場！
大概等同於首爾的廣藏市場，
不同的是具有東部地方特色特產的市場～
這裡可以買到各種海鮮製品和瑪格麗酒麵包，
還有束草聞名的血腸等各種特色小吃喔～
📍 束草觀光市場 속초관광수산시장
地址：강원 속초시 중앙로147번길 12
營業時間：09:00-18:00
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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