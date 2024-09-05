快訊

美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

台股開高走低 彈94點收21,187點 、台積電上漲13元收902元

揭李文宗昔日惡行！林洲民再爆他強行干涉大巨蛋案審議、要求更改會議紀錄

韓國江原道高城一日遊！無敵海景、道地美食令人念念不忘

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Amy

跟著 Amy 於 2024-03-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Eungbong、백촌막국수、카페달홀。

韓國高城一天怎麼玩？位於韓國江原道的城市，為最接近北韓的地方，今天編輯帶大家來高城一日遊！

Eungbong | 1 小時

早上第一個景點可以來小小登山一下

海拔122公尺的鷹峰，

站在山頂可以把湖水與海水浴場一覽無遺！

天氣好真的很美～

爬到山頂慢慢爬大概需要20分鐘⏰

📍鷹峰 응봉

地址：강원 고성군 거진읍 화진포길 204-25

백촌막국수 | 1 小時

🇰🇷早上8點就開始排隊的蕎麥拌麵

真的是不誇張…

早上8點就開始排隊的超人氣店家！

(根本是倫敦貝果級的人氣)

賣的東西也很單一就是蕎麥拌麵跟白切肉

蕎麥拌麵跟我在首爾吃的味道完全不一樣，

麵香十足配上醬料是酸酸甜甜的真的很好吃～

但是想來吃的話真的要有排隊的心理喔💡

📍 店名：백촌막국수

地址：강원 고성군 토성면 백촌1길 10

營業時間：10:00-17:00

公休日：星期二&星期三

카페달홀 | 1 小時

🇰🇷與海灘相連接的絕美海景咖啡廳

這家咖啡廳是誤打誤撞發現的，

咖啡廳就在海灘旁～海景第一排！

而且這個海邊海水超級藍，

在這裡看著海發呆好療癒❤️

老闆非常親切但是沒有使用任何SNS社群媒體宣傳，

是一家很低調的海景咖啡廳

📍 店名：카페달홀

地址：강원 고성군 토성면 토성로 58

營業時間：11:30-18:30

公休日：星期四

수제비집 | 1 小時

🇰🇷念念不忘的辣椒醬刀削麵

來韓國東部一定不要錯過辣椒醬刀削麵！

海鮮湯頭加上辣椒醬、大醬煮成的濃郁湯頭，

配上勁道的麵條真的好好吃～

這家店是我在韓國吃過最好吃的辣椒醬刀削麵💯

比起首爾的店家果然還是東部當地的更好吃👍

📍 店名：수제비집

地址：강원 고성군 토성면 교암길 47-1

營業時間：10:00-19:00

公休日：星期天

Jungang Market | 1 小時

🇰🇷鄉土美食天堂

最後回首爾前可以來距高城車程20分鐘的束草，

說到束草一定會想到觀光市場！

大概等同於首爾的廣藏市場，

不同的是具有東部地方特色特產的市場～

這裡可以買到各種海鮮製品和瑪格麗酒麵包，

還有束草聞名的血腸等各種特色小吃喔～

📍 束草觀光市場 속초관광수산시장

地址：강원 속초시 중앙로147번길 12

營業時間：09:00-18:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國江原道高城

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 海鮮 觀光

Funliday - 旅遊規劃社群平台

追蹤

延伸閱讀

太妍、IVE都點名找她寫歌 日本新女聲eill將來台開唱

許光漢「正港分局」前進首爾 「唯一台劇」韓粉有共鳴

「正港分局」前進韓國 喜劇手法反思中文縮語現象

韓職／李珠珢將隊友「打馬賽克」挨批沒禮貌？內行揭真實情況

相關新聞

韓國江原道高城一日遊！無敵海景、道地美食令人念念不忘

跟著 Amy 於 2024-03-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Eungbong、백촌막국수、카페달홀。韓國高城一天怎麼玩？位於韓國江原道的城市，為最接近北韓的地方，今天編輯帶大家來高城一日遊！

來首爾必體驗的夜生活！超推江南酒吧、夜店名單

太陽緩緩下山，霓虹燈的光點照亮首爾街頭，喧囂的人群為夜晚拉開序幕，從風格多變的酒吧到人氣爆棚的夜店，無一處不充滿首爾的潮流氣息與文化脈動，來到國外怎能不體驗最道地的夜生活呢？今天為大家整理首爾江南區必去的酒吧與夜店！從浮誇的粉紅星空到世界調酒師所開的高品質酒吧，韓國自由行一起踏入江南區感受韓國人微醺的夜晚，將自己輕輕浸泡在酒精之中，享受這充滿都市氛圍的韓式魅力吧！

驚嘆連連！ 韓國海洋小鎮一日輕旅行 DPIRANG夜間公園超浮誇沈浸式體驗

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-11-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Jinju Station、금채한식、東皮郎壁畫村。位在韓國慶尚南道的統營市，一直以來都是全羅南道和慶尚南道兩地海運的要衝，也因此一直作為歷史朝鮮王朝海軍的軍事要塞存在。統營近年也積極的發展觀光業，其中DPIRANG夜間公園更是最近統營的熱門景點，也是這一趟統營一日遊最推薦的景點，這次是和韓國觀光公社合作的旅遊，所以其中很多景點和餐廳都是官方推薦的地方喔！

首爾新地標「首爾之月」升至130公尺高空俯瞰漢江！滿額團體再享9折優惠

首爾全新旅遊景點「首爾之月（SEOUL DAL）」正式登場，這顆夢幻般的氦氣球將帶領遊客升至130公尺高空，俯瞰汝矣島和漢江的壯麗景致。無論白天或夜晚，首爾之月都能提供不同風貌的城市美景，是現在南韓打卡熱門景點和夜間觀光的焦點，遊客得以全新視角欣賞首爾的獨特魅力。

愛寶樂園旅遊攻略 全韓國最大樂園懶人包，交通門票周遭景點一次蒐齊！

想要在韓國度過一個充滿冒險與樂趣的完美假期嗎？愛寶樂園絕對是你的最佳選擇！這裡有全球知名的遊樂設施、精彩的動物表演，還有美食街讓你大快朵頤。不論你是和家人一起出遊，還是和朋友一起狂歡，愛寶樂園都能滿足你的需求。現在就來看看如何輕鬆安排你的行程，從交通、門票購買到周邊景點，一篇搞定！

韓國首爾近郊江陵景點攻略：文藝青年、追星族的四季行程！

韓國江陵位於韓國東海岸，距離首爾僅需數小時車程，這座城市擁有壯麗的自然景觀和豐富的文化歷史，是韓國東部最受歡迎的旅遊勝地之一。從美麗的海灘到文化遺產，江陵無疑是探訪韓國的絕佳選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。