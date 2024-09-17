2024精選5間韓國人最愛的濟州島度假飯店，夜晚在超大天空露台喝燒酒，豪華泳池度假村別墅享SPA水池！

有著「韓國夏威夷」別稱的濟州島，是韓國人的度假勝地之一。美麗的風景讓許多韓國戀綜都會特地來這拍攝，濟州飯店旁有咸德海灘的柔軟細沙，熔岩抹茶山之稱的城山日出峰，AsiaYo就要來推薦5間濟州島住宿，馬上去韓國自由行體驗高CP值的平價飯店與奢華的海景度假村。

📍 濟 州 飯 店 懶 人 包 📍

圖／AsiaYo提供

利奧飯店每間客房都配有先進的電子衣櫥，提供早餐送到客房的服務，附近還有很多著名的濟州景點，讓你一下飛機就有度假的感覺！

✅飯店特色：電子衣櫥、送餐服務、近蓮洞商圈

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📍附近地標：蓮洞購物街 - 500 公尺、如美地植物園 - 600 公尺 蓮洞購物街 - 500 公尺、如美地植物園 - 600 公尺





Cornerstone Hotel｜近西歸浦市

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Cornerstone Hotel不僅每間都是景觀房之外，頂樓還有露台可以欣賞濟州島的風景。其中家庭房的房間更直接有自己專屬的天空露台、浴缸、雙臥室，超級推薦！

✅飯店特色：專屬私人露台、濟州景觀、有浴缸

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📍附近地標：西歸浦每日偶來市場 西歸浦每日偶來市場





藝術泳池別墅 Spa 飯店｜近城山日出峰

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有按摩水池、私人游泳池和花園的別墅，就是這間藝術泳池別墅 Spa 飯店！別墅型的度假村可以享受更多的私人空間，人數多也可以到戶外使用公共泳池！

✅飯店特色：專屬花園、泳池、按摩水池

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📍附近地標：城山日出峰、月汀里海灘 城山日出峰、月汀里海灘





Urbanstay Jeju Airport｜近蓮洞商圈

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這間公寓式飯店超級可愛！臥室和客廳是分離的空間，配有器具完善的廚房還有洗衣機，有些房型還有沙發超級讚！位在濟州市中心地段，很適合家庭、多人入住！

✅飯店特色：附廚房／洗衣機、獨立客廳、位置佳

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📍附近地標：蓮洞商圈 - 500 公尺、寶健路步行街 - 600 公尺 蓮洞商圈 - 500 公尺、寶健路步行街 - 600 公尺





艾米濟州海灘飯店｜近咸德海灘

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飯店緊鄰海灘，包括浴缸、陽台和小廚房等設施，整體配置非常出色！還有一個很寬敞的露天大平台，設有長椅讓你坐在上面享受海風吹拂、看海景。

✅飯店特色：有浴缸、簡易廚房、海景

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📍附近地標：咸德海水浴場 咸德海水浴場

以上就是這次推薦的5間濟州島飯店，有飯店、度假村別墅和濟州公寓式飯店，還想更輕鬆的享受豐富行程，韓國一日遊有許多有趣好玩的行程～快跟著AsiaYo探索人人都愛的濟州島！

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