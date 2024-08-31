驚嘆連連！ 韓國海洋小鎮一日輕旅行 DPIRANG夜間公園超浮誇沈浸式體驗

跟著 查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記 於 2022-11-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Jinju Station、금채한식、東皮郎壁畫村。

位在韓國慶尚南道的統營市，一直以來都是全羅南道和慶尚南道兩地海運的要衝，也因此一直作為歷史朝鮮王朝海軍的軍事要塞存在。統營近年也積極的發展觀光業，其中DPIRANG夜間公園更是最近統營的熱門景點，也是這一趟統營一日遊最推薦的景點，這次是和韓國觀光公社合作的旅遊，所以其中很多景點和餐廳都是官方推薦的地方喔！

Jinju Station | 幾秒

如果要前往統營的話，最靠近統營的KTX高速鐵路車站就是晉州站，雖然從晉州車站出發前往統營的時間大約還需要一個多小時左右，但這也已算是快速的方式了，大家可以參考參考😎

금채한식 | 1 小時

這是我來韓國至今第一次吃到的特色料理！這間餐廳的著名菜單就是蓮葉飯，把米飯包進處理過的荷葉中，並高壓蒸製，其實長得很像台灣的肉粽，但味道卻完全不同，不過這個說實在不是我喜歡的味道，不是不好吃而是我還是覺得台灣的肉粽更夠味更好吃（？）除了蓮葉飯之外，還有白切肉等小菜，這些才是我真正愛的美食，所以整頓下來我幾乎都在吃小菜😂

▍금채한식

· 경남 진주시 정촌면 대축길237번길 13

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/5ncoRIB0

東皮郎壁畫村 | 2 小時

在統營港口邊的山坡上的東崖壁畫村，「東崖村」指得是東邊的懸崖，結合了「東邊」和統營方言「懸崖」而產生的地名，這裡位在統營中央傳統市場後面的村莊，原本是一個什麼都沒有的村莊，2007年後開始招募全國的義工來美化這個東崖路，讓村內的牆上充滿了各式各樣不同主題壁畫，讓整個村莊重生並且開始發展觀光產業，而且因為這裡是位在小山丘上，房子都是沿著山坡而建，所以沿途走上來到制高點可以飽看統營江口岸的風景，更推薦在夕陽的時候來這裡！

▍東崖村 동피랑마을

· 慶尚南道統營市東崖1街6-18

· 경상남도 통영시 동피랑1길 6-18

Luminoso | 1 小時

只光走走晃晃東崖村感覺還是不太夠，所以我們必須找一間咖啡廳來讓我們可以好好享受這裡風景，所以來推薦一間位於村內的景觀咖啡廳LUMINOSO，這裡有一個很大的露台座位區，可以從制高點看統營海港小鎮的風景，那天剛好我們已經接近夕陽西下的時間來，而且這裡完全就是一個靜謐小鎮的氣氛，在這裡喝下午茶完全是療癒身心的享受啊！雖然韓國冬季夕陽落下的時間天氣會突然轉冷，所以建議大家可以是下午三點左右來待到夕陽落下的時間就可，但因為這裡大多是露天座位，還請記得包緊緊注意保暖（秋冬天的時候）

▍LUMINOSO 루미노소

· 慶尚南道統營市東崖2街32

· 경상남도 통영시 동피랑2길 32

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/FRDWO65y

統營中央傳統市場 | 1 小時

就在東崖壁畫村旁邊的統營中央傳統市場也是當地著名的傳統市場，這裡可是已經有400多年的歷史了！完完全全充滿了舊時市場風情，因為這裡旁邊就是江口內碼頭，所以可以看到很多魚貨，除了可以去傳統市場裡面走走晃晃感受韓國在地傳統市場之外，還非常推薦可以到江口內碼頭旁邊散散步！尤其是夕陽的時候 非 常 漂 亮！然後因為蜂蜜麵包是統營著名特產之一，所以在這裡還可以看到很多蜂蜜麵包專賣店，不過說實在每間店吃起來都差不多（我會知道是因為沿路都被各間店的店員餵食）所以照片裡面所放的蜂蜜麵包店家是我覺得還行的，如果真的選擇障礙的話參考這裡就對了（是我試吃後有發出感嘆的店家們🤣）

▍統營中央市場 통영 중앙시장

· 慶尚南道統營市中央市場1街14-16 (中央洞)

· 경상남도 통영시 중앙시장1길 14-16

Daepunggwan | 1 小時

來到統營一定要吃的就是「牡蠣料理」這是統營當地非常代表性的特產，所以晚餐我們來到同樣位於江口內港口旁的「大風館 대풍관」，這間餐廳是統營當地代表性的牡蠣料理專賣店，更是統營牡蠣水協和統營市廳推薦的代表性餐廳，果然有了這個頭銜，餐廳裡面高朋滿座，這裡最著名的菜單就是牡蠣湯飯、牡蠣煎餅、糖醋牡蠣等，其中我最愛的就是牡蠣煎餅和炸牡蠣！非常推薦來統營玩的大家一定要來這間餐廳！！

▍대풍관 大風館

· 경남 통영시 해송정2길 29

☞ 營業時間：09:30-21:00

☞ NAVER MAP店家資訊：https://naver.me/GrSqqfth

統營市民文化會館展覽室 | 2 小時

這次來統營我最喜歡的地方就是DPRIANG這個超級浮誇的夜間公園了！這裡位在統營的南望公園，白天什麼都沒有就是一般市民運動散步的地方，但晚上的時候真的就像是完全換了一個新地方的感覺，從入口到終點總共有15條主題散步道，沒有過度添加太多人工物，直接以燈光特效打造出沈浸式體驗，這也是韓國規模最大的夜間數位主題公園，其中還有一個很特別的地方是，在入場前會提供一顆會發光的球，這顆球可以在園區內和裝置互動，直接和環境產生連結，獲得更好的互動體驗，而這次第一次來大家整路驚嘆和稱讚就可以感受到這裡有多厲害了吧！就像是韓國自製版的team lab!

▍DPIRANG 디피랑

· 慶尚南道統營市南望公園街29

· 경상남도 통영시 남망공원길 29

本篇遊記到此結束～如果喜歡這篇遊記分享的話，請按個讚和追蹤我的查爾斯古ㄟ韓國旅遊筆記，給我更多動力繼續分享韓國各地好吃好玩的內容給大家～

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各位親故我們下一篇遊記見❣

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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