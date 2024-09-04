來首爾必體驗的夜生活！超推江南酒吧、夜店名單

太陽緩緩下山，霓虹燈的光點照亮首爾街頭，喧囂的人群為夜晚拉開序幕，從風格多變的酒吧到人氣爆棚的夜店，無一處不充滿首爾的潮流氣息與文化脈動，來到國外怎能不體驗最道地的夜生活呢？今天為大家整理首爾江南區必去的酒吧與夜店！從浮誇的粉紅星空到世界調酒師所開的高品質酒吧，韓國自由行一起踏入江南區感受韓國人微醺的夜晚，將自己輕輕浸泡在酒精之中，享受這充滿都市氛圍的韓式魅力吧！

圖 / @bar_geranium

韓國自由行江南夜生活這樣玩！超推在地酒吧、夜店

浪漫的粉紅星空：Bar Geranium

圖 / @bar_geranium

隱藏在城市喧囂中的Bar Geranium，天花板裝置的柔和粉色光影，讓人像是置身於浪漫的星空夢境，不只室內設計精緻、就連調酒都很浪漫！酒單融合傳統與創新、酒款名字彷彿在低語著一段段專屬故事，喜歡花香的各位絕對必點「K-Bloom」這是一款以韓國特產的梅花酒為基底，融合玫瑰水與白葡萄汁的調酒，花香與清甜果味搭配，輕輕的香氣讓人彷彿置身春日花海，而「Pink Starry Night」靈感則來自酒吧的迷人氛圍，香甜的荔枝利口酒與新鮮莓果調和，搭配氣泡水的清爽口感，輕盈而夢幻、彷彿夜空中的粉紅星河！

地點：Cheongdam-dong, Gangnam District, Seoul, 南韓

營業時間：週一至週日 19:00-03:00

愛麗絲夢遊仙境的世界：Alice Cheongdam

圖 / @alice_cheongdam

步入Alice Cheongdam的瞬間，就像踏入愛麗絲夢遊仙境的奇幻世界，絢麗氛圍將現實與童話完美交融！其中「Mad Hatter’s Tea」與「Rabbit Hole」是店內必點，第一款調酒讓人有如在參加瘋帽子瘋狂的茶會般，口感層次豐富、甜而不膩，融合伏特加和伯爵茶及些微檸檬汁、蜂蜜，茶香氣讓人微醺而不醉！「Rabbit Hole」這款調酒靈感則來自愛麗絲墜入兔子洞的那刻，以琴酒為基底、搭配草本與柑橘香氣，尾韻帶些微微甜味和酸味，像是愛麗絲在奇幻世界中的起伏，捉摸不定但又充滿吸引力。

地點：Dosan-daero 55-gil, Gangnam District, Seoul, 南韓

營業時間：週一至週日 18:00-02:00

零浪費酒吧：bar zest

圖 / @zest.seoul

有聽過「零浪費」酒吧嗎？Bar Zest 是一家主打與自然共生的酒吧，每款調酒都是對環境友善的承諾，使用當地來源的食材、廢棄物再利用，以創新的技術打造色彩繽紛且口感豐富的調酒，讓環保和美味在每一杯酒中達成完美的平衡！值得一試的調酒名單包含以廚餘中綠葉蔬菜和香草為基底的「Green Harmony」，清爽口感與綠植的微苦相得益彰，用綠茶作為調和劑、融合青蘋果與羅勒清香，利用咖啡渣作為主要原料的「Coffee Grounds Old Fashioned」也很特別，融合威士忌、黑糖和自製的橙皮苦精，口感醇厚，帶有濃郁的咖啡香氣，是一款溫暖人心的經典改編。

地點：Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 26 하늘빌딩 1층, Seoul, 南韓

營業時間：週一至週五 18:30-02:00，週六至週日 15:00-02:00

最時尚的首爾酒吧：keepers’ bar 강남구

圖 / @keepers_seoul

室內設計融合摩登與奢華，Keepers’ Bar運用大量金屬元素和大膽色彩，營造出前衛又充滿藝術感的氛圍，大面積玻璃窗戶讓外面的城市燈光透進室內，映照在精緻的吧台和沙發上，讓人在視覺上產生神秘而迷人的氛圍！Keepers’ Bar調酒宛如首爾城市的縮影，以迷人的紫色和銀色漸變調配而成的「Galaxy Martini」加入頂級伏特加、藍色柑橘酒與一絲金箔，仿佛將夜空中的星辰融入酒杯之中，口感清新而神秘！另款充滿都市風味的「Urban Elixir」也使人驚艷！以本地草本植物和香料為基底，自製的草本糖漿與精緻的威士忌相搭配，清新香氣與微妙的辛辣感讓人感受到城市的脈動與活力。

地點：Cheongdam-dong, Gangnam District, Seoul, 南韓

營業時間：週一至週日 20:00-03:00

世界冠軍級調酒師也在開酒吧：Le Chamber

圖 / @le_chamber

在首爾這座充滿活力的城市中，由世界冠軍級調酒師主理的 Le Chamber，不僅僅是個品酒場所，更是藝術與技藝的展示平台，整體設計奢華而不張揚，大面積玻璃牆讓城市的繁華景象成為背景，柔和燈光增添一絲微醺感，酒單上最經典的非「Champion’s Elixir」莫屬，融合威士忌、香甜果汁和神秘草本香料，以獨特調酒技巧、將經典的雞尾酒進行現代化改良，口感豐富而層次分明，每口都散發濃郁酒香！而喜歡煙熏味的人一定會愛上「Enchanted Old Fashioned」，這款酒將傳統 Old Fashioned進行改造，使用特製的煙熏液和手工製的糖漿，保留Old Fashioned經典風味、還增添獨特煙熏香氣和深沉的層次感。

地點：Gangnam District, Dosan-daero 55-gil, 42 지하 1층, Seoul, 南韓

營業時間：週日至週四 19:00-02:00、週五至週六 19:00-03:00

世界百大夜店NO7：Club Octagon Official

圖 / @octagonseoul

在全球夜生活的璀璨星空中，Club Octagon Official 以其獨特的電子音樂魅力和無與倫比的氛圍，榮登世界百大夜店第七位，不僅僅是音樂與舞蹈的聖殿，更是一場視覺與感官的盛宴！從強勁的House音樂到節奏感十足的Techno，Club Octagon Official 擁有著充滿現代感與前衛設計的空間，宏偉的裝潢和令人驚嘆的視覺效果、搭配著燈光秀與激光效果交錯變換，營造出如同置身未來世界般的迷人景象，門票價格通常會根據不同的活動或DJ演出而有所變動，一般入場費用大約在 30,000 至 50,000 韓元之間，根據韓國法律、僅允許 19 歲及以上的成人入場，所以要記得要帶上護照以方便作為年齡證明喔！

地點：Nonhyeon-ro, Gangnam District, Seoul, 南韓

營業時間：週一 00:00-08:00、週四 23:00-00:00、週五至週六 00:00-08:00，23:00-08:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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