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首爾新地標「首爾之月」升至130公尺高空俯瞰漢江！滿額團體再享9折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自首爾市政府官網
圖／取自首爾市政府官網

首爾全新旅遊景點「首爾之月（SEOUL DAL）」正式登場，這顆夢幻般的氦氣球將帶領遊客升至130公尺高空，俯瞰汝矣島和漢江的壯麗景致。無論白天或夜晚，首爾之月都能提供不同風貌的城市美景，是現在南韓打卡熱門景點和夜間觀光的焦點，遊客得以全新視角欣賞首爾的獨特魅力。

圖／取自首爾市政府官網
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首爾之月的設計注重安全和觀景效果，達到國際頂級標準。氣球使用非易燃的氦氣，並通過牢固的繩索與地面連接，確保升空時的穩定性和安全性。每次飛行約15分鐘，遊客可以在高空欣賞到首爾的城市夜景和漢江的美麗風光，這裡也成為拍攝浪漫夜景的理想地點，享受完全不一樣的空中觀景體驗。

圖／取自首爾市政府官網
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即日起「首爾之月」正式對外開放，每週二至週日營運，營業時間為12:00至22:00，每次飛行可容納最多30人。成人票價為25,000韓元，兒童票價為20,000韓元。團體20人以上可享受10%優惠，持有氣候同行卡者也可獲得同樣折扣。若有台灣旅客要到首爾旅遊，不妨試試看用不同視角探索首爾從未見過的高空美景吧！

圖／取自首爾市政府官網
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