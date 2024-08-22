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韓國首爾近郊江陵景點攻略：文藝青年、追星族的四季行程！

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／@ellieeeee_0601、@ee_zoey_abby、@maicychang, Instagram)
（圖／@ellieeeee_0601、@ee_zoey_abby、@maicychang, Instagram)

韓國江陵位於韓國東海岸，距離首爾僅需數小時車程，這座城市擁有壯麗的自然景觀和豐富的文化歷史，是韓國東部最受歡迎的旅遊勝地之一。從美麗的海灘到文化遺產，江陵無疑是探訪韓國的絕佳選擇。


韓國首爾近郊｜韓國江陵景點

韓國江陵景點#1

鏡浦臺

▲韓國江陵景點—鏡浦臺 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵景點—鏡浦臺 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鏡浦臺是江陵最著名的景點之一，以其絕美的湖景而聞名。湖畔的亭台樓閣映襯著湖水，如詩如畫。無論是白天還是夜晚，鏡浦臺都展現出不同的迷人風采，吸引了無數遊客前來拍照打卡。


韓國江陵景點#2

注文津海邊(鬼怪拍攝地)

▲韓國江陵景點—注文津海邊(鬼怪拍攝地)。 （圖／@ellieeeee_0601, Instagram)
▲韓國江陵景點—注文津海邊(鬼怪拍攝地)。 （圖／@ellieeeee_0601, Instagram)

韓劇迷怎會不知道注文津海邊！這就是韓劇《鬼怪》中主角恩卓召喚孔劉飾演鬼怪的那片海岸，像小編這種韓劇瘋狂，絕對會圍上恩卓的紅領巾試試能否召喚到孔劉！


韓國江陵景點#3

BTS巴士站

▲韓國江陵景點—BTS巴士站。 （圖／@ee_zoey_abby, Instagram)
▲韓國江陵景點—BTS巴士站。 （圖／@ee_zoey_abby, Instagram)

江陵市為了讓A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）有更多旅遊打卡聖地，特意在注文津海邊的江陵市青少年海洋研修院附近建立了BTS防彈少年團的紀念巴士站。這個巴士站並非真正用於巴士停靠，而是為了重現BTS專輯照片中的名場景，因此A.R.M.Y們不用等巴士來來去去，隨時都能拍出理想的照片!


韓國江陵必景點#4

烏竹軒園區

▲韓國江陵必景點—烏竹軒園區。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵必景點—烏竹軒園區。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

烏竹軒園區是一處集自然與文化於一體的景點，這裡的古建築和美麗的竹林讓人流連忘返。這裏是50,000韓元紙鈔上的申師任堂成長的地方和5,000韓元紙鈔上的栗谷李珥的誕生地。園區內的歷史建築展示了朝鮮時代的風貌，是了解韓國傳統文化的好地方。漫步在竹林中，清新的空氣和幽靜的環境讓人感到心曠神怡。

地址：江原道江陵市烏竹洞201號

開放時間：夏季8:00-18:00，冬季8:00-17:30

門票：成人3000韓元，青少年2000韓元，兒童1000韓元


韓國江陵必景點#5

Haslla Art World

▲韓國江原道江陵景點——Haslla藝術世界。 （圖／@won_line_film, Instagram)
▲韓國江原道江陵景點——Haslla藝術世界。 （圖／@won_line_film, Instagram)

位在江原道的Haslla藝術世界倚山傍海而建，有室內與室外展區。室內主要展區為「現代藝術博物館」、「皮諾丘博物館」，以及定期有不同展覽的「第三展區」，戶外則是有絕美海景的大型雕塑公園。讓觀光客在欣賞藝術品的同時，也能觀賞療癒海景。這裏也有自然生態體驗館讓，十分適合親子的出遊玩樂。

地址：강원 강릉시 강동면 율곡로 1441 강동면 율곡로 1441

時間：09:00至18:00

票價：自由入場券成人₩12,000；孩童₩11,000


韓國江陵必景點#6

大關嶺三養牧場

▲韓國江原道江陵景點——大關嶺羊群牧場。 （圖／@maicychang, Instagram)
▲韓國江原道江陵景點——大關嶺羊群牧場。 （圖／@maicychang, Instagram)

大關嶺羊群牧場是韓國唯一的羊牧場！你可以在這裡感受到如夢似幻的黃昏，還有那些低頭吃草的羊群，彷彿置身美不勝收的風景畫。而且牧場周邊還有一條全長1.2公里的圓環散步道，大約40分鐘就能走完，輕鬆感受遼闊的牧場！在草原中央有一個小木棚已經成為了整片草原的地標。冬天的話，小木棚周圍的傾斜面更是最天然的雪橇場，無論你是大人還是小孩都可以玩得盡興！



韓國首爾近郊｜韓國江陵美食

韓國江陵美食#1

嫩豆腐鍋（草堂嫩豆腐村）

鏡浦海水浴場往南一點，就是以嫩豆腐而聞名的草堂豆腐村所在地。草堂嫩豆腐村是個集結各種嫩豆腐料理餐廳的一個村子。村裡仍遵循歷史與古法製作豆腐，將研磨好的豆腐經多道工序加工後，加入東海岸的海水冷卻凝固而成的，吃起來鮮嫩爽口。


韓國江陵美食#2

嫩豆腐冰淇淋（Soontofu Gelato）

 想要來點冰涼的豆腐冰淇淋，就一定要嚐嚐江陵的Soontofu Gelato。他們有好幾家分店冰淇淋口味多達十幾種。招牌嫩豆腐和黑芝麻口味是必吃口味，每杯4,500韓元。口感香濃，甜度剛好。

Soon Tofu Gelato

總店地址：江原道江陵市草堂豆腐路 95-5

營業時間：星期一、三至日　10am - 3:30pm｜4:40pm - 7:40pm（逢星期二休息）


韓國江陵美食#3

魚糕可樂餅 （江陵中央市場）

談到江陵的美食推薦，怎能不提中央市場行程的魚糕可樂餅一定要來吃這間超好吃的魚糕可樂餅。魚糕可樂餅總共有5種口味，是用魚漿去包裹各種內餡，包括起司、辣椒、蕃薯 、泡菜和紅豆。可樂餅一個₩3,000，但比拳頭還大，而且很有厚度，絕對是中央市場的必吃之物！

江陵中央市場現炸魚糕可樂餅

電話：+82 33-646-9799

營業時間：AM10:30-PM19:00

地址：강원도 강릉시 금성로13번길 8 중앙시장



韓國首爾近郊｜韓國江陵四季玩法

韓國江陵春季玩法：韓劇景點打卡

▲韓國江陵春季玩法：韓劇景點打卡。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵春季玩法：韓劇景點打卡。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

江陵是近年韓國人熱愛的渡假勝地，夏季的海水湛藍，春季的櫻花綻放，鏡浦臺環湖櫻花步道，更是熱門打卡點。

趣吧為你預備最適合的春季行程，從只對外籍旅客開放的韓屋村入住，到BTS巴士站，再到《鬼怪》取景地，加上江陵的鐵道自行車體驗，還有價值10,000韓元的商品券可在江陵中央市場享受美食。當中怎少得春季的限定的採草莓活動，每人可帶走300克新鮮草莓！

搜尋【趣吧】2024江陵春季二日遊：採草莓、BTS巴士站、注文津海邊、入住韓屋(中文服務)


韓國江陵夏季玩法：水上活動與濱海露營

▲韓國江陵夏季玩法：水上活動與濱海露營。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵夏季玩法：水上活動與濱海露營。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

江陵是韓國人的熱門度假勝地，夏季則是盡情享受陽光沙灘。快來與我們一同探訪東海注文津水上樂園，體驗風帆衝浪和水上活動！

此行還可入住濱海松林的露營房車，享受韓國特有的愜意露營風格。晚上特別安排韓式烤肉，眺望江陵山的美景，完美結合露營的悠閒氛圍。行程贈送價值10,000韓元的商品券，可在江陵中央市場品嘗各式美食。立刻體驗一個充滿活力與美味的夏日假期吧！


韓國江陵秋季玩法：賞楓勝地一次看

▲韓國江陵秋季玩法：賞楓勝地一次看。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵秋季玩法：賞楓勝地一次看。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

秋季來臨，絕不能錯過江原道的賞楓勝地——雪嶽山。我們將帶您入住現代化便利設施的傳統韓屋村——烏竹韓屋村，體驗獨特的韓屋居住生活。行程還包括參觀韓幣肖像人物的故居——烏竹軒，朝聖韓劇《鬼怪》的拍攝地——注文津海邊和月精寺。這趟由首爾出發的兩天一夜之旅，必將豐富您在韓國的旅行體驗！


韓國江陵冬季玩法：冬日浪漫和滑雪教學

▲韓國江陵冬季玩法：冬日浪漫和滑雪教學。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵冬季玩法：冬日浪漫和滑雪教學。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

你也可以體驗獨特的冬日浪漫！冬季去江陵不僅可以在平昌Alpensia度假村滑雪場享受滑雪樂趣，還能感受曾舉辦冬季奧運的滑雪比賽場地。在大關嶺三養牧場，你可以親身體驗餵食羊群的趣味。隨後前往韓劇《孤單又燦爛的神》的拍攝地——月精寺，親自感受《鬼怪》中華麗的雪景。住宿方面，趣吧也會安排入住傳統韓屋村——烏竹韓屋村，同時體驗傳統與現代化的便利設施。這將是一段難忘的江陵之旅！


韓國江陵四季玩法：鏡浦台x光影體驗x高空腳踏車

▲韓國江陵四季玩法：鏡浦台x光影體驗x高空腳踏車。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲韓國江陵四季玩法：鏡浦台x光影體驗x高空腳踏車。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

 你當然也可以不受季節限制，探索韓國江陵之美：去鏡浦台看美景、夜曲北成為江原道美食天堂的束草中央市場，讓起士糖餅和辣味炸雞丁挑戰你的味蕾。當然不可錯過韓劇迷必訪的注文津海邊，俯瞰壯闊大海；而文青則可以沉浸於江陵ARTE MUSEUM光影博物館的沉浸式體驗，當然還有體驗海岸風光的高空腳踏車之旅！


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