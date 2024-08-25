愛寶樂園旅遊攻略 全韓國最大樂園懶人包，交通門票周遭景點一次蒐齊！

想要在韓國度過一個充滿冒險與樂趣的完美假期嗎？愛寶樂園絕對是你的最佳選擇！這裡有全球知名的遊樂設施、精彩的動物表演，還有美食街讓你大快朵頤。不論你是和家人一起出遊，還是和朋友一起狂歡，愛寶樂園都能滿足你的需求。現在就來看看如何輕鬆安排你的行程，從交通、門票購買到周邊景點，一篇搞定！

韓國愛寶樂園旅遊攻略

愛寶樂園

位於韓國京畿道龍仁市、占地450萬坪的愛寶樂園，是世界第七大主題樂園，亦是目前韓國最大樂園，園區內除了大型野生動物園，可以看到熊貓、老虎、狐獴之外，還有刺激的水陸設施，木質雲霄飛車、哥倫布大探險、雷霆瀑布、纜車、神秘公寓、Robot VR等多達40種以上的遊樂設施，也因此愛寶樂園被稱為韓國版「迪士尼樂園」，是韓國當地情侶、朋友的出遊聖地，下回到韓國不妨排進行程裡吧！

圖 / @shirong_0704

愛寶樂園交通方式

Ever Cab

這是最快速方便到達愛寶樂園的方式，樂園直接派豪華專車親自接送你到愛寶樂園，而且提供多種語言，不用怕語言不通，價格偏高但入園後還能享有Q-PASS快速通關，家裡有小朋友的非常建議使用Ever Cab。(Ever Cab需提前兩天預約)

公車轉乘

以地鐵明洞站出發為例，需轉乘至少兩次公車才能到達愛寶樂園，不過路途不算遙遠，約1個半小時即可到達，比較適合對韓國交通、語言稍微熟悉的人。

韓國包車

另外也可以使用韓國近郊一日遊包車服務，雖然價格比較昂貴，但不用在大熱天等公車，而且能客製化行程，愛寶樂園去完還有充足時間的話可以安排附近景點前往。

購買門票包含來回接送

如果覺得以上幾種都不符合需求，不妨參考KLOOK推出的愛寶樂園門票加上來回接送服務，和其他遊客一起包車前往，除了可以無腦前往樂園之外，價格也比包車更划算。

愛寶樂園門票資訊

圖 / @nyh_0112

愛寶樂園的價格因季節而異，因此不同時間前往有不同票價，我們可在網路上先購買愛寶門票，取得電子憑證後掃描QR code即可入園，省下排隊以及付款程序更加方便快速。

愛寶樂園票價：

A季 成人62,000韓元 兒童52,000韓元

B季 成人52,000韓元 兒童42,000韓元

C季 成人46,000韓元 兒童36,000韓元

D季 成人68,000韓元 兒童58,000韓元

圖 / @smileyuuuuu

愛寶樂園周遭美食景點

韓國民俗村

韓國民俗村距離愛寶樂園約1小時車程，如果時間上充裕或者在京畿道待超過兩日，可以規劃安排到韓國民俗村旅行，於1974年開幕的韓國民俗村，能更加深入了解韓國傳統房屋特色以及文化，除了一般民宅，還有舊時官衙、書院與韓藥房，另外每日還有韓國傳統舞蹈、婚禮舉行以及騎馬表演時段可以一起參與遊樂，體驗一秒穿越回到韓國古裝時代。

圖 / @tuanbaby666

韓國民俗村

地址： 90 Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00-19:00，週末營業至22:00

寶亭洞咖啡廳街

圖 / @evaaaa_0904

位在愛寶樂園附近京畿道龍仁市器興區的寶亭洞，有著許多寶藏咖啡廳，因此也被稱為「寶亭洞咖啡廳街」，吸引許多韓劇到此拍攝，也是韓國許多情侶、閨蜜約會的地點選擇，每年在各式節日更會有不同的活動可以參與同樂，如果你也是喜歡踩點拍照或者喝咖啡，寶亭洞咖啡廳的每一間裝潢都很值得你前往打卡。

寶亭洞咖啡廳街

地址： 12 Jukjeon-ro 15beon-gil, 보정동 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00-23:00

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