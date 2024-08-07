韓國炸雞評比！宵夜首選「炸雞配啤酒」 6間韓國必吃炸雞品牌，洋釀炸雞、炸雞界Prada

你們知道全世界共有幾間韓式炸雞店嗎？根據官方數據目前為止共有9萬多間韓式炸雞店，可想而知受到多少人喜愛，不過想吃最正宗的韓式炸雞肯定要親自飛趟韓國，品嚐韓劇裡讓女主角欲罷不能的洋釀炸雞，以及加了起司、優格等各式你想不到的口味，甚至還能再配上韓國拉麵與年糕，小編整理6間韓國必吃炸雞品牌，喜歡炸機的你們到韓國旅行時記得通通嚐一輪！

韓國美食6間韓國必吃炸雞品牌

BHC炸雞

圖／ReadyGo

和小編一樣是韓劇迷的人一定都對BHC炸雞不陌生，記得韓國炸雞爆紅就是2013年「來自星星的你」劇中全智賢的招牌炸雞配啤酒讓BHC炸雞瞬間紅遍世界各地，如果第一次到韓國旅行，陷入選擇障礙的話小編首推BHC炸雞，點法可以選擇半半炸雞，選擇店內必吃招牌起司口味以及鹹甜口味醬油蜂蜜，在配上一杯冰涼啤酒，完美復刻韓劇套餐。

【BHC炸雞 明洞店】

地址： 21 Myeongdong 7-gil, Jung District, Seoul, 南韓

營業時間：12:00-23:00

橋村炸雞

圖／ReadyGo

1991年於大邱開幕的橋村炸雞，目前在全球共有1000多家分店，過去曾有許多藝人代言，相信常到韓國旅遊的人一定對橋村炸雞不陌生，店內最有名的口味是辣味、大蒜醬油與蜂蜜口味，和其他炸機店比較不同的是，橋村炸雞可以一次買一整隻雞，而且價格會比較便宜，不過偏愛吃雞腿或雞翅也可以選擇部位，滿足不同味蕾的客人。

【橋村炸雞 弘大店】

地址： 6 Yanghwa-ro 16-gil, Mapo-gu, Seoul, 南韓

營業時間：12:00-01:00

NENE炸雞

圖／ReadyGo

同樣在韓國很有名氣的Nene Chicken，是韓國人氣節目主持人劉在錫於2007年唯一代言炸雞店，與BHC、橋村並列前三大韓國必吃炸雞店，記得之前在韓國旅遊，晚上1點就找不到營業的炸雞店了，後來發現在梨花大學旁的Nene Chicken開到凌晨4點，很適合叫外送到飯店裡慢慢享用，敢吃生洋蔥的人一定要試試看奶油優格炸雞，酸甜奶味優格加上生洋蔥的爽脆嗆辣，解膩的同時更帶來豐富口感。

【Nene Chicken】

地址：84 Yonsei-ro 2-gil, Seodaemun-gu, Seoul, 南韓

營業時間：12:00-04:00

Puradak炸雞

圖／ReadyGo

有著「炸雞界Prada」之稱的Puradak炸雞，不僅炸雞好吃，包裝更是使用黑色看起來很有精品質感，是小編私心最喜歡的韓國炸雞店，激推黑蒜醬油炸雞與墨西哥辣椒口味，炸雞先烤後炸，鎖住肉汁的同時確保外皮酥脆，黑蒜醬油吃起來鹹甜多汁，是店內最熱門的口味，另外敢吃辣的一定要點墨西哥辣椒，無法想像原來墨西哥辣椒和濃郁美乃滋可以這麼配！

【Puradak炸雞】

地址： 21 Myeongdong 7-gil, Jung District, Seoul, 南韓

營業時間：15:00-00:00

mexi cana 炸雞

圖／ReadyGo

另外要推薦一間小編私心喜歡的炸雞品牌Mexi cana chicken，創始於1989年至今30多年，也是韓國創作女歌手IU代言的炸雞店，炸雞口味也是超級豐富與新奇，居然有草莓、香蕉等水果口味，另外敢吃辣的推薦辣火雞味炸雞(店內招牌)，體驗邊喊辣卻又停不下來的爽感！(小編溫馨提醒一定要記得先買好啤酒或飲料配唷)

【MEXI CANA CHICKEN】

地址：Gaebong-ro 17-gil, 개봉제2동 Guro District, Seoul, 南韓

營業時間：15:00-02:00

땅땅치킨(噹噹炸雞)

圖／ReadyGo

要說韓國炸雞的起源，大多數的人都認同是從大邱起家，甚至每年大邱還會舉辦炸雞啤酒節，讓遊客大啖詐雞暢飲啤酒。而噹噹炸雞也是發源於大邱，其好吃的程度甚至很多人都說打趴最著名的BHC與橋村炸雞，到韓國旅行的話，看到噹噹炸雞記得走進店內點炸雞享用，推薦三號套餐(原味去骨炸雞+烤雞腿)，炸的烤的一次滿足！

【땅땅치킨】

地址：412-100 Chilseong-dong 2(i)-ga, Buk-gu, Daegu, 南韓

營業時間：11:00-23:00

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