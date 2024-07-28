2024韓國釜山大邱跟團攻略！ 今年必收藏的釜山大邱旅行團 保證看的到海+痛快暢玩雙樂園

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✨經典釜山大邱跟團旅遊行程推薦

【浪漫釜山大邱】海雲台濱海列車、白淺灘文化村、炸雞DIY4日

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📌 行程總覽

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👓行程特色

🎨生動彩繪：來到甘川洞文化村一定會被滿山滿谷充滿絢麗顏色的房屋吸引，而從高處眺望更是震撼。除了繽紛的建築外，這裡也有許多生動的彩繪，第三天到這時也不妨欣賞這些栩栩如生的畫作唷~

🖐獨特打卡景點：釜山的海邊當然不是只有一整片的蔚藍海洋，在虎尾岬的海面上有一隻超特殊的共生之手雕像，逼真的模樣好像真的是有一個人的手伸出海面。

🥘道地口味：除了海景之外，來到釜山大邱當然也是要品嚐當地的特色料理囉！這次的旅程為大家準備了正宗的釜山豬肉湯飯、韓式部隊鍋和石鍋拌飯，快來試試看合不合自己的口味。





✈️ 航班資訊

【去程 - 真航空】01:50 桃園機場 → 05:15 大邱國際機場

【回程 - 真航空】23:10 大邱國際機場 → 00:20 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！





✨每日行程

Day 1 ｜🛫桃園機場 › 🛫大邱國際機場 › SPACEWALK環湖公園 › 九龍浦近代歷史街 › 相生之手

Day 2 ｜海東龍宮寺 › 海岸列車 › 松島龍宮橋 › 白淺灘文化村＋白淺灘隧道 › 西面鬧區

Day 3 ｜甘川洞彩繪村 › 🛒購物：時尚彩妝店 › 長林浦口彩虹魚村 › 南浦洞商圈＋BIFF電影廣場＋光復洞 › 富平罐頭市場

Day 4 ｜馬飛亭壁畫村 › 噹噹炸雞DIY › 青蘿之丘 › 三一運動萬歲路 › 桂山聖堂 › 李相和、徐相燉古宅、桂山藝家 › 前山日落觀景台 › 🛒購物：東城路 › 🛫大邱國際機場 › 🛫桃園機場









✨釜山大邱親子跟團旅遊行程推薦

【小資釜山大邱】EWORLD樂園、甘川洞積木村、足浴汗蒸幕5日

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👓行程特色

🛫高雄出發：這個釜山大邱旅遊團的登機地點是選擇在高雄小港機場登機，如果住在距離桃園機場較遠的南部朋友，這次出國一次把交通時間都幫你省起來了。

🌇絕美夜景：除了浪漫海景之外，這次旅程連夜景都要幫你一把抓！第三天晚上安排大家到THE BAY101欣賞夜景，讓你把釜山日落後最夢幻的景色一次解鎖。

🎞影迷必來：這次的旅程不只安排了多個韓劇的拍攝地點，第四天更要走訪BIFF國際電影廣場，如果熱衷電影的朋友也一定要看看這裡的明星街看看地板上的手印自己認識幾個。





✈️ 航班資訊

【去程 - 釜山航空】14:15 高雄小港機場 → 17:55 釜山機場

【回程 - 釜山航空】11:25 釜山機場 → 13:20 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！





✨每日行程

Day 1 ｜🛫高雄小港機場 › 🛫釜山機場

Day 2 ｜大邱E-WORLD樂園+空中纜車+大邱83塔 › 大邱近代胡同(31運動路、青蘿之丘、桂山洞聖堂、大邱第一教會) › 東城路商圈

Day 3 ｜海岸觀光列車 › 青沙浦 › 青沙浦踏石天空步道 › CLUBD OASIS › THE BAY101夜景

Day 4 ｜甘川洞文化村 › 🛒購物：名品彩妝 › 🛒購物：人蔘專賣店 › 🛒購物：護肝專賣店 › 白險灘文化壁畫村+絕影海岸散步路 › 國際市場(南浦洞、光復洞、BIFF國際電影廣場)

Day 5 ｜🛫釜山機場 › 🛫高雄小港機場





【超值釜山大邱】樂天世界、浦項天空步道、海岸觀光列車6日 圖／AsiaYo提供 👓行程特色 🐶親子最愛：這團旅程準備了雙樂園的行程，除此之外還能體驗高空纜車及鐵道自行車，保證爸爸媽媽和小寶貝都能玩得超開心。 💅網美必來：網美來到這個韓國旅遊團不僅能拍出超夢幻的美照外，還特別安排了彩妝店、購物中心，讓各位網美們能把想要商品次一次帶回家。 🌷繽紛花景：第五天行程安排到金海加耶主題公園 ，這裡是當地超人氣的賞花勝地，除了花景外園區更打造了各樣風格的中西式建築，來到這裡絕對讓你目不轉睛。

✈️ 航班資訊 【去程 - 濟州航空】14:50 桃園機場 → 18:30 釜山機場 【回程 - 濟州航空】11:05 釜山機場 → 12:50 桃園機場 ※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程 Day 1 ｜🛫桃園機場 › 🛫釜山國際機場 Day 2 ｜虎尾岬燈塔、相生之手 › 九龍浦日本人家屋 › 迎日臺觀景臺 › 環湖公園SPACE WALK Day 3 ｜八公山道立公園 › 大邱百年韓屋星巴克 › 松島龍宮雲橋 › 海岸觀光列車 Day 4 ｜人蔘專賣店 › 釜山樂天世界樂園Magic Forest › 樂天Outlet購物中心 Day 5 ｜甘川洞文化村 › 🛒購物：名品彩妝 › 🛒購物：護肝專賣店 › 🛒購物：國際市場 › 紅酒洞窟 › 洛東江鐵道自行車 › 金海加耶主題公園 Day 6 ｜🛫釜山金海國際機場 › 🛫桃園國際機場

👑搜尋AsiaYo👉【超值釜山大邱】樂天世界、浦項天空步道、積木村塗鴉秀6日

今天的釜山大邱旅遊團分享就暫時告一個段落啦！除了這個行程之外，AsiaYo上還為喜歡看海的朋友們準備了沖繩半自由行旅遊團、富國島親子團和泰國玩水跟團，想要體驗沁涼快感的朋友們，趕緊手刀至平台了解更多資訊吧！

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