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今夏好嗨！「Waterbomb音樂節」打水仗、Super Junior見面會 還有韓劇場景小旅行

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▲好玩有趣的 Waterbomb 音樂節、SBS 歌謠大戰。　圖：KKday／提供
▲好玩有趣的 Waterbomb 音樂節、SBS 歌謠大戰。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓流熱潮持續席捲全球！旅遊電商平台 KKday 分享，韓國除了穩居2024年海外熱門旅遊目的地亞軍外，K-pop 文化、韓流體驗以及話題韓劇景點，同時更霸佔成為韓國的熱搜體驗行程榜。為滿足廣大韓國迷妹、迷弟追星，KKday獨家販售「2024 Waterbomb 音樂節」門票，同時於即日起開賣「Super Junior 粉絲見面會之旅」，兩天一夜包含住宿，可以近距離感受韓團魅力！

▲「浦項、蔚山打卡點1日遊」之中的浦項 Space Walk 是韓劇《海岸村恰恰恰》拍攝地。　圖：KKday／提供
▲「浦項、蔚山打卡點1日遊」之中的浦項 Space Walk 是韓劇《海岸村恰恰恰》拍攝地。　圖：KKday／提供

若是喜愛追劇，推出浦項、南海島、蔚山、濟州島等地的一日遊行程，可以遊覽《女神降臨》、《海岸村恰恰恰》、《歡迎回到三達里》等韓劇拍攝地，沈浸在男女主角的粉紅泡泡中。KKday 同步開賣至10月份的韓國來回機票，包含首爾、釜山、大邱、清州等地，可選擇搭乘濟州航空、德威航空、釜山航空等，清州最低票價只要5,999元起、首爾最低票價則是6,388元起，趁暑假飛一波！

KPOP 迷必朝聖！Ｗaterbomb 音樂節門票、Super Junior 粉絲見面會開賣

▲韓國 Ｗaterbomb 音樂節的最大樂趣在於「打水仗」，場面盛大且有趣。　圖：KKday／提供
▲韓國 Ｗaterbomb 音樂節的最大樂趣在於「打水仗」，場面盛大且有趣。　圖：KKday／提供

韓國 Ｗaterbomb 音樂節，最大樂趣在於以「打水仗」的方式進行，將台上歌手與台下觀眾分成不同顏色的隊伍，然後持水槍互動，場面非常有趣好玩！除了在韓國舉辦外，也會跨國到海外舉行，KKday 目前獨家販售韓國 Ｗaterbomb 音樂節，於7/20大邱場次、7/27釜山場次、8/10大田場次，及8/24水原場次，推出門票含來回接駁或住宿方案，售價4,915元起，官方已公布將有 HIGHLIGHT、LEE YOUNGJI、TREASURE、CRUSH 等卡司，Ｗaterbomb 音樂節海外場，目前則開賣新加坡場次，於8/24～8/25在聖淘沙 Siloso 海灘盛大登場，將有 CL、Sandara Park、VIVIZ、BAMBAM 等歌手熱力演出，推出1日通行證及接送方案，售價4,835元起，在炎炎夏日體驗最嗨、最涼的音樂派對！

▲「Super Junior 粉絲見面會之旅」讓老少年的歌迷有機會參加粉絲見面會。　圖：KKday／提供
▲「Super Junior 粉絲見面會之旅」讓老少年的歌迷有機會參加粉絲見面會。　圖：KKday／提供

KKday 同步推出「Super Junior 粉絲見面會之旅」，包含樂天免稅店購物金、粉絲見面會門票、導遊、來回交通、住宿的2天1夜行程，售價31,285元起，除了欣賞演唱外還有機會與偶像互動及合影，數量有限，售完為止，喜愛 Super Junior 的 E.L.F.別錯過！

韓劇拍攝地！踩點濟州島、南海島、浦項來場浪漫之旅

▲「南海島 & 泗川一日遊」之中包括韓劇《女神降臨》拍攝地「想像羊牧場」。　圖：KKday／提供
▲「南海島 & 泗川一日遊」之中包括韓劇《女神降臨》拍攝地「想像羊牧場」。　圖：KKday／提供

知名韓劇取景地也是不少人朝聖韓國的指標，KKday 近日推出多樣的郊區1日遊行程，帶你走遍各大韓劇拍攝地，推出「浦項、蔚山打卡點1日遊」，是知名韓劇《海岸村恰恰恰》拍攝地，可以遊覽浦項 Space Walk、虎尾岬、名仙島等地，自釜山出發，售價1,175元起，再推薦「南海島&泗川1日遊」，可前往韓劇《女神降臨》拍攝地「想像羊牧場」，以及多良村、菩提庵、搭乘海洋纜車，售價2,345元起。另外，近期熱門的濟州島，也是《歡迎回到三達里》、《非常律師禹英禑》、《Running Man》等韓劇與綜藝節目取景地，對此KKday推出「濟州島熱門韓劇拍攝地1日遊」，有東線、西線不同地點可選擇，可以一探韓劇隱藏打卡點，售價1,340元起。

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濟州島 航空 釜山

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