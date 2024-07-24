首爾近郊夏日消暑2天1夜！IG超人氣度假小木屋民宿+江村鐵道自行車+2022年新開幕樂高樂園

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-08-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 抵達站(Namchuncheon Station)、午餐(南春川辣炒雞 남춘천닭갈비막국수)、金裕貞站 김유정역 。

韓國的夏天除了海水浴場非常受歡迎之外，到山中避暑也是非常熱門的選擇！

這次安排了兩天一夜的京畿道加平＋江原道春川避暑小旅行，京畿道加平郡多山多溪水，有非常多民宿跟度假村都入住這裡，今年年初台灣與韓國簽署「臺韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來來韓國可以租車暢遊，不用擔心很難靠大眾交通工具抵達美美的民宿啦～ 第二天到了春川最有名的馬鈴薯麵包咖啡廳跟今年韓國兒童節最新開幕的春川樂高樂園，馬上往下滑看一下有什麼賣點

第 1 天

抵達站(Namchuncheon Station) | 幾秒

上次到春川玩遇到塞車人潮被嚇歪之後，這次我們選擇首爾-春川路段搭乘itx列車，到南春川站使用green car租車自駕，不但可以避掉首爾週末可怕的塞車潮，也可以避免駕駛長時間開車的勞累～

列車訊息

列車種類：itx

起迄路段：龍山-南春川

車程：約1小時8分

票價：成人 9600韓幣

午餐(南春川辣炒雞 남춘천닭갈비막국수) | 1 小時

來到春川當然不能不吃春川最有名的春川辣炒雞！這家南春川辣炒雞蕎麥麵就在南春川站走路不到5分鐘距離的位置，非常適合啟程前先飽餐一頓！辣炒雞有辣味跟不辣可以選擇，另外也有起司口味，店裡招牌就跟店名一樣，是辣炒雞＋蕎麥麵，不過因為我們只有兩個人，加上比較想吃炒飯，所以忍痛放棄蕎麥麵（淚）

辣炒雞基本配有年糕、高麗菜、芝麻葉、馬鈴薯跟雞肉，本來剛上菜的時候覺得兩人份有點少，不過實際上份量超級夠，包生菜吃超級解膩！吃到大概剩一半的時候就可以加點炒飯，兩個人點一人份就足夠了，喜歡起司的朋友可以點起司炒飯～ 這家很特別的是炒飯是使用紫米飯，我在韓國住了快三年，第一次看到炒飯是使用紫米飯的店家（神奇）店員會來幫忙下飯跟拌炒，喜歡鍋巴感的朋友可以多等一下，紫米飯的鍋巴多了一股香氣，跟辣炒雞的醬汁很搭～ 非常推！！！

南春川辣炒雞蕎麥麵 남춘천닭갈비막국수

地址：강원 춘천시 충혼길5번길 4-3(近南春川站3號出口）

營業時間：10:30-21:30

價位：辣炒雞 1人份 13000韓幣、炒飯 1人份 3000韓幣

金裕貞站 김유정역 | 20 分鐘

吃完午餐之後，我們開車來距離南春川站只要12分鐘車程的金裕貞站！金裕貞站是韓國歷史上第一個用人名命名的車站，不過這裡的金裕貞不是演員金裕貞XD 是為了紀念韓國朝鮮時代的文人金裕貞，才以他的名字命名的，現在使用的金裕貞站是新建造的車站，以前的舊站現在被韓國鐵道公社將其指定為選定準鐵道紀念物，改為參觀空間，車站內有陳列以前的車站照片跟各種過去車站使用的物品，還有小小的拍照區~ 參觀完金裕貞舊站，也不要錯過現在的金裕貞站，傳統的韓屋造型車站非常引人注目，不少遊客都會特地來跟這兩個新舊站拍照呢～

金裕貞站（舊站） 김유정역(폐역)

地址：강원 춘천시 신동면 김유정로 1435（距京春線金裕貞站走路約3分鐘）

＊每週一固定公休

裕貞book cafe유정북카페 | 1 小時

車站後方的無窮花號列車保留原本的列車座位，內部改造為咖啡廳，非常有年代感跟氛圍，原本車廂座位上方放置行李的空間搖身一遍成為書櫃，放置許多韓國的文學作品，非常適合坐在這裡一邊欣賞窗外風景，一邊喝咖啡休息片刻，拍照也非常好看！

裕貞book cafe 유정북카페

地址：강원 춘천시 신동면 증리 940-9（在舊金裕貞站後方）

金裕貞文化村 김유정문학촌 | 40 分鐘

金裕貞文化村是為了紀念韓國短篇文學的代表小說家金裕貞，春川市將金裕貞的故居重新整修後，將整個村子建造為「金裕貞文學村」，雖然面積不算大，但一致感很強的韓國傳統建築營造出濃厚的年代感，也與周遭的自然環境融為一體，非常和諧，很適合在周邊散散步，到展示館認識這位韓國朝鮮時代的文學巨擘。

金裕貞文化村 김유정문학촌

地址：강원 춘천시 신동면 김유정로 1430-14

開放時間：夏季 09:00~18:00、冬季 09:30~17:00每週一、元旦、春節/中秋節當天

入場費：2,000韓幣

*部分內容參考韓國觀光公社

江村鐵路自行車(金裕貞站出發) 강촌레일파크 김유정역 | 2 小時

江村鐵路自行車是春川的人氣體驗行程之一，舊京春線路線現在已不再有火車通行，改為鐵道自行車路，讓來訪的旅客能邊運動(?)邊欣賞春川的美景~ 總共有加平、江村跟金裕貞三個出發站，每一段路程的風景、價格、搭乘人數跟班次都不一樣，預約前記得要上官網再查清楚~

我們這次搭的是三個路線裡面最長的金裕貞路線

金裕貞站-舊江村站路線總長8.5km，總共分為兩段，人力踩6km 鐵軌腳踏車後下車換乘浪漫列車(2km)，出發站有巨大書本及五色雨傘造型物等拍照區，鐵路自行車行程超乎我期待好玩，整路可以欣賞春川的山景、江景與田園美景，還有很多不同主題的隧道，本來以為踩腳踏車會很累，結果比想像中輕鬆(?) 非常推薦大家來春川一定要來騎鐵道自行車🫶

愛蜜莉的小叮嚀

*夏天來防曬一定要塗好塗滿！

*女生千萬不要穿裙子來騎！

*不接受當天線上預約，僅接受現場購票

*請至少在搭乘時間前15分鐘抵達，搭乘前會有5分鐘左右的講解時間

*線上預約若使用海外信用卡結帳要特別注意臨時取消時無法部分退款，結帳前請務必再次確認預約日期跟人數，更改日期或想取消都沒辦法申請退款QQ

*天氣狀況不好(強風豪雨)鐵路自行車不開放

江村鐵路自行車(金裕貞站出發) 강촌레일파크 (김유정레일바이크)

價格：2人座 30,000韓元、4人座 48,000韓元

開放時間：09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30(冬季不開放)

*周末加開 18:30 晚霞自行車可享7折優惠*

Check-in(stay moun 가평스테이모운스파펜션) | 15 小時

這次小旅行透過Airbnb預約了加平山上的度假小木屋，雖然很多漂亮房源都只能用韓國國內網站或app預約，但是airbnb上也有不少不錯的房源，加上現在可以在韓國自駕，旅遊會方便很多~

今年韓國國內旅遊遇到物價上漲+旅遊潮復甦，價格真的直直飛，出發前兩周終於找到重新裝潢+價格在預算內的獨棟度假小木屋，按摩spa超棒，兩個人住大小剛剛好，因為是重新裝潢，許多家電也都換新，電視也有netflix跟youtube可以看！野外烤肉在入住當天另外申請就可以，撇除下雨天有點小掃興之外，整體滿意度非常高

Stay moun 가평스테이모운스파펜션

地址：경기 가평군 북면 용수목길 20

第 2 天

馬鈴薯田咖啡廳 春川本店 카페감자밭 본점 | 1 小時

馬鈴薯田咖啡廳咖啡廳是春川超人氣的必踩點，這裡的馬鈴薯麵包主打用在地栽培的新品種玫瑰馬鈴薯作為食材，在去年韓國觀光紀念品大賽拿下大賞，自此之後人氣越來越高，即使平日來人潮還是滿~滿~滿~ 店裡只有販賣原味、辣雞麵跟起司三種口味，好多人進去都不是一個一個買，是一盒一盒搬(怕) 除了馬鈴薯麵包之外，還有飲料跟可愛的周邊商品，一不小心就會買到剁手

馬鈴薯拿鐵 감자 라떼 ₩6000

泡沫很綿密、口感也滑順，很有特色的飲料，但跟馬鈴薯麵包一起吃稍膩，可能要改點美式會好一點

-馬鈴薯麵包(原味) 3,300韓幣

口感很軟Q，吃得到馬鈴薯的原味，餡料很滿，吃完不空虛，我們買了咖喱跟原味兩種，吃完還是喜歡原味，可以吃到馬鈴薯跟黑胡椒單純的香氣，但一個3300韓幣真的還是偏貴(捏緊錢包)

-馬鈴薯麵包(辣雞麵) 3,800韓幣

平常喜歡辣雞麵的朋友不能錯過這個口味！微辣、吃得到雞肉+真的有辣雞麵的味道XD 只是價錢太不可愛QQ

樂高樂園(LEGOLAND Korea Resort 레고랜드코리아리조트) | 5 小時

今年五月韓國兒童節最新盛大開幕的韓國樂高樂園，身為全球第10座樂高樂園有什麼看點咧～谷歌一下才發現它不只是全世界第一座在島上的樂高樂園，也是全亞洲最大的樂高樂園，主打有七大園區，總共有40多項可以親子同樂的遊樂設施

喜歡拍照的朋朋來春川玩不要錯過樂高樂園！就算不敢搭遊樂設施，也可以在這裡殺光底片，真的超級好拍！整個園區超級繽紛，而且有很多可愛的樂高photo zone可以狂拍，雖然我不是樂高迷，但進來之後一樣想尖叫，像我一樣不太敢玩遊樂設施的朋朋也不用擔心，這裡的遊樂設施很多都是親子同樂性質，雖然有幾項比較刺激，但大部分都和藹可親（？園區工作人員也都非常親切～本來最期待可以開卡丁車，不過詢問工作人員之後，發現規定已經改了，現在只有小孩才能搭QQ

推推小人國區真的符合韓國特色做得很精緻，連地鐵火車進站都有地鐵進站音樂跟廣播聲，一秒回到首爾! 園區裡面還有不少水上活動，請大家做好濕身的準備～加上可能因為夏天很熱，排水上遊樂設施的人也真的有夠多（怕 除了遊樂設施之外，也有公演可以觀賞，不過因為這次時間緊湊，直接pass了QQ 走路走到不想走的朋朋可以搭遊園車輕鬆繞園區，充電之後再出發

樂高瞭望臺從地面看滿可愛，但上去之後看到的風景有點落差。因為目前周邊除了停車場之外還沒有其他商家進駐，希望未來可以發展的更好，上去看到的風景更美麗～ 另外還是想偷嘴一下園區裡面的忍者世界NINJAGO，覺得比起忍者村更像中國城，那個石獅、那個大紅色、那個石橋，讓我一直翻地圖確認自己是不是看錯惹，希望樂高可以看一下忍者哈特利，參考一下真的伊賀忍者的感覺，你膩

愛蜜莉的貼心小叮嚀

1. 一定要帶足防曬跟水，園區內除了室內，可以遮陽的地方不多，一定要隨時補水份跟防曬！

2.整個園區想玩到比較盡興粗估需要5小時（平日基準）可能剛開幕不到一個月，平日人潮比想像中，熱門遊樂設施也都要排隊

3.想要盡情體驗遊樂設施的水水們強烈建議不要穿裙子

4.樂園裡面很多遊樂設施都是瘋狂轉圈，加上夏天進到室內溫差大，易暈易頭痛的朋朋請務必備好常備藥，不要像我一樣出園區就吞了兩顆止痛藥XD

5. 因為搭遊樂設施幾乎都被禁止使用手機，最聰明的就是跟一個只想顧包包跟拍照的朋朋一起去（？

6.下雨天完全不推樂高樂園行程QQ 大部分遊戲器材都是戶外，下雨真的只能哭QQ

LEGOLAND Korea Resort

地址：강원 춘천시 중도동 560-4

交通方式：春川站1號出口可搭乘園區接駁車，每45分鐘一班車

營業時間：10:00-18:00 （假日-19:00)

入場費：成人/青少年50000韓幣、小孩40000韓幣

＊另有販售年票

토끼정 용산아이파크몰점 兔子停 龍山I-PARK Mall店(토끼정 아이파크몰점) | 1 小時

結束樂高樂園行程原本想在春川站附近吃有名的蕎麥麵，無奈暴雨實在太大，只能提早啟程回首爾，在龍山站的I-PARK MALL美食街吃了晚餐~

這家兔子停是有名的連鎖日式定食店，除了豬排定食跟咖哩之外，還有義大利麵，非常特別的組合～建議兩個人來吃點套餐會最划算！這次的消暑兩天一夜小旅行就在暴雨後進食的豬排餐畫下句點。

兩人豬排義大利麵套餐 34,000韓幣

📍토끼정 용산아이파크몰점 兔子停 龍山I-PARK Mall店

地址：서울 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 6층

營業時間：11:00-22:00

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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