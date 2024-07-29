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「韓國精神之都」2天1夜古蹟巡禮！必吃燉雞、打卡韓劇《陽光先生》拍攝地，夜景超推「月映亭」

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作者：Funliday-愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-11-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 KTX 安東站、시골찜닭、땡큐커피。

安東是位於韓國慶尚北道不靠海的一個城市，被稱為「韓國精神之都」，2021年與木浦、釜山、全州與江陵被選為韓國五大觀光據點都市，充滿古色古香的建築與文化遺跡，被群山環繞的安東，到秋天更是別有一番風味，非常適合來兩天一夜的古蹟巡禮🙋♀️

第 1 天

KTX 安東站 | 1 小時

安東是位於韓國慶尚北道不靠海的一個城市，被稱為「韓國精神之都」，2021年與木浦、釜山、全州與江陵被選為韓國五大觀光據點都市，以被指定為世界文化遺產的河回村與書院聞名，安東站非常新，從首爾搭乘KTX-Eum中央線出發，兩小時就可以到安東！

시골찜닭 | 1 小時

來到安東絕對不能錯過的就是知名的安東燉雞！不敢吃辣的朋友也能無負擔享受的美食～旅遊第一站來到燉雞一條街，店家非常多，青菜蘿蔔各有所好，我們挑了一家鐵板炒燉雞，店裡還提供冷凍燉雞全國宅配，點了中份的燉雞，份量多到兩個人根本吃不完，比平常在首爾吃到了還要划算很多，料跟肉都超級多，尤其是吸滿湯汁的冬粉，真的有夠讚！本來吃完想點一個炒飯，但真的飽到不行XDDDDD

-安東燉雞（中）32000韓幣

➰安東鄉村燉雞 안동시골찜닭

地址：경북 안동시 번영길 6

營業時間：09:30 ~ 22:00

땡큐커피 | 2 小時

吃了燉雞當午餐之後飽到天庭蓋，決定直接用走的到咖啡廳，這家咖啡廳距離安東燉雞一條街走路約15分鐘路程，剛好當飯後散步（？）

這家咖啡廳是老宅改造的，我對老宅真的沒有抵抗力，真的越陳越香有夠水，從入口就被蘆葦草打得不要不要，很特別的是這家咖啡廳有前後兩個門，前門設有戶外座位，總共有兩層樓高，座位很多，而且每個座位都有自己的風格跟特色，每個都美到讓我不知道怎麼選（搔頭）那個舊家具真的太深得我心，果然有價值跟有質感的東西不會歲月的流逝掉價，整個空間的氛圍真的太讚，最後選了一個奶奶搖椅座位，好chill好快樂～

甜點跟飲料選擇很多，甜點也是每個都特別到發芬，店家另外還有販售濾掛咖啡跟咖啡豆，還有一些小物跟生日道具（？）上餐的餐具也是美到每丁每當，拜偷大家來安東玩一定要來這踩點，真的很怕老闆不賺錢餒～

-美式咖啡 4.5

-蘋果肉桂茶 6.2(店家手做）

-胡蘿蔔蛋糕 6.5

外表長得很好看又不是虛有其表的蛋糕，蛋糕體鬆軟不乾，搭配cream跟莓果酸酸甜甜很讚，推！！！

➰땡큐커피 ThanQ Coffee

地址：경북 안동시 영호2길 15 1층

營業時間：10:30 ~ 21:30，週一公休

Manhyujeong Pavilion | 1 小時

繼論山的Sunshine Studio之後，又來踩點一個《陽光先生》的拍攝地（荒謬的是我根本沒看這齣）晚休亭建於朝鮮時期，顧名思義是「遲來的休息」之意～ 入場的時候給了一個導覽+集點小冊子，還送了一個垃圾袋，雖然送垃圾袋還真的是第一次遇到，就是要請大家不要隨便丟垃圾，自己製造的垃圾要自己帶走的意思。

這個獨木橋真的…比想像中還窄餒？ 還有個阿姨在我拍的時候乒乒乓乓跑過去，橋有夠晃，小生怕怕🫣 跟我們同時排隊有一對爸媽用背巾背小嬰兒去也是拍了好幾輪狂拍，真的非常佩服（跪）看來大家都是抱著一個既然都來到這裡我就要拍到爽的心情

*可另外預約文化體驗(晚休亭+默溪書院+默溪宗宅三項文化體驗總計約2萬韓幣左右)

晚休亭 만휴정

地址：경북 안동시 길안면 묵계하리길 42

開放時間：10:00-18:00

費用：1000韓幣

묵계서원 | 2 小時

到安東旅行除了河回村以外，最不能錯過的就是參觀各種書院，比較有名＋有規模的像是屏山書院跟陶山書院，默溪書院的規模雖然不及其他兩個書院，不過它的位置就在晚休亭步行15分鐘可以到的地方，算是地利人和（？）這裡的氛圍很好、很清幽，我都害怕在這裡講話太大聲或做一些奇怪拍照姿勢被趕出去XDDD

在旁邊的咖啡晚休亭買了餐點飲料之後，能上去書院裡的挹清樓喝咖啡聊是非，很幸運遇到有一棵超級火紅的楓樹在座位旁，又剛好遇到快太陽下山的陽光，照片完全自帶特效（美哭）很特別的是宗宅跟默溪書院都有提供住宿服務，不過比想像中容易滿房，宗宅也有提供一些文化體驗，有興趣的朋友可以上官網看看！

-咖啡晚休亭午茶點心組合 9000韓幣/人

一壺茶＋兩個小點心，熱水可續加，茶跟點心有幾種可選擇

＊憑參觀晚休亭拿到的集點卡可以折1000韓幣，建議大家先去晚休亭逛完再來！

安東的秋天跟我想像中一樣美，美到有好幾個瞬間覺得實在太不真實，但想到交通的不便也是令人想哭哭（扶額）推推晚休亭這個點CP值極高，一次可以踩完三個點（躺）然後想搭公車來這裡的朋友，時刻表一定要先看清楚！一下車就必須去回程預計上車的公車站牌拍時刻表，因為安東的公車看地圖超！級！不！準！而且非常亂XDDDD（切身之痛）

金氏宗宅＆默溪書院 안동김씨 묵계종택 및 묵계서원

地址：경북 안동시 길안면 국만리길 70

咖啡晚休亭 키페만휴정

營業時間：10:00 ~ 18:00

옥동손국수 | 1 小時

秋天的安東日溫差比想像中大，到晚上突然想喝點熱湯，於是找了這家市場附近人氣很高的傳統湯麵店～

第一次看到湯麵店點麵又給飯，一餐吃兩份碳水真的可以嗎XDDDD 店家給的小菜很豐富，還給生菜可以包肉一起吃，重點是吃完還可以再續！！更不合理的是這個份量這個質量一個人竟然只要8000韓幣，真的有夠佛心>< 很喜歡店家給的生菜，非常嫩又新鮮，不是一般隨便的菜，湯麵清淡又不會沒味道，麵條很接近陽春麵，如果有肉燥真的太完美

옥동손국수

地址：경북 안동시 강변마을1길 91

營業時間：11:00-22:00

月映橋 | 2 小時

月映橋是韓國最長的木橋，不是只有風景超級美，背後還有段淒美的愛情故事～

據說朝鮮時代有一對夫婦，丈夫早逝，妻子傷心欲絕，留下悼亡信並剪下自己頭髮做成草鞋與丈夫合葬，月映橋即是將草鞋形象化，希望他們的愛情跟這座橋一樣，延續到forever（擦淚）關於月映橋的名稱由來有很多說法，到晚上能看到月亮就在月映亭上面，真的有夠水當當，早上下午晚上風貌各不同，三種都看過，三種都很美，私心推晚上，還能體驗月亮船，從不同角度看月映橋，真的美到不行餒! 而且安東大概應該如果我情報夠完整的話，真的只有這裡可以看夜景XDDDD 如果只有來兩天一夜旅行，這裡真的超推可以晚上來！！情侶閨蜜都適合～

月映橋 월영교

地址：경상북도 안동시 상아동

＊月亮船 三人乘 28000韓幣

Suaedang | 1 小時

安東住宿不太多，雖然最近有很多漂亮的IG風住宿，不是早就被搶光，就是房價高於預算太多，先讓我冷靜想想（扶額頭）這間水涯堂在多方比較後，是其中評價高、價錢合理且房型選擇多的房源，訂房的管道也非常多，韓國國內網站yanoja 、Naver或是agoda、airbnb上也都有，不過也因為訂房管道多，所以房間也很容易被搶光，在此勸大家一定要提早訂（苦口婆心）

老闆娘非常親切，check in後會一一說解環境跟設施使用，房間乾淨整齊，而且很溫馨，貓咪非常多而且很親人，我們一到就開始嚕人喵喵叫，還一直想跑進來屋裡。重點是！這裡晚上看得到星星，窩咳以～陪你去看星星～ 我們加點了安東燒酒跟海鮮煎餅，一邊看星星小酌、一邊跟貓老大玩，真低好快樂！附近也有很多漂亮的景，加上因為實在太偏僻（？ 路上也沒有什麼車跟人，早上走出去就被湖景美哭（掩面）不過這裡的廁所跟衛浴都是獨立在房外，怕黑的朋朋請注意，地暖是用傳統的炕，那天去的時候超級冷，但一進到房間發現已經有地暖的熱度，有夠幸福，啊但是地暖只有睡覺的房間有，客廳超級冰雖然沒有附早餐，但老闆娘有準備水煮蛋跟沖泡咖啡可以簡單果腹，順說沖泡咖啡是ediya的拿鐵，很好喝誒（眼睛發亮）隔天早上起來玩貓，當了一早的貓咪富翁真的有夠快活悠閒，是一個很愉快又放鬆的住宿經驗。

水涯堂 수애당

房型：마루 중간방(3人) 週五-週六 一晚 14萬韓幣（原價17萬，使用yanoja4萬韓幣折價券)

入住與退房：3pm/10am

茶道體驗、消夜（安東燒酒+煎餅）可另外加購

到安東市內車程約25分鐘，計程車費用約25000韓幣，推薦不是自行開車的朋朋用kakao叫不到車的話改用안동콜！

第 2 天

Suaedang | 2 小時

早上起床後到住宿附近散步，狂擼可愛的貓，真的超級多超級可愛又超親人！非常推薦可以到住宿附近走走，湖光山色非常美～安靜又遠離塵囂～

장수돼지국밥 | 1 小時

旅遊第二天一早氣溫驟降，又想吃點湯湯水水的東西暖胃，最佳選擇就是湯飯啦～～

這家湯飯也位於市場旁邊，安東市場周邊真的處處有美食，這兩天都是圍繞在這邊吃飯XD 查網路的時候這家湯飯原本6500韓幣，不過最近因為物價上漲，我們去的時候已經漲到8000韓幣了（哭）除了基本的豬肉湯飯之外，我們還加點了一份血腸，沾鹽巴吃就非常好吃，不會有腥味而且冬粉跟腸衣都很Q，口感很讚！湯飯走清淡路線，喜歡辣＋比較重口味的朋友可以自己加辣醬跟蝦醬調味，湯飯份量很夠，早上來一碗暖身又暖胃～～

장수돼지국밥

地址：경북 안동시 당북길 22-1

營業時間：08:00-21:00

나예누리 | 2 小時

吃完湯飯又是為了助消化，直接走到附近的咖啡廳XDDD

這家咖啡廳也是有夠隱密，如果不是巷子口有標示真的找不到捏（汗）店名나예누리(nayenuli)是我的古老世界的意思，連店名氛圍都美到不行，大門口上的傳統裝飾有夠對我胃口（身體住著老靈魂）整個咖啡廳構造像三合院，也是韓屋造型，每個空間風格都不太一樣，擺設都很用心，氛圍也是一極棒，重點是店家超級親切，上餐的時候我們一如往常說了謝謝，店家馬上回：「你們來訪我們才更感謝」，還餐盤的時候又再次親切跟我們道謝說再見，真的有夠感動捏（擦淚）這次在安東都遇到很善良親切的人，感恩惜福感恩惜福（雙手合十）

나예누리

地址：경북 안동시 명륜길 12-3

營業時間：11:30 - 21:00，週二公休

Hahoe Village | 3 小時

去年第一次來河回村趕行程沾沾醬油就走，這次來才真的好好參觀一番

英國女王伊莉莎白二世與美國前總統布希都來訪問過河回村，而河回村也被列為世界文化遺產，四周被洛東江環繞的河回村，完全保留了朝鮮時代住宅的樣式和村莊的形態，歷史文化價值非常高～秋天的氛圍非常不同，到處都是銀杏、楓葉還有柿子樹。園區裡面也有很多體驗活動，而且河回村旅客真的比想像中多太多了！！！（驚呆）很特別的是上次來看到的電動車，現在全部被撤掉了！（難怪一直覺得少了什麼）不過因為河回村現在還是有人居住，除了要盡量放輕音量之外，也要小心左右來車餒～

河回村內推薦必拍好景點：芙蓉台、三神堂

* 三神堂

可以寫紙條許願，寫完之後綁在前面圍欄上即可～

* 芙蓉台

可以將整個河回村盡收眼底的眺望台，之前本來可以從河回村內直接搭船過去，but！！！現在船已經停駛，只能自行開車或搭計程車過去，公車跟走路都不會到：）

（切身之痛）心得分享

-市內-河回村車程約40分鐘，計程車費約3萬韓幣，貴哭

-想透過大眾交通工具到屏山書院的朋友可以搭乘河回村內的河回村-屏山書院的交通車，優點是省錢省時，缺點是一天只有三班

-河回村售票處-河回村本體需要搭乘接駁車，假日班次很多但人也很多，需要排隊！售票處說走路15分鐘可以到，但那個上坡看起來真的不是15分鐘就會到，建議大家還是搭接駁車（大聲呼籲）

-河回村-芙蓉台交通：自行開車的話建議定位「花川書院」（화천서원)，從河回村前往約10分鐘車程～步行上芙蓉台約8分鐘，搭計程車過去的朋朋可以跟司機商量能不能等，不然真的是叫不到車回去（怕）河回村-芙蓉台往返＋司機等我們20分鐘的費用大概是25500韓幣（哭）

-河回村＋芙蓉台行程建議抓3小時

安東河回村 안동하회마을

地址：경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 2-1

開放時間：夏季(4~9月) 09:00~18:00、冬季(10~3月) 09:00~17:00

入場費：成人 5,000韓元/青少年 2,500韓元/兒童 1,500韓元

交通方式：安東市內-河回村 210公車，一天有13班車

Buyongdae Observatory | 30 分鐘

可以將整個河回村盡收眼底的眺望台，之前本來可以從河回村內直接搭船過去，but！！！現在船已經停駛，只能自行開車或搭計程車過去，公車跟走路都不會到：）

➰河回村-芙蓉台交通：自行開車的話建議定位「花川書院」（화천서원)，從河回村前往約10分鐘車程～步行上芙蓉台約8分鐘，搭計程車過去的朋朋可以跟司機商量能不能等，不然真的是叫不到車回去（怕）河回村-芙蓉台往返＋司機等我們20分鐘的費用大概是25500韓幣（哭）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：安東兩天一夜古蹟巡禮｜以假面舞聞名的安東河回村、必吃燉雞、韓劇《陽光先生》拍攝地晚休亭、默溪書院、夜景超推月映亭

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