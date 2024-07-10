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BLACKPINK Lisa 單飛「Rockstar」快閃店僅2天！周邊商品搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自LLOUD instagram
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Blinks看過來！BLACKPINK成員Lisa宣佈將於7月13日和14日在首爾現代百貨舉行快閃店。這次活動將在THE HYUNDAI SEOUL的B2層舉行，營業時間為每天早上10點30分到晚上8點。這是Lisa首次在首爾舉辦個人快閃店活動，吸引了眾多粉絲的期待。

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Lisa自從單飛不解散積極拓展個人事業，個人新單曲「Rockstar」創下今年YouTube世界MV首日最多人觀看的作品。而Lisa ROCKSTAR Pop-Up Store也將展示Lisa的個人品牌和特色商品，讓粉絲們有機會近距離感受她的獨特風格和魅力。這次快閃店活動不僅是粉絲能購買周邊的絕佳機會，也是BLACKPINK的Blinks不容錯過的盛會。據悉，現場還會有多種限量商品，讓粉絲們能夠留下美好的回憶。

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對於在韓國的Blinks來說，這次活動無疑是一個難得的機會。Lisa的快閃店活動將在現代百貨B2層舉行，營業時間為7月13日和14日的10:30至20:00。邀請粉絲們踴躍同樂囉！

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