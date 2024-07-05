暑假韓國追星攻略！ 跟著《淚之女王》雙金去約會 5大話題韓劇取景地曝光

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓劇魅力席捲全球！近幾年韓劇大爆發，橫掃影視串流平台榜單，不如趁暑假期間，來趟韓劇踩點之旅。旅遊店商平台 Klook 以此搜羅五大話題韓劇，包括話題不斷的《淚之女王》、笑中帶淚的溫馨故事《我們的藍調時光》、《非常律師禹英禑》等取景地，讓粉絲們能親臨劇中場景，感受韓劇的獨特魅力。

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■ 浪漫再現！探訪《淚之女王》自行車同款約會地

▲《淚之女王》於「聞慶鐵軌自行車」，拍攝男女主角在九郎里車站甜蜜約會場景。 圖：Klook／提供

今年必追的韓劇之一非金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》莫屬，自開播以來收視率節節攀升，最終成為tvN史上收視率最高的韓劇！播畢迄今仍有粉絲天天敲碗雙金戀成真。劇中許多經典場景都成了粉絲想前往打卡的聖地，透過 Klook聞慶拍攝地一日遊，不僅可至女主角弟弟洪秀哲和其妻千多慧同遊的「聞慶生態世界」，還能在「聞慶鐵軌自行車」體驗劇中男女主角一起騎乘的九郎里鐵路腳踏車，重現甜蜜約會場景，最後再到男女主角媽媽們買咖啡的「Gardenia Cafe」品味一杯暖心咖啡，畫下完美句點。

■ 走進《我們的藍調時光》！徜徉於恬靜的小島風光

▲Klook 推出《我們的藍調時光》濟州島拍攝地一日遊，徜徉於恬靜的小島風光。 圖：tvN官網／來源

《我們的藍調時光》講述小漁村居民生活中的酸甜苦辣，全劇幾乎都在濟州島取景拍攝，傳遞出溫暖又樸實的海岸風情。喜愛這部療癒作品的粉絲，不妨參與Klook的《我們的藍調》濟州島拍攝地一日遊，除了劇中常見的柱狀節理自然風光，還能選擇前往劇中性格潑辣的海鮮店社長「鄭恩熙的家」的外圍一探究竟，或前往船長朴定俊和新手海女李英玉約會的「加波島」，徜徉於恬靜的小島風光。

■ 走訪《非常律師禹英禑》男女主角一起看海豚的港口

▲《非常律師禹英禑》劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路。 圖：Klook／提供

以輕鬆詼諧帶點醫學科普的角度，《非常律師禹英禑》描述有自閉症譜系障礙的天才律師，透過獨特思維，在一次次的開庭中突破僵局、驚艷眾人，同時給予觀眾反思契機；該劇後半多處場景於濟州島拍攝，包含劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路及新道港口等，劇迷們可透過 Klook《非常律師禹英禑》打卡之旅，將名場景一網打盡。

■《鬼怪》迷必去！漫步首次召喚歐巴的海邊

▲韓劇神作《鬼怪》於注文津海攤取景，是池恩倬首次召喚金信的地方。 圖：tvN官網／來源

《孤單又燦爛的神—鬼怪》即使播畢距今已8年之久，但仍是不少人心中的韓劇神作。劇中經典的場景之一莫過於女主池恩倬首次召喚男主金信的注文津海邊，而 Klook 的江陵熱點一日遊便包含了此景點，喜愛《鬼怪》的影迷們除了踩點打卡，不妨也準備一束蕎麥花，模仿男女主角來場浪漫的邂逅；此外，行程也安排同遊 BTS《春日》取景的巴士站，韓流粉絲們千萬不能錯過！

■ 跟隨《柏青哥》足跡，遊歷主角善子的故鄉

▲《柏青哥》在韓國釜山多處取景，以營造出女主角善子兒時的生活樣貌。 圖：Klook／提供

由獲得奧斯卡最佳女配角的韓國影后尹汝貞，以及長腿男神李敏鎬主演的《柏青哥》，故事描寫移民至日本的朝鮮家庭，所遇到的差別待遇與自我認同議題。劇組為營造出女主角善子兒時的生活樣貌，於韓國釜山多處取景，其中包含釜山太宗台、札嘎其市場、甘地海灘等地，而這些取景地全部都能在 Klook 釜山韓劇拍攝地一日遊一次走訪！

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