韓國樂天攜手「名偵探柯南」推魔法城！體驗區與128種周邊1次看
韓國樂天「Lotte World Adventure 」與日本人氣漫畫《名偵探柯南》合作打造魔法城！從7月1日到9月1日，在Magic Island推出特別活動「名偵探柯南：魔法城」。活動現場設有體驗區、拍照點和超過128種周邊商品，讓粉絲們可以盡情享受，近期有到韓國旅遊的讀者一定要去看看！
「名偵探柯南：魔法城」故事特色
活動的故事情節開始於Lotte World收到一封聲稱要偷走隱藏寶石的預告信，隨著傳奇怪盜基德的出現，Magic Island變成了神秘的「Magic City」。進入Magic City後，沿著Main Bridge的牆壁探索，遊客可以跟隨柯南一同揭開在Magic Castle發生的案件真相，牆壁上還隱藏著動畫中的各種角色，增加尋找樂趣。
Magic Castle 體驗區及拍照點
Magic Castle被打造成名偵探柯南的體驗區。一樓的特殊拍照區設有感應燈，拍照時彷彿進入了推理故事的場景。二樓重現了動畫中的經典案件場景，遊客可以在警戒線外拍照，背景是柯南和其他偵探們探查案件的情景。
其他主要設施和特別活動
三樓設有「有名的偵探事務所」、「Brown博士研究所」、「黑衣組織的威士忌吧」等場景。每週末還有「柯南的拍照時間」，讓粉絲拍攝難忘的照片。此外，活動還設有任務巡遊，遊客可以購買「偵探手冊」完成7個隱藏任務，並獲得限量版禮物「Lotte World X 名偵探柯南特別空間裝飾貼紙」。
128種特別周邊商品
為了粉絲回饋，活動期間還會推出特別的周邊商品。在園區內的紀念品商店，如Lotte's Emporium和Magic Castle Treasures，將販售以柯南的領結為靈感設計的頸掛卡片夾、五款名偵探柯南角色壓克力鑰匙圈、柯南照片卡、以及各種角色模型等超過128款周邊商品，保證讓粉絲們能夠收藏和購買心儀的紀念品。
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