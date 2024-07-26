濟州島住宿推薦TOP6大公開！ 超美室外游泳池搭配蔚藍海景，享受優質飯店的豪華度假生活

來到韓國自由行，一定要選擇濟州島！漂亮的海洋生態，吸引許多遊客前來旅遊，為此AsiaYo準備了6間超豪華的濟州島住宿要送給各位，不只鄰近機場和各大景點，飯店內設施更是一流，讓你享受高級的住宿體驗，看跟著我來看看那些厲害的濟州島飯店吧~

✈️濟州國際機場住宿推薦

🩵濟州島麗晶海洋酒店🩵

濟州島麗晶海洋酒店游泳池 圖／業主提供

✅戶外游泳池 ✅行李寄放(免費) ✅兒童戲水池 ✅美食餐廳

飯店不只提供戶外游泳池可以做使用，還有健身房、遊戲機可以遊玩，飯店海景更是一絕，喜歡看海的朋友一定要記筆記~

濟州島麗晶海洋酒店 圖／業主提供

📍附近地標：龍頭岩 - 1.42 公里、濟州國際機場 - 3.21 公里





🔥寶健路步行區住宿推薦

🩵濟州中心城飯店🩵

濟州中心城飯店 圖／業主提供

✅公共區域WiFi ✅行李寄放(免費) ✅附設停車場(免費) ✅餐廳

這間飯店櫃台居然有提供中文的服務！要前往濟州島旅遊卻害怕語言不通也沒關係～在飯店頂樓還有景觀台，可以讓入住的旅客可以好好享受渡假生活。

濟州中心城飯店觀景台 圖／業主提供

📍附近地標：漢拏樹木園 - 1.83 公里、濟州國際機場 - 2.41 公里





🌅城山日出峰住宿推薦

🩵城山合作城市酒店🩵

城山合作城市酒店 圖／業主提供

✅公共區域WiFi ✅行李寄放(免費) ✅交誼廳 ✅附設停車場(免費)

想要前往成山日出峰欣賞的遊客們注意啦~這間飯店距離成山日出峰只需要步行6分鐘就能抵達，非常方便就可以欣賞到美麗的夕陽。

城山合作城市酒店大廳 圖／業主提供

📍附近地標：城山日出峰 - 572 公尺、Aqua Planet海洋世界 - 3.68 公里





🌊涯月海邊住宿推薦

🩵戴恩渡假村🩵

戴恩渡假村露營車 圖／業主提供

✅卡拉 OK ✅美食餐廳 ✅行李寄放(免費) ✅提供烤肉場地(付費)

海邊露營新體驗你一定不能錯過~晚上可以聆聽著駐唱歌手，欣賞著海浪，和朋友一起舉辦烤肉派對，這麼愜意的度假生活只在戴恩渡假村。

戴恩渡假村 圖／業主提供

📍附近地標：涯月運動公園 – 3.5 公里、新羅免稅店 – 13 公里、濟州國際機場 – 14 公里





💦西歸浦天地淵瀑布住宿推薦

🩵西歸浦欣欣飯店🩵

西歸浦欣欣飯店 圖／業主提供

✅附設停車場(免費) ✅美食餐廳 ✅行李寄放(免費) ✅公共區域WiFi

飯店佔據了絕佳的地理位置，想去李仲燮美術館走路10分鐘即可抵達，最特別的是如果你想要洗衣服，可以不用出房間！真的超級方便。

西歸浦欣欣飯店大廳 圖／業主提供

📍附近地標：天地淵瀑布 - 720 公尺、正房瀑布 - 880 公尺





⭐西歸浦濟州世界盃競技場住宿推薦

🩵金一套房飯店🩵

金一套房飯店 圖／業主提供

✅兒童戲水池 ✅自助洗衣設備(免費) ✅美食餐廳 ✅酒吧

什麼！這間飯店居然連泡澡都可以欣賞海景，真的太豪華了吧～除了房間以外，飯店還有景觀平台、戶外游泳池都與海景相連，真的太幸福了～

金一套房飯店觀景台 圖／業主提供

📍附近地標：天地淵瀑布 - 3.04 公里、正房瀑布 - 4.77 公里





濟州島住宿真的都太優質了吧～想知道更多濟州島的玩法嗎？參加韓國濟州島跟團旅遊會是一個不錯的選擇！若家中有小朋友隨行，那非常推薦韓國首爾遊樂園旅行團，不只行程豐富，還可以體驗韓服﹐這麼棒的行程都在AsiaYo，千萬別錯過喔~





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