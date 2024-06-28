韓國釜山兩日一夜　新景點夏日休閒遊

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2022-08-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 14 個景點，其中包含 Lotte World Adventure Busan(Lotte World Adventure Busan(釜山樂天世界))、Blueline Park(Blueline Park(海雲台海岸列車 松亭海邊站))、Blueline Park(Blueline Park(海雲台海岸列車 青沙浦橋石天空步道站))。

炎炎夏日總想念釜山那一陣輕淡的海鹽味，與海雲臺‧青沙浦那一片無垠的湛藍，出走的心按捺不住，這次跟著編輯從首爾快閃釜山兩天一夜，把釜山夏日代表景點玩遍遍吧！

第 1 天

Lotte World Adventure Busan(Lotte World Adventure Busan(釜山樂天世界)) | 3 小時

2022年3月才正式開幕的釜山樂天世界，鋪天蓋地的宣傳園地佔地之廣，機動遊戲之刺激，確實令我期待萬分!

坦白說，入場逛了一圈發現園地比想像中的要「小巧精緻」。不過，當「小巧精緻」加上像我入場當天人數(意外地)不多的話，倒是成為一大優點 - 下午可以安排更多行程。

另外，作為釜山樂天最大賣點，多款刺激的遊樂設施果真沒令人失望。

Giant Splash(자이언트스플래쉬) - 達100km/h以上高時速一飛衝天，再垂直墜落到水中，激起清爽的浪花，涼透心底。

排隊入場時會經過雨衣自動售貨機，一次性為3,000韓元；多次性為5,000韓元。而我和朋友則決定自己帶雨衣去。

Giant Swing (자이언트 스윙) - 這個完全是刺激之最。360度旋轉之餘，左右揮杆超過水平180度，還加上遊戲時間長，玩(叫)得特別開(力)心(竭)。要是容易暈車的人不太建議搭乘，因為搞不好就在途中吐起來...

Giant Digger(자이언트디거) - 蠻刺激的雲霄飛車，要是喜歡連續倒轉的快感，這就一定不能錯過!

在園區最高處的城堡內，有韓國校服租借店，親身感受一下韓國青春氣；亦有近年韓國大熱的人生四格照相機，留下美好一刻。

💰 一天券成人正價 / 47,000韓元(≈TWD1,063 / HKD276)

下午券成人正價 / 33,000韓元(≈TWD747 / HKD195)

人生四格照相機 / 5,000韓元(≈TWD113 / HKD30)

Blueline Park(Blueline Park(海雲台海岸列車 松亭海邊站)) | 30 分鐘

2020年夏天開幕的Bluelinepark 海雲台海岸列車儘管僅靠韓國國內旅遊人流支撐, 在疫情期間卻是人氣火爆至今不減的釜山一大新景點。

從釜山樂天世界出來後，其實先到了一旁的樂天Outlet先吃了午餐，才出發至海雲台海岸列車松亭站。

列車分為上層路軌Sky Capsule스카이캡슐與地面的海岸列車해변열차。

Sky Capsule來回海雲台尾浦站與青沙浦段，需時半小時。上層看海景更美，而且是個人空間又開得特別慢，拍照多拍五百張都沒關係。

只是想要乘坐Sky Capsule的話，建議提早至少兩天通過官方網頁進行預約。千萬別妄想在當天現場購票，那基本是Mission Impossible!!

而沒有劃位的地面海岸列車，有兩排向海坐位，以及後方的站立空間，想要當天乘坐，亦可在當日預計乘搭的班次提早兩個小時於官網預約即可。

不過，地面海岸列車不預約也沒關係。現場買票仍然可買到半小時~一小時以後的班次。

*建議乘車時間提早半個小時到月台排隊，才能坐到前排位置!!

這次，因為沒有預約Sky Capsule，便即場乘搭海岸列車。

而海岸列車提供的多種使用券中，最推薦"自由使用劵"。

這樣才可由終點站松亭海邊或海雲臺尾浦出發，在各站自由上落車，仔細欣賞海雲臺海岸美景。

⏰09:30~20:30

🚫 不定

💰 Sky Capsule (僅單程)

~2023.12.27 價格更新~

2人搭乘券 35,000韓元 (≈TWD843 / HKD210)

3人搭乘券 45,000韓元 (≈TWD1,083 / HKD270)

4人搭乘券 50,000韓元 (≈TWD1,203 / HKD300)

海岸列車

1次搭乘券 7,000韓元 (≈TWD168 / HKD42)

2次搭乘券 12,000韓元 (≈TWD289 / HKD72)

自由使用劵 16,000韓元 (≈TWD385 / HKD96)

⏳單次車程所需時間30分鐘

預約方法:

*預約請到官方網頁 https://www.bluelinepark.com/booking.do

*預約時需要韓國手機號碼接收電子搭乘券

*現場預約為QR Code。若為多次使用劵, 每次上車需重新掃瞄QR Code, 請妥善保管收據。

Blueline Park(Blueline Park(海雲台海岸列車 青沙浦橋石天空步道站)) | 30 分鐘

海雲臺海岸列車緩緩地行駛，不久便到達了青沙浦橋石天空步道。

要是能從旁邊的山上俯視，便不難發現展望臺以青龍形象化的曲線美。展望部分為透明玻璃地板，在高空直視海面帶來像是即將墜下的錯覺，給人一種眩暈的刺激。展望臺亦能盡情欣賞青沙浦秀麗的海岸景觀和日出日落自然風光。

💰不收門票

⏰09:00~18:00 (夏季6至8月則延長營業至晚8時。)

🚫全年無休(或因天氣有所改動)

*爲保護玻璃地板，所有入場人士必需套上鞋套方可踏入展望臺。

카페루프탑(카페루프탑(Cafe rooftop)) | 2 小時

從青沙浦橋石天空步道向海雲臺方向悠閒地沿著商街餐廳散步，便來到我十分喜愛的Cafe rooftop!!

每到釜山就算繞道而行，亦必定到訪這咖啡廳小坐片刻。無他, 正因天朗氣晴時屋頂看海最為舒心。夏天點一杯冰咖啡，配上Double Cheese Cake, Hazelnut Chocolate Cake, 或是牛角包華夫(Croissant Waffle, Croffle)，又是一個美好的下午。

P.S.冬天來一杯熱可可，用毛毯裹著身子，凝視著大海拍岸翻起的白沫發呆，真的很幸福!!!!

⏰ 11:00-21:00 (20:00 L.O.)

🚫 N/A

😋 Choco Latte 초코라떼 5,500韓元 (≈TWD126 / HKD33)

Blueline Park(Blueline Park(海雲台海岸列車 青沙浦站)) | 2 小時

對於釜山與青沙浦的喜愛, 足夠讓身居首爾的我一年到訪四次。2018年首次到訪青沙浦之時，尚沒有海洋小火車與絡繹不絕的人流。正因為那份空蕩的寧靜，與無垠的海天一色，讓此處成為了釜山內我最喜愛的地方之一!

自海雲臺海岸列車開通以後，青沙浦站的馬路上坡成為攝影愛好者必到位置。隨手一拍，也自然呈現出小日本風情。

호랑이젤라떡(호랑이젤라떡( 老虎GelaDduk)) | 30 分鐘

到達海雲台海岸列車海雲台尾浦站後，步行約10分鐘便到達釜山新人氣Gelato冰淇淋店 - 老虎GelaDduk。專賣意大利傳統方式製作Gelato與韓國傳統方式製作糯米皮結合的冰淇淋~ 意韓結合就是完美!

厚實的韓式年糕Dduk皮(就糯米皮啦)裹著不同口味的意式冰淇淋Gelato, 外面Q糯裡面香軟！第一次品嚐時「不幸」是獨遊釜山，當時恨不得自己三頭六臂，便可以多買幾件!!!!

第二次到訪時，幸有友人相陪，方能一次多嚐嚐其他口味。

招牌口味開心果冰淇淋內能吃到小顆的開心果碎, 作為堅果愛好者, 覺得加分!!還有艾草味、名為海雲台的喜馬拉雅粉鹽牛奶味等等!!

店員說，每天提供口味或有少變動，這不就吸引人每到釜山必訪一次嘛~糯米皮均是每日新鮮製作, 下單後即場包裹Gelato!! 亦因如此, 每日17:00~18:10為休息時間。

不過，若是不小心碰上休息時間的話，建議在18:00前便回到店門前排隊，以本人兩次經驗，排隊人數不少唷!!

同時, 營業時間會因材料耗盡而提前結束! 想吃的話別太晚去!!!

⏰ 11:00~22:00 (L.O. 21:30)

* 休息時間: 17:00~18:10

** 材料耗盡時提前結束營運

🚫 逢周二休

❓ * 僅信用卡支付, 現金不可!!

* 無外賣包裝, 需即食

😋 每天提供口味或有變動

價格由4,000韓元~4,500韓元 (≈TWD100 / HKD25)

밀양순대돼지국밥부산본점(밀양순대돼지국밥부산본점(密陽血腸湯飯 釜山本店)) | 1 小時

慶尚南道的血腸就是好吃~ 釜山的豬肉湯飯就是一絕!! 兩者完美結合的密陽血腸湯飯就是我每次路過海雲台亦品嚐的美味。

一般豬肉湯飯會加入豬耳、豬心、豬皮、豬肝等等內臟，而密陽血腸湯飯則提供多種菜單。有淨豬肉、豬肉加血腸、豬肉加內臟隨喜好選擇。

⏰ 24小時營業

🚫 N/A

😋 淨豬肉湯飯 돼지국밥 9,500韓元 (≈TWD215 / HKD56)

血腸豬肉湯飯순대국밥 9,500韓元 (≈TWD215 / HKD56)

內臟豬肉湯飯 내장국밥 9,500韓元 (≈TWD215 / HKD56)

廣安里海水浴場 | 20 分鐘

廣安里與海雲臺海水浴場是韓國內外人士十分喜愛的景點之一。每逢盛夏必定人潮如鯽，遍地盡是享受日光浴與海浪的俊男美女。日落之美更是不在話下。

今年4月起，更新增了《廣安里M無人機表演》，讓廣安里魅力翻倍。

《廣安裏M無人機表演》是

作爲韓國首次舉辦的常設無人機秀，每週六每場10分鐘左右的表演。常設演出中使用500臺無人機；而特別演出最多1500臺無人機參演。

第 2 天

문화공감수정(구:정란각)(문화공감수정(구:정란각)(文化共感水晶(舊名: 貞蘭閣))) | 2 小時

要是和朋友同遊釜山，那麼中區的日本家屋古蹟暨咖啡廳 - 文化共感水晶算是我必走的行程。可是一直以來，我還是覺得它大氣婉約的舊名 - 貞蘭閣 (정란각)與古色古香的建築更為匹配。

優雅的日式木屋之下，隱藏著韓國日佔時期的傷痛。陽光從葉子之隙縫間穿透到屋內，突然似是走進了IU《 夜信 》的MV中。建築自然散發著懷舊唯美氛圍，吸引不少人到來進行婚紗攝影。早年到訪為朋友拍攝了一輯生活韓服照時，亦偶有碰見一家人身穿韓服，與攝影師同行拍攝小孩周歲家庭照。

此處除了是IU《夜信》MV拍攝地之外，電影《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》、美聲兄妹組合 –樂童音樂家專輯《青春期 》(사춘기)封面照等亦在此取景!!

入場時，只需點一杯飲料即可任意拍攝。飲料送上時，還會贈送一塊美味的手工餅乾，非常貼心。樓房內的建築細節及外面小小的日式庭景，似是走進了時間停留的異空間，四周靜謐平和。

⏰ 10:00~17:00 (L.O.16:30)

🚫 逢週一，新年中秋正日休息

😋 所有菜單爲4,000韓元(美式咖啡、綠茶、冰茶等) (≈TWD90 / HKD23)

※入場人士每人至少點單一杯飲品。

남포수제비 부산창선점(남포수제비 부산창선점(南浦麪疙瘩)) | 1 小時

由WANNA ONE 時期開始，C位姜丹尼爾就三不五時到官咖向粉絲推薦故鄉 - 釜山美食。早在2017年，他便多次提及南浦麪疙瘩(남포수제비)

到2020年7月，姜丹尼爾參與釜山市宣傳大使委任式當日接受BUSSAN NEWS採訪時，問及當下一刻最想要品嚐的釜山飲食時，姜丹尼爾馬上回答『南浦面洞疙瘩』! 可見他對南浦面洞疙瘩的熱愛。

其實在姜丹尼爾推薦之前，南浦面洞疙瘩已是CP值高的30年傳統人氣食店，中午時段一直是座無虛席，更不時因當日食材全耗已提早關店(受害者+1)。所以比起晚餐時段，建議白天到訪

麪疙瘩的麪糰兒厚度適中而且紮實，配合清澈卻滋味的湯頭，果然令人有意猶未盡之感，怪不得姜丹尼爾如此喜歡。如果覺得湯頭過於清淡，配著蘿蔔泡菜一起吃就剛好。

首推的美食是除了是麪疙瘩之外，還有飯糰! 飯糰有分牛肉與吞拿魚。牛肉飯糰散發著香濃的芝麻油味，加上海苔與飯糰的爽脆醃蘿蔔，還會附上醋醬， 沾了更多了一股糖醋辣香，但不沾也是十分好吃!

⏰ 09:30~21:30(因材料提早關店)

🚫 年中無休

💰 南浦麪疙瘩 6.5 (≈TWD160 / HKD40)

飯糰（牛肉/金槍魚）4.5 (≈TWD111 / HKD28)

影島大橋 | 15 分鐘

連接南浦洞與島嶼 - 影島的影島大橋是釜山第一座跨海大橋、亦是韓國唯一一座開合式陸橋，現在每日一次開橋儀式成為釜山特別地標之一。

在日據時期，影島大橋是為了輸送島民所建的橋樑。然而，為了來往港口船隻能一如既往的經過，設計為單臂開合式，橋分成兩端升起，好讓巨大的船隻得以通行。

過去每日開合多次以便船隻經過，現在大橋每天只象徵性地開橋一次。橋面上代表著近代戰爭淚水的九隻釜山海鷗，隨大橋升起，向和平的天際翱翔，每次開橋都吸引不少市民旅客上前拍攝。

⏰ 14:00~14:15

🚫 年中無休

太宗台태종대(太宗台태종대(Taejongdae yuwonji jeonmangdae)) | 2 小時

看完影島大橋開合儀式後，即可在大橋旁乘坐公交到影島最南端的太宗臺(태중대)。喜愛散步的話，便不用乘坐DANUBI遊園列車，沿著道路緩緩地走上山，盡情地欣賞太宗臺釜山南邊代表性的迂迴巖山岸線、壯麗的懸崖峭壁與蔥綠的樹林。

而夏季到訪太宗臺的話，一定要參與太宗寺的繡球花慶典。花兒盛開之時的確甚爲壯觀，值得爲此一去。

繡球花慶典

🗓️ 每年7月初~(或因花期有所改動)

흰여울문화마을(흰여울문화마을(白險灘文化村)) | 1 小時

相比色彩繽紛、形成完整商街的甘川文化村，影島西岸的白險灘文化村(흰여울문화마을)仍是小衆景點。沿著海岸小屋的蜿蜒的小巷是文化村的散步路，爲怕妨礙居民，大家不約而同地輕聲講話，使此處更顯寧靜。

2012年開始政府將此處的空房提供給地區藝術家使用，爲小村落添上一抹文化藝術氣息。老實說，這文化村只有零落的小紀念品店與咖啡廳，又或是電影《正義辯護人》的拍攝地等等。

要說此處最大的吸引力，大概是能滿足欣賞遼闊海景的渴望，看著一萬匹飄著白鬣的藍馬奔向海岸，看著小船在微波的大海上劃上一道波痕，看著海鷗在天盤旋又瞬間息下翅膀，悠然自得其樂。

카린 영도 플레이스(카린 영도 플레이스(Carin Yeongdo Place)) | 1 小時

影島這個可愛的小島嶼中，隱藏了不少別具特色的咖啡廳。當中整棟五層的Carin Yeongdo Place，憑藉天台風光便曾在SNS上風頭一時無兩。

Carin Yeongdo Place是韓國墨鏡品牌Carin的陳列室兼咖啡廳，每一層風格不一，比起粉紅少女甜美風，個人更愛四層的藍綠自然文青風。室內設計雖美，可是吸引大批網民來打卡拍網紅照的原因自然是屋頂展望臺 !!

屋頂上一排又一排純白與薄荷綠的涼椅與釜山港的港口景色營造出悠然的度假感。特別是黑幕降臨，釜山港大橋亮起七彩炫燈時，更加勾勒了醉人的都市輪廓。

至於, 飲品甜點則是普普通通, 要知道有時到咖啡廳品嚐的不是食物, 而是風景。

⏰ 12:00~21:00 (L.O.20:30)

🚫 年中無休

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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