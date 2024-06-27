2024「京畿水原」這樣玩！全新水原星空圖書館打卡點、逛街購物攻略

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-02-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Starfield Suwon、Byeolmadang Library Starfield Suwon、다이소 스타필드수원점。

2024年2月首爾近郊值得一看的水原Starfield開業了。 這裏入駐了各種賣場和美食店，加上打卡重點水原超大星空圖書館，逛得如癡如醉，完全忘記了時間流逝！建議可以平日到訪，人流相對減少，可以更輕鬆地拍照留念。

現在就來看看星空圖書館2.0打卡推薦位置~以及逛街‧購物攻略！

Starfield Suwon | 1 小時

水原Starfield約有3萬5千坪，相當於14個足球場的大小，佔地非常寬廣。

停車空間每一層也是看不見盡頭的寬闊，可以停放約2千輛以上的車輛。

若為一般自由行旅客，大多為乘坐首爾地鐵1號線，這邊編輯提供幾項建議

編輯建議：

1) 由首爾站向南的目的地有數個，一不小心便可能坐到仁川/光明，或是反方向的逍遙山。所以記得：

下車站：華西 (화서,Hwaseo)

列車目的地：西東灘 (서동탄, Seodongtan) 或 新昌 (신창, Sinchang) 也可以

2) 下車出了車閘後直走會看到兩個綠色上蓋的地下道，請選擇遠的地下道。

走完遠地下道回到地面時，便會發現Starfield就在眼前，走近的地下道反而會繞遠路的唷！

在水原Starfield可以找到很多人氣國內外品牌，例如LONDON BAGEL MUSEUM、瑜伽服普拉提服品牌andar 안다르、提供DIY區的crocs、COS、ALAND、各大戶外品牌等。

三樓有兒童專層與專為兒童設計的“星光庭院兒童圖書館”，讓孩子們在可愛的環境中享受閱讀樂趣的空間。

而且Starfield除了有大型寵物用品店MOLLY'S PET，更是寵物友善商場，你可以看到小狗狗自由地和鏟屎官一起逛街。在天台層亦設有小狗公園。

愛靜的人看書、愛動的人可以去室內遊樂場。

完全可以滿足到到大人小朋友、寵物I人及E人，一家N口所有人的需求！

10:00 ~ 22:00

Byeolmadang Library Starfield Suwon | 1 小時

與其他星光圖書館一樣，水原Starfield的圖書館同樣是免費開放的閱讀空間，這裡不僅配備了舒適的閱讀座位，還定期舉辦知名作家的會議和演講等文化活動。

作為水原Starfield的核心打卡點，星光圖書館人氣旺盛。

打卡位置攻略

～四樓～

‧要來到四樓才是星光圖書館的地面層。

‧適合以大環境的拍攝

‧人物照需要用0.6廣角 (小心四邊變形)

‧影片相片拍攝天空的最佳位置

～五樓：vinyl 바이닐～

‧在LP機和舒適的沙化前拍攝是韓國人IG一大熱門位置

‧但入場費高

‧靠窗位少，入場也不一定能坐到好位置

～五樓：vinyl 바이닐對面讀書位～

‧正對vinyl的讀書位其實也可以考慮一拍

‧只是桌上書架擋了部分外景

‧星球在上方有點拍不到

‧拍得如何很講究技巧

～五樓：正面～

‧可以捕捉到圖書館寬敞的全貌

‧人多也好，亦容易拍攝

‧平日拍攝人群或錄製影片更容易獲得清晰的畫面

～六樓：Starbucks～

‧vinyl 바이닐同位上一層，完全是vinyl最佳平替

‧窗外剛好輕鬆拍到星球

‧入口右邊有標記"Photo zone"，只是因安全問題封了坐位，無法十分靠近

‧靠窗位少，入場也不一定能坐到好位置

～六樓：正面及Starbucks對面讀書位～

‧可以捕捉到圖書館寬敞的全貌

‧人多也好，亦容易拍攝

‧平日拍攝人群或錄製影片更容易獲得清晰的畫面

‧相對五層更清楚拍攝到星球配圖書

‧讀書位之間小沙化，拍攝效果十分棒

다이소 스타필드수원점 | 1 小時

作為一個月可以購物超過10萬韓元的DAISO鐵粉，只能說水原Starfield店面積而言是真的還好。

誰叫明洞與弘大的DAISO實在太強了，讓水原這間店變得平凡無奇。

不過旅客喜歡的產品如化妝護膚及各卡通聯名系列齊全，相信大家還是可以買到心頭好。

MissssCin 推介購物LIST

1：Shingmulwon 系列

這系列用起來蠻舒服，吸收力不錯。敏感肌（即是我）也没問題。系列中強推 ALOE fresh smoothing mint 3.0(≈TWD71 / HKD18)。

因為是蘆薈所以噴霧很厚實，保濕持久力很長。

2：MOST 香水護手霜 2.0 (≈TWD47 / HKD12)

喜歡清淡香氣又希望足夠滋潤的話，必買！！！

個人很愛Woody Garden

3：Orixo 身體乳液 3.0(≈TWD71 / HKD18)

木香愛好者别錯過HINOKI檜木味！500ml 才3000韓元！！

本人已囤了三瓶在家

4：泡泡製造器 1.0 (≈TWD24 / HKD6)。

因為本人喜歡泡泡質地的洗臉，洗頭，沖身，所以這小東西就快速輕易地幫我完成打泡！光用手我是真的揉不出泡泡。

膠狀洗臉Gel OK ；乳狀洗髮露OK；偏水狀的沐浴露也OK

No Brand Starfield Suwon Branch | 1 小時

地下B2層的No Brand也是中規中矩的大小。

MissssCin 推介購物LIST

1. No Brand紫薯洋芋片

不少人也推它是因為又便宜又好吃！

2.威化條

三種口味最愛可可，量很足。一打開自自然然會吃光，然後覺得“哎太飽了吧”

3.紐紋薄餅

原本除了它之外，no brand還有其他零食有這對男女孩。只是最近都不太見得到。

選不得最推薦的口味，因為全都好吃

4. 居家口味奶油意大利麵醬

煮麵時加醬再加入牛奶，秒變廚神！

個人覺得一包其實可以兩人份吃兩次。我每次打開後都先放在玻璃罐慢慢用。另外個人覺得醬有點偏鹹，記得加水或牛奶。

5. 一碗拉面

口味帶點酸的拉面。原本韓國拉面最愛是安城，竟被no brand這款取代了。

6.熱香餅粉

就按比例加蛋和水即可，但個人推介加牛奶或豆奶。

Traders Wholesale Club | 1 小時

倉庫型超市 EMART TRADERS 트레이더스主打就是可以一站式買到大容量食品、化妝品、生活家品！

要是在韓國住其實到TRADERS買用品回家使用比較划算。

對於旅客而言，如果想要買一堆韓國零食作伴手禮也很不錯唷!!!

버터샵 스타필드 수원 | 1 小時

Butter Shop(버터샵)就是集合了精緻小物、玩偶和生活用品的特色店鋪，以其收藏價值高的人偶和盲盒而聞名。最近店內有很多小小兵產品，喜歡小小兵的話不要錯過唷！

바이날 스타필드수원 | 1 小時

對於音樂和咖啡愛好者來說，位於5樓的Vinyl LP咖啡廳是一個不容錯過的地方。

這裡不僅擁有拍攝星空圖書館的獨特位置和絕佳的視野，還因提供個人化的音樂體驗。每個座位都配備了獨立的唱機，允許顧客自選LP唱片來享受自己喜歡的音樂。

這裏的座椅都是舒適的沙發座椅，無論是與朋友共享還是獨自沉浸在音樂中，Vinyl LP咖啡廳都是一個理想的去處。

Flying Tiger Copenhagen Starfield Suwon Branch | 1 小時

飛行虎哥本哈根(Flying Tiger Copenhagen, 플라잉타이거코펜하겐)其實是一家來自丹麥的設計店，比多樣的生活小物更爲獨特和多樣，非常適合購買派對用品。

店裏充滿了各種裝飾用品，真是讓人眼花撩亂！各種小物，從閃閃發光的筆記本到文具用品，都美觀又實用。種類繁多而且價格也相對合理，讓人難以抗拒。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：京畿水原 | 2024全新水原星空圖書館打卡點、逛街購物攻略

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