第一次韓國自由行必遊景點！首爾二日遊　從古典和現代融合的韓流之旅

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-09-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 Seoul Hanbok Cafe、Gyeongbokgung Palace、Gwangjang Market。

韓國首爾是一個很適合女生自由行的國家，以前總覺得韓國給人的印象就只有逛街、購物，實際開始規劃首爾自由行後，發現韓國有很多風景行程非常值得一去，首爾是個巧妙融合新舊風情的迷人城市，從現代化的摩天大樓與霓虹燈，到傳統的文化遺產。 在南山公園頂的首爾塔盡情欣賞眼前一切美景，在仁寺洞的茶館和商店感受韓國的風味，以及參觀景福宮和韓服體驗進一步了解韓國風情。

今天就來向大家介紹「首爾旅遊」必來的景點和體驗活動，提供給第一次要到首爾的朋友，輕鬆容易的完美行程安排！

第 1 天

Seoul Hanbok Cafe | 20 分鐘

說到韓國一定會想到「韓服」，是自古傳承而來的韓國傳統服飾，至今仍是傳統節日或結婚典禮等重要日子的服裝。近年來，結合傳統與現代的時尚風格，韓服的設計五花八門，有朝鮮時代的古典美人風，也有現代化的浪漫少女風，因此來韓國千萬別錯過韓服體驗，也是一種感受韓國文化的方式。

👸🏻Seoul Hanbok Cafe(서울한복Cafe)

營業時間：每天9:00-19:00

電話：02-738-1001

Gyeongbokgung Palace | 2 小時

景福宮是朝鮮王朝時期建造的最大的皇家宮殿，建立於1395年，共有390間房間，韓國投入了大量時間和精力重建、修復和維護，是朝鮮王朝的主要宮殿。

此外，只要穿著「韓服」進景福宮就可以免門票費，在景福宮內彷彿自己變成古裝韓劇的女主角，邊拍著美麗的照片，邊欣賞宮中的景色。

每天上午10點及下午2點都有「衛兵換崗儀式」，在朝鮮時代，守衛長負責守衛國王居住的宮殿和景福宮的大門，衛兵們按照既定程序開關光化門，為國家的穩定做出了貢獻。因此，這個文化的歷史背景，重現於景福宮，守衛制度、士兵的服裝、武器和各種裝飾品都被照原樣複製，我們不但能觀賞儀式，儀式結束後還可以跟衛兵來一張合照呢！

⛩ 景福宮(경복궁)

時間：每天9:00-18:00

電話：02-3700-3900

網站：http://www.royalpalace.go.kr

Gwangjang Market | 40 分鐘

「廣藏市場」充滿了韓國的現代歷史，這座誕生於1905年的市場，歷經百年的悠久歲月，也是韓國第一個常設市場。

一走進市場就可以看到上面掛著各個國家的國旗，想必是一個非常國際化的市場，除了當地居民會來這裡買東西，現在隨時都可以看到外國旅客在市場享受韓國傳統美食，還有許多進口的零食及藥品，目前已發展為具一定交易規模的綜合市場。

現今廣藏市場已成為極具代表性的觀光景點，是來到韓國的外國觀光客必訪景點之一！

🛒 廣藏市場(광장시장)

時間：每天9:00-18:00

電話：02-2267-0291

網站：http://www.kwangjangmarket.co.kr/zh-hans/

Park's Mung Bean Pancake Main | 1 小時

午餐時間，我們來到「廣藏市場」最熱鬧的地方，東門、北2門、南1門道路交會處形成的小吃區，受各年齡層的歡迎，最著名的食物是「綠豆煎餅」，顧名思義是將綠豆磨碎後再加上配料製作而成的煎餅，吃起來有點像薯餅的味道，外皮非常酥脆。此外，韓國傳統小吃辣炒年糕、紫菜飯捲及各式各樣的煎餅也都是必吃的食物。

🥢Park's Mung Bean Pancake Main(박가네빈대떡)

營業時間：每天8:00-22:00

電話：02-2264-0847

網站：https://instagram.com/parkgane1966_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Insa-dong | 30 分鐘

「仁寺洞」是首爾的代表街道，也是韓國傳統根深蒂固的地區，茶館和韓式料理餐廳林立於此，還有許多陶器、茶葉和手工韓紙等傳統藝品，在仁寺洞散步的同時慢慢細看每條巷弄，就會發現其中的無窮趣味，來到這裡的外國旅客都可以沉醉在韓國傳統的魅力當中。

🪟仁寺洞(인사동)

Traditional Tea House Ji Dae Bang | 1 小時

來到「仁寺洞」最具代表性的就是傳統茶坊，這次來到一家成立於1982年的傳統茶館Jidaebang (지대방)，一開門，一股濃濃的茶味撲鼻而來，室內裝潢非常古老，打造韓式風格的樣貌，有賣各種各樣的茶，很多都是平時不太會看到的品項，我點了紅棗茶，以濃郁的香氣和口感重塑了傳統茶的印象，濃郁的棗香味和細碎的棗花飄揚在茶上，喝起來相當甘甜濃郁，難得在韓國可以體驗茶的風味！

🍵 Jidaebang (지대방)

營業時間：每天10:30-24:00

電話：02-738-5379

Namsan Cable Car | 20 分鐘

來到首爾一定會看到指標性的景點「N首爾塔」，位在首爾市的南山海拔243m處，是一座高236m的建物，因此要上首爾塔前，會先搭「南山塔纜車」，纜車四面以玻璃打造，因此乘坐時可一眼眺望首爾中心的面貌。

🚠 南山塔纜車(남산케이블카)

營業時間：每天10:00-23:00

電話：02-753-2403

網站：http://www.cablecar.co.kr/kor/

Namsan Seoul Tower | 1 小時

建於1969年的首爾塔，是許多外國旅客必來的首爾地標，在首爾塔的周圍，會看到一連串的愛心密碼鎖，是常常在韓劇或電影中看到的畫面，如果剛好跟自己的伴侶去首爾塔旅遊，也可以買一個密碼鎖寫上雙方的名字，象徵著將彼此緊緊鎖在一起，非常的浪漫呀！

若要前往觀景台，必須搭乘電梯上首爾塔，可以觀看整個首爾的風景，一整層樓都是環狀的透明玻璃，360度圍繞四周，每一面玻璃窗上會標示不同國家、城市的方向及距離，大家可以去找找「臺灣Taipei」唷！裡面也有一些商店賣零食、點心，以及座位區，在上面邊享受首爾的風景，邊品嚐小點心，如果有時間可以等到夕陽下山後，再看首爾的夜景，所以建議大家下午4點過後上首爾塔是最佳的時間！

🌃 南山首爾塔(남산서울타워)

營業時間：每天12:00-22:00

網站：https://www.facebook.com/namsanseoultower.official/

Chon | 1 小時

這是一家專門讓人體驗韓國當地美食的餐廳，每人16,000 韓元（約400元台幣）可以吃到豐盛的韓國傳統家常菜，從冷盤到熟食，只要一碗白飯就可以吃得很飽。

🍚 三村餐廳(토속음식점 촌)

Myeongdong Market | 2 小時

「明洞」絕對是來首爾自由行必去的逛街商圈，類似台北西門町商圈，服飾、彩妝、保養品、飾品應有盡有，所有有名的韓國潮牌在明洞都有開旗艦店，而且很多店家都會講中文，所以購物起來也特別方便！此外，有人潮聚集的地方，當然少不了夜市小吃與韓國美食，在明洞的街道上會看到很多路邊攤，除了韓國的美食外，也會看到世界各地的特色食物，甚至有賣「台灣雞排」呢！我們買了泰式的香蕉煎餅，是平常韓國別的地方很難得可以吃到的美食！

🛍明洞商圈

Hotel Skypark Central Myeongdong | 幾秒

明洞除了很好逛之外，也是很好的住宿地點選擇，離首爾車站很近，交通方便，因此酒店也非常多，價格也比其他地區便宜，我們這次住的是連鎖酒店Hotel Skypark Central Myeongdong，簡約的設計，經濟實惠的價格，從酒店出來就是熱鬧的購物步行街，非常的便利！

🏨 天空花園酒店Hotel Skypark Central Myeongdong

Check in 15:00 / Check out 12:00

電話：02-752-0022

網站：http://m.skyparkhotel.com/html/main.asp

第 2 天

Olympic Park | 2 小時

「奧林匹克公園」是1988年首爾奧運時期建的運動場，目前也是韓國最大的運動場。此外，周圍擁有廣大樹林與綠地，其中最著名的就是每個時節不同的花季，每年初秋9、10月有個非常有名的賞菊景點，在一整條滿滿都是波斯菊小坡上，一眼望去盡是一大片金黃色花海，非常漂亮！在波斯菊花海的附近有一個小型的「玫瑰花園」每年到5月中旬開始就會開滿了各種顏色的玫瑰花，是在首爾最受歡迎的玫瑰景點之一！

奧林匹克公園的佔地廣大，步行走一圈約需3小時以上的時間，所以建議遊覽前先熟悉出入口和動線，選擇自己要觀賞的區域，在公園裡可以盡情的拍出美麗的照片。

🌼 奧林匹克公園(올림픽공원)

時間：每天5:00-23:30

電話：02-410-1114

網站：https://www.ksponco.or.kr/olympicpark/

담금 올림픽점 | 2 小時

在奧林匹克公園附近有一家歐式冰淇淋早午餐咖啡館，位於安靜的小巷弄內，外觀讓我感覺自己在意大利！坐在外面露台，一邊吃著早午餐，一邊享受美好的午茶時光，十分浪漫的情調！

🥐Damgeum義大利餐廳(담금 올림픽점)

營業時間：每天 10:00 - 22:00

網站：https://instagram.com/damgeum_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Starfield COEX Mall | 2 小時

首爾著名的「星空圖書館」位於江南區，由COEX MALL百貨商場內，也被稱為「首爾最美的圖書館」，一走進圖書館內就被挑高的空間搭配二、三層樓高的發光書架給驚艷到了！就如它的名字一樣像那星星般閃耀迷人，進入星空圖書館完全免費，藏書達50,000本，書籍不是只有韓文，也會有外文雜誌，擺放的位置、層架非常有質感，可在此讀書和參觀，所以也吸引很多人前來拍照打卡。

📕 星空圖書館(별마당도서관)

營業時間：每天 10:30 - 22:00

電話：02-6002-3031

網站：https://m.starfield.co.kr/coexmall/tenant/starfieldLibrary

Deotenteu | 30 分鐘

韓國人在首爾生活，其中一項最喜歡的休閒活動就是到「漢江公園野餐」了！隨著野餐的人越來越多，在漢江公園附近也開設很多「野餐道具出租店」，所以即使是兩手空空也能直接去漢江公園坐下來享受悠閒的假期。這次我們臨時決定到玖島漢江公園野餐，所以也直接在附近找了道具租借店The Tent，整間店像倉庫一樣，滿滿的道具庫存，想必來這裡野餐的人也相當多，我們租了野餐墊和椅子，在河邊找一個佈置，人潮十分擁擠，想要找到一個好位置，運氣也很重要呢！越晚也越多人，因為漢江的夜景實在是美不勝收呀！

🧺漢江公園野餐-The Tent道具租借(더텐트)

營業時間：每天11:00-22:00

電話：0507-1314-4910

網站：https://instagram.com/the_tent1?igshid=YmMyMTA2M2Y=

뚝섬한강공원 | 3 小時

常常聽韓國人說：「來到韓國一定要去漢江公園野餐，邊吃炸雞，邊喝啤酒是最棒的享受」在漢江公園旁常會看到一群在發傳單的工讀生，因為大家都要搶生意，大部分來漢江公園野餐的人都會直接叫外賣，不但方便又簡單，其中最多人會邊吃炸雞、喝啤酒，邊看著漢江的景色，如果韓文不好，也不用擔心，可以提前下載外送的app直接點餐，現今除了韓國人以外，也會在漢江公園看到許多外國旅客，這兩天的首爾旅遊就以漢江野餐做結尾，如果大家有來韓國旅遊，一定要把「漢江野餐」加入行程，太美好的回憶了！

🍗 漢江公園野餐炸機配啤酒(뚝기축제광장)

附上YouTube 影片

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本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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