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心臟爆擊！韓國最新「萌怪布丁」抖進心坎裡 呆萌「超ㄉㄨㄞ畫面」太有魔性

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@cafe_ramkid
圖／IG@cafe_ramkid

又被萌到了！韓國「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ貓咪布丁」洗版IG，一路紅到日本、台灣都有店家效仿。現在還有升級版「萌怪布丁」可愛登場，吸引超多人探店就為一睹它的萌樣，只是拍照可不行，一定要錄影留下「抖抖抖布丁」的可愛瞬間。

圖／IG@cafe_ramkid
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繼爆紅貓咪布丁後，韓國咖啡廳再出新品「萌怪布丁」！位於韓國大田市的網紅咖啡廳「램키드 cafe ramkid」新推出外型爆萌的「萌怪布丁」，形似星之卡比超可愛，用湯匙輕輕一碰就會療癒的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ抖動，共有牛奶、草莓與巧克力等3種口味，有別於軟糯的外型，吃起來帶有Q彈口感，也不會過甜。搭配韓國人最愛的冰美式十分剛好，而這家的美式也非常順口，成為飲品推薦清單之一。

圖／IG@cafe_ramkid
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圖／IG@cafe_ramkid
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除了抖抖布丁外，「cafe ramkid」的手作蛋糕也是探店必點，有巧克力、抹茶兩款，偏硬的蛋糕體帶點濕潤口感，在口中化成好吃的甜味，征服不少甜點腦袋。此外，也有韓國網友分享，「cafe ramkid」有許多打卡點都很漂亮、很好拍，甜點餐點也都擁有高顏值，有打算去大田玩的朋友記得把這家店排進行程囉。

圖／IG@cafe_ramkid
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램키드 cafe ramkid

地址：대전광역시 중구 선화동 398-9 1층, 지하（Daejeon, Jung-gu, Seonhwa-dong, 398-9 1F）

營業時間：12:00-22:00

店家IG：https://www.instagram.com/cafe_ramkid/

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IG 咖啡廳 巧克力 布丁 探店 甜點 蛋糕 韓國美食

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