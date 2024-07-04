玄彬也來吃過！ 韓國釜山「彥陽烤牛肉釜山家」 2024年米其林精選的最高等級烤韓牛 還有專人代烤喔

釜山韓牛烤肉推薦/釜山廣安里美食推薦

入選2024釜山米其林的♥彥陽烤牛肉釜山家광안리 언양불고기부산집♥位於廣安里。從2號線金蓮山站5號出口步行過來大約8分鐘左右，餐廳位於二樓，窗邊座位就可看到廣安大橋。

開業四十多年，主打蔚山彦陽地區的特色料理-調味烤韓牛，選用1++最高等級的韓牛，也是韓國美食節目《TastyRoad》的推薦美食，就連玄彬也有到訪過。來這裡擁有親切的阿珠媽桌邊代烤服務，全程不用動手只要動口真是太幸福啦！

♥彥陽烤牛肉釜山家광안리 언양불고기부산집♥

營業地址：부산 수영구 남천바다로 32

釜山水營區南川海路32號

電話：051-754-1004

營業時間：11:00~21:30

官網：https://busangib.modoo.at/

交通方式：釜山地鐵2號線金蓮山站5號出口步行約8分鐘

地圖請參考：：中文韓巢地圖/韓文Naver地圖/google地圖

自從今年初頒發第一屆的釜山米其林名單之後小菲就想著有機會一定要來釜山把米其林吃一輪，這次和朋友們包車玩釜山,透過City Tour旅行社幫我們預定這間開業已經四十年的老店，就不用煩惱語言不通的問題真心方便。

♥彥陽烤牛肉釜山家광안리 언양불고기부산집♥位於廣安里，從地鐵站步行過來大約8分鐘左右,可以下午在海邊散步玩水之後再走過來用餐剛剛好。

餐廳規模還不小，擁有自己的專屬停車場。

大門口低調又有質感

入口處放置了米其林的標示，真是太開心又插旗一間米其林美食。

這間同時也是從2013年～2023年連續獲得十年韓國藍絲帶認證的餐廳

等候區牆面上有滿滿的藝人照片，看到有玄彬我眼睛都發亮啦！！！

門口有候位系統，若是沒有提前訂位記得先來取號喔！

櫃台貼心提供手機充電線和充電座，一整排隨你充我覺得很可以。

用餐環境寬敞明亮，晚餐時段人潮滿滿。

所以說有人可以幫忙訂位真的很方便！

窗外就會看到廣安大橋，是不是真的非常近。

餐廳後方有幾間包廂，一樣都是坐滿滿！！

拍了MENU給你們參考，感謝Helena.海蓮娜的韓國大世界提供翻譯。目前店內還沒有中文菜單，不過有英文翻譯，若是想吃店內最招牌的彥陽烤牛肉就請直接點第一項囉！

點完餐之後就會送上滿桌小菜，而且都可以免費續加。

特別的是前菜還會有暖胃的南瓜粥，甜香好吃。

這個是會搭配烤肉一起烤的蔬菜們～有蓮藕還蠻特別的！

招牌彥陽牛肉上桌，這麼一大盤其實是六人份喔！！！選用的就是1++最高等級的韓牛碎肉組合而成。

特別的是會選用品質比較好的木炭來做碳烤，不是用一般的便宜原子炭相對健康。

這麼大一盤碎牛肉是不是光想到要怎麼烤就滿頭問號，不用擔心，這邊會有姨母全程幫你烤好分好。

必須說許多烤肉店的特色都是店員都臉很臭，哈哈哈哈。但這間不愧是獲得米其林推薦阿，從進門開始的老闆、老闆娘到每一位姨母每個都笑容可掬又很親切。

看著烤肉在烤盤上滋滋作響的聲音讓人垂涎三尺，過程中還會放上洋蔥、金針菇等。

彥陽烤牛肉的由來也順便幫你們介紹一下，早期韓國彥陽為交通要道，為了讓往來的路人可以迅速吃完烤肉繼續趕路，所以當地就將韓牛弄成碎狀，這樣烤起來比較快熟。

姨母手腳俐落的烤著肉，因為我們點了六人份，所以還會分批烤，中間用蔬菜隔開,堪稱藝術啊，哈哈哈。

烤好的彥陽烤牛肉可以直接吃，包生菜加泡菜吃。

還可以配白飯吃，軟嫩鹹香的烤韓牛真的美味度破表。

另外加點的泡菜鍋酸辣濃郁，也是必點主食。

他們家的大醬湯推薦一定要試試看，裡面還加了螃蟹整個奢華度upup！非常的鮮甜阿。

餐後姨母還送給我們一人一罐養樂多，是因為怕我們吃太多不好消化嗎，哈哈哈哈。

這次造訪♥彥陽烤牛肉釜山家광안리 언양불고기부산집♥真的超級喜歡，無論是餐點美味度或者是服務的親切度都讓我給一百分。下次會想再帶球哥來吃啦！！！

彥陽烤牛肉釜山家광안리 언양불고기부산집

營業地址：부산 수영구 남천바다로 32

釜山水營區南川海路32號

電話：051-754-1004

營業時間：11:00~21:30

官網：https://busangib.modoo.at/

交通方式：釜山地鐵2號線金蓮山站5號出口步行約8分鐘

地圖請參考：中文韓巢地圖/韓文Naver地圖/google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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