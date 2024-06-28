超華麗火焰韓牛秀！韓國釜山美食「朝鮮韓牛」Naver4.6高分好評 韓牛肉入口即化好吃到炸
udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸
釜山美食推薦/札嘎其美食推薦
♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥鄰近富平罐頭市場、地鐵札嘎其站。開業至今近二十年，是間韓牛烤肉專賣店，提供最高等級1++的韓牛。
若是想看首圖這個華麗至極的火焰韓牛秀，請記得點熟成火花里肌肉。將韓牛微煎上色，加入來自北京超過55度的高粱酒再點火，火焰從空中降下來的華麗表演真的是浮誇到爆炸！！重點是這韓牛不僅入口即化也不像日本和牛油脂過多，真的超級推薦啦！！
조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店
地址：부산 중구 부평2길 12
釜山廣域市中區富平洞1街 35-17
電話：051-245-0092
地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/google地圖
♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥的位置距離富平市場很近。如果吃完韓牛覺得還沒有飽的話？可以在繼續去那邊吃一輪，哈哈哈！
有一個小小的中文看板躲在上方
兩層樓高的餐廳開業近二十年，所以其實裝潢就比較復古一些些，哈哈哈！這間還有提供兒童椅喔～
我們這次被安排在二樓
座位之間會有隔板隔開，讓用餐更有隱私性。
牆上掛這幅畫頗有趣～～是一個韓國鬥牛的概念嗎，哈哈哈！
冰箱旁掛有圍巾可以自行取用，尤其穿白色衣服的女孩們請記得一定要戴阿。
♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥的餐點很簡單，除了烤韓牛就是冷麵、大醬湯、生拌牛肉等。
餐廳使用的就是最高等級的1++韓牛，重點是價格不算太高，CP值蠻高的。
附上中文MENU給你們參考，雖然翻譯的很神奇但基本上還是看得懂啦～哈哈哈哈哈！如果想要看華麗的桌邊火焰秀點第一個就對了。
點完餐會先送上滿桌小菜。他們家的小菜選項還蠻豐富的，豆腐、蔥泡菜、茗荑葉、南瓜馬鈴薯、泡菜、生菜沙拉。
可以搭配著韓牛烤肉一起吃比較不膩。
點餐就會贈送的牛肉湯
裡面有蘿蔔、韓牛，湯頭清甜好喝。
生拌牛肉
這道小菲還蠻喜歡的～韓牛切成細絲狀拌入麻油、撒上芝麻，再拌入甜甜的水梨真的超級好吃阿！！！
숙성불꽃등심 熟成火花里肌肉
因為我們太愛吃肉？一開始就先點了五人份。
服務生會先用牛油將鐵盤均勻沾上。
放進熟成火花里肌肉稍微煎一下讓香氣出來。
接著淋上50度高粱酒
再用噴槍點火燃燒
瞬間降下的火焰真的是讓我們驚呼連連超級浮誇。
繼續使用噴槍炙燒到表面上色。
接著將韓牛剪成小塊。
這過程也太療癒了，哈哈哈。
之後會再重複一次淋酒+點火的動作。
所以如果你第一次沒有拍到影片的朋友還有第二次機會喔，哈哈哈哈。
不用擔心有高粱吃了會醉，基本上酒精都會燃燒光光的。
除了韓牛之外還放上洋蔥、杏鮑菇等一起煎烤
烤好的韓牛會先放到網子上維持溫度但又不會過焦。
整個過程大概不到三分鐘，我們在旁邊看的是目瞪口呆口水直流啊，哈哈哈哈。
不得不說這個韓牛真的非常厲害！！！軟嫩多汁又帶有微微酒香，吃的到油脂甜香卻不會像日本和牛那樣油倒讓人怕怕。
若是覺得單吃韓牛吃不飽的話也可以點冷麵或是辣拌麵。
冷麵在吃之前可以先用剪刀剪成三段，在吃的時候會比較好入口，冰鎮過的麵條酸甜爽口非常開胃又解膩阿！！
這道拌冷麵小菲也蠻喜歡的！！！雖然看起來很辣，但其實大概就是小辣的程度 。
加入韓式辣醬、芝麻、黃瓜絲、雞蛋等配料，吃完一碗也是相當飽嘴的，然後這道拌麵也是冷的喔~只是不像冷麵裡面還有冰吃起來更涼爽，哈哈哈。
也是另外點的大醬湯，他們家的大醬味道很濃郁～連平常愛喝大醬湯的小菲都覺得好濃有點不習慣。不過帶我們來的韓國導遊就有說其實大醬是越陳越香阿!!然後這大醬湯的料超級多～滿滿的櫛瓜、豆腐、還有韓牛！！！！！！非常的有誠意喔！
最後要離開時可以到櫃檯拿顆糖果去去口中氣味，若是覺得衣服有烤肉味(笑)的話，也可以用個去味噴霧啦！
조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店
地址：부산 중구 부평2길 12
釜山廣域市中區富平洞1街 35-17
電話：051-245-0092
地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/google地圖
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言