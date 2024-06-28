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超華麗火焰韓牛秀！韓國釜山美食「朝鮮韓牛」Naver4.6高分好評 韓牛肉入口即化好吃到炸

加小菲愛碎碎唸／ 文、圖／加小菲

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釜山美食推薦/札嘎其美食推薦

♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥鄰近富平罐頭市場、地鐵札嘎其站。開業至今近二十年，是間韓牛烤肉專賣店，提供最高等級1++的韓牛。

若是想看首圖這個華麗至極的火焰韓牛秀，請記得點熟成火花里肌肉。將韓牛微煎上色，加入來自北京超過55度的高粱酒再點火，火焰從空中降下來的華麗表演真的是浮誇到爆炸！！重點是這韓牛不僅入口即化也不像日本和牛油脂過多，真的超級推薦啦！！

조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店

地址：부산 중구 부평2길 12

釜山廣域市中區富平洞1街 35-17

電話：051-245-0092

地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/google地圖

♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥的位置距離富平市場很近。如果吃完韓牛覺得還沒有飽的話？可以在繼續去那邊吃一輪，哈哈哈！

有一個小小的中文看板躲在上方

兩層樓高的餐廳開業近二十年，所以其實裝潢就比較復古一些些，哈哈哈！這間還有提供兒童椅喔～

我們這次被安排在二樓

座位之間會有隔板隔開，讓用餐更有隱私性。

牆上掛這幅畫頗有趣～～是一個韓國鬥牛的概念嗎，哈哈哈！

冰箱旁掛有圍巾可以自行取用，尤其穿白色衣服的女孩們請記得一定要戴阿。

♥조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店♥的餐點很簡單，除了烤韓牛就是冷麵、大醬湯、生拌牛肉等。

餐廳使用的就是最高等級的1++韓牛，重點是價格不算太高，CP值蠻高的。

附上中文MENU給你們參考，雖然翻譯的很神奇但基本上還是看得懂啦～哈哈哈哈哈！如果想要看華麗的桌邊火焰秀點第一個就對了。

點完餐會先送上滿桌小菜。他們家的小菜選項還蠻豐富的，豆腐、蔥泡菜、茗荑葉、南瓜馬鈴薯、泡菜、生菜沙拉。

可以搭配著韓牛烤肉一起吃比較不膩。

點餐就會贈送的牛肉湯

裡面有蘿蔔、韓牛，湯頭清甜好喝。

生拌牛肉

這道小菲還蠻喜歡的～韓牛切成細絲狀拌入麻油、撒上芝麻，再拌入甜甜的水梨真的超級好吃阿！！！

숙성불꽃등심 熟成火花里肌肉

因為我們太愛吃肉？一開始就先點了五人份。

服務生會先用牛油將鐵盤均勻沾上。

放進熟成火花里肌肉稍微煎一下讓香氣出來。

接著淋上50度高粱酒

再用噴槍點火燃燒

瞬間降下的火焰真的是讓我們驚呼連連超級浮誇。

繼續使用噴槍炙燒到表面上色。

接著將韓牛剪成小塊。

這過程也太療癒了，哈哈哈。

之後會再重複一次淋酒+點火的動作。

所以如果你第一次沒有拍到影片的朋友還有第二次機會喔，哈哈哈哈。

不用擔心有高粱吃了會醉，基本上酒精都會燃燒光光的。

除了韓牛之外還放上洋蔥、杏鮑菇等一起煎烤

烤好的韓牛會先放到網子上維持溫度但又不會過焦。

整個過程大概不到三分鐘，我們在旁邊看的是目瞪口呆口水直流啊，哈哈哈哈。

不得不說這個韓牛真的非常厲害！！！軟嫩多汁又帶有微微酒香，吃的到油脂甜香卻不會像日本和牛那樣油倒讓人怕怕。

若是覺得單吃韓牛吃不飽的話也可以點冷麵或是辣拌麵。

冷麵在吃之前可以先用剪刀剪成三段，在吃的時候會比較好入口，冰鎮過的麵條酸甜爽口非常開胃又解膩阿！！

這道拌冷麵小菲也蠻喜歡的！！！雖然看起來很辣，但其實大概就是小辣的程度 。

加入韓式辣醬、芝麻、黃瓜絲、雞蛋等配料，吃完一碗也是相當飽嘴的，然後這道拌麵也是冷的喔~只是不像冷麵裡面還有冰吃起來更涼爽，哈哈哈。

也是另外點的大醬湯，他們家的大醬味道很濃郁～連平常愛喝大醬湯的小菲都覺得好濃有點不習慣。不過帶我們來的韓國導遊就有說其實大醬是越陳越香阿!!然後這大醬湯的料超級多～滿滿的櫛瓜、豆腐、還有韓牛！！！！！！非常的有誠意喔！

最後要離開時可以到櫃檯拿顆糖果去去口中氣味，若是覺得衣服有烤肉味(笑)的話，也可以用個去味噴霧啦！

조선의한우 부산남포점/朝鮮韓牛 南浦店

地址：부산 중구 부평2길 12

釜山廣域市中區富平洞1街 35-17

電話：051-245-0092

地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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