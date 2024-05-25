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2024韓國自由行攻略！大韓航空限時台北–首爾來回機票5840元起

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜韓國觀光公社
圖片來源｜韓國觀光公社

韓國自由行日漸風行，去韓國自由行需注意什麼？最新入境規定為何？不會韓文，如何玩韓國？有哪些好用工具可解決？一次告訴你！大韓航空近日推出台北-首爾來回航班優惠票價5840元起，趁機搶票去韓國吧！

韓國首爾成為自由行旅客最愛目的地。圖片來源｜韓國觀光公社
韓國首爾成為自由行旅客最愛目的地。圖片來源｜韓國觀光公社

2024韓國入境新規定

由於疫情，近幾年韓國入境規定做了幾次調整，最新入境辦法須填寫健康狀態調查表、入境卡，無攜帶申報物品，則毋須填寫海關申報單，2023-2024為韓國訪問年，2023年4月1日至2024年12月31日期間，台灣國民可免申請K-ETA入境韓國。

健康狀態調查表可於72小時之內在線上填寫，但如果來不及先填寫，飛機上可向空服員索取黃色紙本，內容是基本資料、在韓國住宿飯店，所以可先把飯店名字地址記下來或拍照。

流程

1.先上網填Q-Code 或 健康狀態調查表

2.入境卡(但有快速通關SeS、效期內K-ETA的人，可以免填入境卡)

韓國美食炸雞啤酒受到許多旅客喜愛。圖片來源｜韓國觀光公社
韓國美食炸雞啤酒受到許多旅客喜愛。圖片來源｜韓國觀光公社

不懂韓文，如何準備行程景點？

小撇步可以把景點的電話記下來，NAVER Map可以用輸入電話的方式搜尋，NAVER Map也可以轉成簡體中文。

現在韓國有Uber了，另外還有外國旅客專用叫車App「TABA」，綁定海外信用卡付費，讓海外旅客能更輕鬆叫計程車，且價格公開透明。

韓國地圖App ：NAVER Map

韓國叫車App ：TABA

外國旅客在韓國旅遊遇到問題，可利用1330 APP旅遊諮詢熱線 。圖片來源｜韓國觀光公社
外國旅客在韓國旅遊遇到問題，可利用1330 APP旅遊諮詢熱線 。圖片來源｜韓國觀光公社

語言不通怎麼辦？推薦好用軟體！

1330是韓國觀光公社為國內外遊客提供各種韓國旅遊相關資訊的電話與即時聊天服務，包括旅遊諮詢、旅遊翻譯、旅遊不便申訴，使用Wi-Fi時可免費通話。

Papago是由韓國知名入口網站Naver推出的多語種翻譯服務，標誌就是「鸚鵡」，除了旅遊翻譯之外也是學韓文的利器。

1330旅遊諮詢翻譯熱線 & 旅遊不便申訴 網址

韓中翻譯 Papago 網址

目前大韓航空台北-首爾航線一天兩班；台北-釜山航線一天一班。圖片來源｜大韓航空
目前大韓航空台北-首爾航線一天兩班；台北-釜山航線一天一班。圖片來源｜大韓航空

大韓航空即日起至6/12推出台北-首爾來回航班經濟艙優惠票價5840元起(未稅)，旅行日期為2024/5/17～2025/1/17，機位有限售完為止。

目前大韓航空台北-首爾航線一天兩班，午班採用B777-300機型，商務艙41席、經濟艙297席，晚班採用A330-300機型，商務艙24席、經濟艙252席；台北-釜山航線一天一班，採用A220-300；5、6月推出台中-首爾包機。

大韓航空為國際旅客提供多元化機上餐食，有水果餐、海鮮餐等特別餐，素食餐有東方素、印度教素等，宗教餐多達7種，包括印度教、伊斯蘭餐。

大韓航空在台灣除了韓國航班的經營之外，也是台灣旅客透過首爾轉機前往歐洲等地的航空公司選項，大韓航空預計於今年9/11推出首爾- 里斯本(葡萄牙)新航線，每周三/ 五/ 日出發，預計採用 787-9機型。

大韓航空現正將Wi-Fi 服務推展至旗下所有客機，截至9月底前提供之機型為國際航線波音737-8 及空中巴士A321-neo。

大韓航空官網

欣傳媒 BY方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301317

航空 航線 觀光

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