這款手搖給過嗎？ 百萬YTR大讚「辣炒年糕+珍珠奶茶」愈喝愈涮嘴 網：秒懂義大利人感受了

手搖控要瘋狂了！ 一款在IG爆紅「辣炒年糕珍奶」，讓人十分好奇這是什麼絕妙組合？ 原來這是貢茶推出的新品「辣炒年糕+珍珠奶茶」，一推出就引發熱議，連百萬Youtuber韓勾ㄟ金針菇喝了都說讚！

圖／翻攝IG@gongcha_korea

韓國貢茶最新人氣飲品「珍珠辣炒年糕」，原訂為愚人節應景商品，沒想到一推出大獲好評持續熱售中。擁有百萬訂閱的高人氣Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」上傳的試喝開箱影片，可以看見她驚喜稱讚表示「甜甜辣辣是她喜歡的口味」，對台灣人來說可能有點辣，但吃完珍珠辣炒年糕，再配上珍珠奶茶超級搭。

圖／翻攝IG@ggu__kim

貢茶將韓國街頭小吃「辣炒年糕」，與台灣國民飲料「珍珠奶茶」結合在一起，杯子上方有一個分隔塑膠層，可裝辣炒珍珠，其中黑色是大珍珠、白色是年糕，搭配辣炒年糕的醬汁，共有原味與麻辣口味兩種選擇。而杯身可裝經典珍珠奶茶，也可換成芋頭牛奶、草莓奶昔或是芒果優格飲等喜愛的飲品，每杯約落在新台幣160~180元。

圖／翻攝IG@gongcha_korea

YTR「韓勾ㄟ金針菇」表示，吃完辣的珍珠年糕，再來喝口珍奶真是剛剛好，愛吃辣的人，還可以挑戰看看麻辣口味哦！網友紛紛留言「看起來好特別喔~希望台灣也有」、「可以給過～ 有創意」、「沒辦法給過XD（秒懂義大利人的感受)」、「辣炒年糕跟珍珠奶茶有分開，我可以接受」