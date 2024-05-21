快訊

不是為了錢？網傳錄音檔揭「警察小姐」兼差下海原因 警：仍在釐清

5分鐘內陡降6千英尺！新航死亡亂流瞬間曝 旅客憶：行李櫃被人「撞出凹陷」

這款手搖給過嗎？ 百萬YTR大讚「辣炒年糕+珍珠奶茶」愈喝愈涮嘴 網：秒懂義大利人感受了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@ggu__kim、IG@gongcha_korea
圖／翻攝IG@ggu__kim、IG@gongcha_korea

手搖控要瘋狂了！ 一款在IG爆紅「辣炒年糕珍奶」，讓人十分好奇這是什麼絕妙組合？ 原來這是貢茶推出的新品「辣炒年糕+珍珠奶茶」，一推出就引發熱議，連百萬Youtuber韓勾ㄟ金針菇喝了都說讚！

圖／翻攝IG@gongcha_korea
圖／翻攝IG@gongcha_korea

韓國貢茶最新人氣飲品「珍珠辣炒年糕」，原訂為愚人節應景商品，沒想到一推出大獲好評持續熱售中。擁有百萬訂閱的高人氣Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」上傳的試喝開箱影片，可以看見她驚喜稱讚表示「甜甜辣辣是她喜歡的口味」，對台灣人來說可能有點辣，但吃完珍珠辣炒年糕，再配上珍珠奶茶超級搭。

圖／翻攝IG@ggu__kim
圖／翻攝IG@ggu__kim

貢茶將韓國街頭小吃「辣炒年糕」，與台灣國民飲料「珍珠奶茶」結合在一起，杯子上方有一個分隔塑膠層，可裝辣炒珍珠，其中黑色是大珍珠、白色是年糕，搭配辣炒年糕的醬汁，共有原味與麻辣口味兩種選擇。而杯身可裝經典珍珠奶茶，也可換成芋頭牛奶、草莓奶昔或是芒果優格飲等喜愛的飲品，每杯約落在新台幣160~180元。

圖／翻攝IG@gongcha_korea
圖／翻攝IG@gongcha_korea

YTR「韓勾ㄟ金針菇」表示，吃完辣的珍珠年糕，再來喝口珍奶真是剛剛好，愛吃辣的人，還可以挑戰看看麻辣口味哦！網友紛紛留言「看起來好特別喔~希望台灣也有」、「可以給過～ 有創意」、「沒辦法給過XD（秒懂義大利人的感受)」、「辣炒年糕跟珍珠奶茶有分開，我可以接受」

編輯推薦

奶茶 手搖

相關新聞

韓國最新旅遊熱點「迎仕柏度假城Inspire」仁川開幕了！水上樂園大型購物中心統統有

準備去韓國囉！韓國最新旅遊目的地「迎仕柏度假城Inspire」近日在仁川盛大開幕，成為仁川最受矚目的新去處。以一站式娛樂為概念，擁有3棟五星級酒店，距離仁川國際機場僅需15分鐘車程，度假城內設有購物區、水上樂園、多元化餐飲選擇與多功能演出館，簡直頂級奢華享受！

這款手搖給過嗎？ 百萬YTR大讚「辣炒年糕+珍珠奶茶」愈喝愈涮嘴 網：秒懂義大利人感受了

這款手搖給過嗎？ 百萬YTR大讚「辣炒年糕+珍珠奶茶」愈喝愈涮嘴 網：秒懂義大利人感受了

不怕被貴到！高CP值「長腳蟹大餐」釜山必吃 還有鮮到爆炸的「螃蟹拉麵」評價超高

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 釜山美食推薦/釜山機張市場螃蟹餐廳推薦 來釜山要去哪吃螃蟹最划算？當然就是離市區有些距離的機張市場啦！！機張市場可是連韓國人也都會特別來這裡吃螃蟹的海鮮聖地。有

光化門、西村文青一日遊！IU專輯拍攝地、米其林餐廳、Folki咖啡、韓式烤肉全都有

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-09-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 美進、光化門、Folki。 除了大家熟知的北村之外，景福宮旁邊的西村也很好逛呦！這次我安排了從到光化門到西村必去的Folki Cafe、IU拍攝過的大悟書店、Ofr Seoul 文創店、Granhand香氛店，再以好吃的韓式烤肉店收尾，一起來瞧瞧吧！

三天兩夜快閃慶州大邱！爆買購物行程+殺光底片拍照點+最新景點不私藏

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-08-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 23 個景點，其中包含 午餐(난식당 1974 Ran’s Kitchen 1974)、景點(佛國寺)、咖啡廳(로머스커피)。 三天兩夜玩慶尚北道兩大城市！ 疫情後新開放的大邱spark land跟慶州超人氣的皇理團路，哪裡好拍、哪裡好買、哪裡好吃，不藏私告訴大家🤭❤️

「破墓」電影要辦展覽了！限時10天 還有多款粉絲周邊可收藏

破墓要開「實體主題展」了！由金高銀、李到晛等主演的電影《破墓》，成為日韓現象級的票房熱賣電影，為了了感謝影迷與延續熱潮，日前確認6/14即將在首爾舉辦限定主題展，若近期有去韓國旅行的讀者，可以去看看回味一下哦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。