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韓國最新旅遊熱點「迎仕柏度假城Inspire」仁川開幕了！水上樂園大型購物中心統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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準備去韓國囉！韓國最新旅遊目的地「迎仕柏度假城Inspire」近日在仁川盛大開幕，成為仁川最受矚目的新去處。以一站式娛樂為概念，擁有3棟五星級酒店，距離仁川國際機場僅需15分鐘車程，度假城內設有購物區、水上樂園、多元化餐飲選擇與多功能演出館，簡直頂級奢華享受！

圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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韓國仁川「迎仕柏度假城」提供頂級住宿和全方位娛樂設施

迎仕柏度假城佔地超大！面積相當於64個足球場，擁有3間五星級酒店，共提供1275間客房，從豪華客房到奢華別墅套房一應俱全。酒店內設有大廳酒吧、高級水療中心、健身中心和室內游泳池，營造寧靜奢華的度假氛圍。

圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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娛樂設施也是豐富多樣，包括全年開放的室內型樂園「Splash水上樂園」。代表景點「極光道」擁有50米長、25米高的巨幅LED屏幕，打造出沉浸式的超現實場景效果，保證令人驚艷！

圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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不僅如此，今年上半年迎仕柏度假城還將開放韓國最大的「沉浸式數位展覽廳Le Space」，是一座可容納3萬名遊客的戶外公園。度假城提供多語種服務，並設有從機場和首爾到度假區的穿梭巴士，交通便利直接大加分。韓國最新「迎仕柏度假城」有精緻酒店、水上樂園與大型購物中心，到機場僅需15分鐘，成為仁川旅遊新亮點，趕快安排起來了！

圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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圖／取自迎仕柏度假城Inspire官網
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