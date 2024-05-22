行程被打亂 但還是很特別！南韓釜山4天3夜自由行

跟著 Ellischang 於 2023-04-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 35 個景點，其中包含 仁川國際機場、金海國際機場、松亭三代豬肉湯飯。

2023釜山行，疫情後的第一次出國自由行，但好不容易出國就遇到飛機遇到氣候因素降落在天差地遠的首爾去，全部的行程都被打亂，雖然很累但還是很特別的經驗

第 1 天

仁川國際機場 | 幾秒

原本應該是降落在釜山金海機場，但因為天氣因素，強風造成當日所有飛機航班都無法降落，所以改降落在天差地遠的仁川機場😭......雖然說是廉航，不過也是有緊急安排了巴士載我們到釜山金海機場，但也是坐了快5-6小時..........🥺順便解鎖了高速公路的休息站成就(下圖)~

金海國際機場 | 幾秒

到金海機場後，立馬先趕到對面的機場輕軌站並儲值T-money卡，儲值機器有中文介面，很好操作，跟台灣的類似，往今天的住宿出發Check In

松亭三代豬肉湯飯 | 1 小時

好不容易Check In完，肚子也超餓的，還好附近就是豬肉湯飯一條街，選了24小時都有營業的松亭三代豬肉湯飯，點了招牌豬肉湯飯以及內臟湯飯，都很好吃，味道很清淡，推薦加蝦醬及豆瓣醬去調味，另外有泡菜、韭菜、洋蔥、糯米椒可以吃到飽

西面老奶奶（那英）換錢所 | 15 分鐘

照片為Google Map上面擷取的圖片。

吃飽後到旁邊的巷子進去有一間蠻多人推薦的換錢所去換韓幣，

奶奶會說一點點中文，還有賣一些雜貨跟食品

西面辣炒年糕一條街 | 1 小時

豬肉湯飯一條街再往前走，就是辣炒年糕一條街，很多攤販跟店家都會賣辣炒年糕、魚餅、炸物。

當地人都會直接站在攤販前面開吃，我們也想要入境隨俗，但一開始真的不知道怎麼點餐，只好用翻譯軟體翻譯菜單，但點餐的時候還是比手畫腳了一番，原本只想點2隻魚餅跟炸物就好，沒想到點成五隻魚餅....肚子直接撐到翻掉，然後這家的魚板是辣的，辣到我有點接受不了，但老闆娘就在我面前盯著我，只好硬吞下去，趕快請老闆娘幫我們打包回飯店吃，不過後來吃了南浦洞跟海雲台那邊的魚餅都不是辣的，也是讓我們蠻疑惑的

東橫INN 釜山西面 | 1 小時

第一張照片為Google Map上面擷取的圖片。

第一晚的住宿選在西面東橫Inn，距離西面站走路約8~10分鐘，離西面商圈距離不會太遠，

有提供早餐，對面剛好就是NC百貨

第 2 天

釜山鳳凰酒店 | 15 分鐘

GoogleMap上的名字為弗萊特普瑞米爾酒店。照片為Google Map上面擷取的圖片

早上在旅館吃完早餐後，就搭計程車到第二天的住宿旅館先寄放行李，說到要搭韓國的小黃，一定要下載Kakao T 的app，超級方便，介面會顯示搭乘的金額，可以選擇付現金給司機，超級方便，寄放行李後再次搭計程車到今天第一個行程。另外要說的是這家飯店的地理位置真的是很不錯，去南浦洞、國際市場、釜山塔、扎嘎其市場、樂天百貨等等的景點，都非常方便

甘川洞文化村 | 3 小時

甘川洞文化村是大家安排釜山自由行的時候，不能錯過的釜山景點，交通方式有公車及計程車，但公車是小型巴士，幾乎都沒啥座位，站位也會很不舒服，因為上山的坡度蠻高的，有非常大的暈車可能........所以非常推薦大家坐計程車來會方便許多，最省錢的方式是先坐地鐵到土城站，再用app叫計程車上山，車費大約台幣100~130元，如果四人一起坐更省錢，更舒適，不然好不容易到文化村也沒力逛園區了。

到門口後可以先去買園區的地圖導覽，約韓幣2000元，上面有整個園區的導覽圖加上各個點可以蓋戳章的地方，我們的玩法是先直接殺到小王子拍照的地方排隊，拍完再慢慢逛其他地方，最後再來吃目前最夯的烤棉花糖冰淇淋

松島灣纜車站 | 30 分鐘

逛完甘川洞文化村後，直接再坐計程車到松島纜車站準備坐纜車，這也是目前來釜山必來的景點之一。松島海上纜車連接著松島海水浴場兩側，是飽覽釜山松島美景非常棒的體驗之一，纜車有分一般車廂跟透明水晶車廂，如果趕時間的話，可以坐一般車廂排隊會比較快，價錢也是有差。

松島龍宮空中步道 | 30 分鐘

大概坐了5~10分鐘的空中纜車抵達對面的纜車站，這邊有一些美食街，還有登山步道，松樹及海邊一起拍照非常漂亮，登山步道有分好幾條線，適合一日遊的玩法，但如果沒有太多時間的話，就往纜車站下面走去另一個景點：龍宮空中步道，步道是需要門票的，一人1000韓幣，很幸運的有遇到正常營業，聽說遇到颱風就會關閉一陣子去做維護，步道有些地板也是簍空的，可以直接看到下面的清澈的海水，走到盡頭可以看到一望無盡的大海，但是要注意禁止使用自拍棒自拍唷，另外風超級大的，建議女生不要穿裙子，不然裙子是會亂飛的

송도조개구이촌 | 1 小時

走完步道後，我們直接殺下去岩南公園下方的停車場，一旁是烤貝村！我們選擇第一家烤貝餐廳，主要是好像只有第一家有接觀光客的樣子，而且它們還有準備中文菜單，上面還有大大的國旗，超貼心，不吃這家要吃哪家呢~~我們直接點海鮮拼盤小份的，份量雖然看起來很大，但我們剛剛好吃完，就差沒有吃另外特製的炒飯了....一開始會送來小菜，再來是烤貝拼盤，還有一些可以生吃的海鮮，有鮑魚跟活跳跳的章魚，阿珠媽會教我們怎麼烤來吃是最好吃的，後面還有附義大利麵跟淡菜湯，真的吃完肚子超撐的拉

松島灣纜車站 | 30 分鐘

吃完烤貝大餐後慢慢散步回來纜車站，纜車站頂樓也有很多裝置藝術，很適合拍照，還有時空膠囊牆，可以寫下紙條後塞進膠囊後選一個櫃位，以後還可以回來看自己寫過的膠囊，蠻有趣的

松島天空步道 | 2 小時

因為我們是買來回車票，所以回到松島的纜車站後我們就去旁邊的天空步道走走。

釜山三大天空步道：五六島天空步道、青沙浦天空步道以及這裡的松島天空步道，不過我覺得比較像是海上步道，松島天空步道又稱「松島365」，因為整個天空步道長度就是365公尺，中間連結的小小島是「龜島」，據說以前是綠蠵龜的家，難怪上面有很多烏龜的雕像。

步道也會有好幾段中間是簍空鐵板或透明強化玻璃，在步道上面可以看到剛剛坐的纜車在你頭上穿梭過去，建議大家可以兩個都規劃在一起玩，一次體驗到兩種玩法

Coffee Voice 커피보이스 | 1 小時

在坐回程的纜車時就看到這家咖啡廳的景色應該很不錯，再來到韓國後都還沒去到咖啡廳，在走完步道後就到步道旁邊的Coffee Voice喝杯咖啡再回去，整棟建築物有三層樓，都可以看到海景跟松島步道，一開始到韓國還不太會怎麼入座點餐，跟店員比手畫腳之後才知道，大部分的咖啡廳都可以自己先找位置，再去點餐，有些會給你呼叫器，再過去領取餐點就可以了

釜山鳳凰酒店 | 30 分鐘

喝完咖啡後，我們看了看Naver map後，決定搭公車回到飯店，只需10幾分鐘的車程，也順便解鎖了當地搭公車的成就，也順便欣賞了松島海水浴場，釜山的公車是上下車都要刷卡的唷

南浦洞 | 1 小時

這條光復路時尚文化街是釜山南浦洞最熱鬧的購物主街，裡頭就包含韓國服飾、潮牌、球鞋、美妝保養文具店通通都有，小街道裡也都有商店可以逛，一直連到BIFF廣場，裡頭有設置手扶梯可以上去釜山塔龍頭山公園，整個區域就很像首爾的明洞、弘大鬧區，只是範圍小一些，但還是相當好逛呢 😆

所以，喜歡逛街的朋友，超推薦來釜山自由行可以安排住在南浦洞喲！

BIFF 廣場 | 1 小時

回到飯店旁邊就是Biff廣場，最有名的元祖糖餅了，一共有兩家，在還在選擇那一家的時候，其中一家的阿珠媽非常的熱情引導我們排隊，還會講一點中文，我想這應該是她們生意很好的原因之一吧😆

廣場上非常熱鬧，就像一個小型夜市，但我覺得賣吃的種類很少，大部分都是年糕、飯捲等等國民小吃，如果體力夠的話，可以走到罐頭市場，吃的東西會更多樣化

第 3 天

釜山 南浦洞 友利換錢所 | 10 分鐘

一早起來check out 之後，先去南浦洞的換錢所換取韓幣，附近還有幾家換錢所，但匯率都差不多，我們後來選擇友利換錢所

EGG DROP Nampo-dong | 1 小時

換好錢後來到南浦洞的EggDrop早餐店，不知道是不是韓國人比較少吃早餐的習慣，店裡的客人幾乎都是外地人，當然也有很多講中文的😅，點餐有兩種方式，自助點餐機點餐跟櫃台點餐，機器點餐有中文可以選擇，不怕看不懂，不過機器點餐只能刷卡，想要用現金的話只能跟櫃台人員點餐，門口會擺食物的Sample 給客人參考，我們是點了一份火腿跟培根起司蛋堡套餐，有附飲料跟一片薯餅

國際市場 | 1 小時

吃完早餐後再去附近的國際市場走走，感覺很像日本的商店街跟台灣的菜市場結合的感覺，想要挖寶的朋友非常推薦去逛逛，剛好我也在這邊挖到一個20吋的行李箱換算台幣不到千元，非常划算，而且可以跟老闆殺價

白險灘文化村 | 2 小時

離開國際市場就搭計程車到今日重點景點：白險灘文化村，從南浦洞坐車過去只需10幾分鐘車程，車費台幣也只不到150元，就可以舒舒服服地到景點囉。

白淺灘文化村原先是韓戰期間許多難民的落腳處，現在則是轉型為文化共同體，為釜山最具代表性的文化空間之一。這一帶原本為釜山舊市區白淺灘街，連接蓬萊山上彎彎流下的小溪，一路沿著蜿蜒山勢向下流的溪水，看起來就像是下過白雪一般，所以才取名為白淺灘文化村。

2011年12開始，將老舊的民房進行整修並且加設藝術裝置創作作品後，才成為了能夠體驗影島居民生活的獨特文化藝術村。

我們從公車站牌的交叉路口走進去算是起點開始走，走到最熱門的打卡景點：隧道口+彩虹階梯走下去，發現隧道口真的排了超多人要拍網美照，我們決定放棄先逛裡面的風景，發現另一邊的隧道口雖然拍出去的景色沒有那麼美，但至少不用排這麼久，大家也可以參考看看，最後再沿著海岸步道走回去剛好繞一圈該逛的都有逛到。

huinnyeoul_beach | 1 小時

白淺灘文化村有很多家咖啡廳，每家都有極棒的視覺享受，基本上我覺得選哪家都不會雷到哪裡去。

這次我們選擇了在文化村最上面馬路邊，整棟都是粉紅色的建築，很好找，一樣是先自己找想要的位子，再到櫃台點餐，很特別的是他們是用自動點餐機點餐，沒有中文介面，但是有英文跟圖片，點餐不算太難，比較麻煩的是最後付款需要韓國手機號碼，沒有的話但也不用擔心跟店員講一下後店員會幫你用震動呼叫器，呼叫器震動後再去取餐點就可以囉，這邊除了室內座位還有室外座位，不過因為我已經臉都曬傷了，還是坐室內就好。

樂天百貨公司 光復店 | 1 小時

喝完咖啡準備到樂天百貨樓下的樂天超市買伴手禮，樂天百貨位在影島大橋旁邊，如果沒有趕到下午兩點的開橋儀式的話，可以到樂天百貨樓上有觀景台，可以欣賞到整個影島大橋，B1還有很有名的OPS烘培坊

海雲台傳統市場 | 2 小時

在Check in 最後一晚的住宿後，我們來到海雲台的傳統市場，應該也算是烤盲鰻一條街😅

幾乎都是在賣烤盲鰻的海產店，還有必吃的硬幣車輪餅跟糖餅，走到外面的大街上就比較多吃的，

但也都是一些韓式烤肉店，對兩個小鳥胃的我們來說真的不太划算，好在有在網路上看到推薦的韓式炸雞店，剛好到韓國都還沒有體驗一下，就選擇韓式炸雞吃吃看囉，價位不算太貴，我們選擇了調味&原味炸雞，除了炸雞之外，還會附上吃不完的小菜跟醬料給客人搭配

The bay 101 | 2 小時

在海雲台如果想要看夜景的話，一定不能錯過 The Bay 101的夜景，The Bay 101是位於釜山海雲台的一個複合式休閒藝術設施，其於2014年5月開幕，三層樓的建築內集合了餐飲、購物、藝術及海上運動與遊艇等服務，大家可以前往裡頭的餐廳、咖啡廳用餐，也可以逛逛雜物鋪及藝廊，更可進行海上運動或者搭乘遊艇出海，欣賞釜山美麗的遼闊海景。

而由於「The Bay 101」就建於海雲台海灣旁，對面又是釜山最為繁華的高級公寓匯集地，這樣看高樓的夜景感覺就像在香港維多利亞港的縮小版。

建議可以在海雲台市場那邊吃完晚餐後，再到這邊走走，吃一樓有名的Fingers & chat，邊吃炸魚薯條喝著啤酒，邊欣賞夜景，超級chill

想要拍倒影照的話，可以越過旁邊停車場的一塊海邊空地上，不過我們去的時候，可能怕危險，已經有設圍籬了，所以可能倒影會沒有那麼明顯，不過還是很漂亮

釜山海雲台大使宜必思經濟飯店 | 幾秒

照片為Google Map上面擷取的圖片

第三晚的住宿是Ibis系列的飯店，很尷尬的是，原來海雲台那邊有2間Ibis，一開始還跑到另外一間Ibis

Check In，結果櫃台人員說是另一間.....還好兩間的距離沒有很遠，走了不到10分鐘來到另一間Ibis，兩間都有海景房，都可以看到寬闊的海景

第 4 天

Rendeja-Vous Haeundae | 1 小時

這家在網路上被評為海雲台必來的咖啡廳，營業時間為０９３０，所以我們一大早就先去喝咖啡卡位打卡區，還好人不多，可以盡情地拍照，咖啡廳總共有２層樓，２層都有設置打卡拍照區，不用擔心排隊等太久問題，店面位置就正對海邊，每個位置都看的到海

Busan Bada Sand | 2 小時

喝完咖啡原本要去旁邊很火紅的老虎冰淇淋大福的，結果沒做好功課發現當天公休，所以改先去買伴手禮，Busan Bada Sand位在海雲台地鐵附近，主要販售販售焦糖奶油餅乾，不過我覺得它整個品牌做得很好，還有很多周邊商品，當伴手禮非常適合

海雲台藍線公園 尾浦站 | 1 小時

買完伴手禮後，就來到今天的重頭戲，海雲台目前最夯的景點，天空膠囊列車。

建議一定要先在網站上提前預約，第一個可以預約想要自己搭乘的時間，第二是基本上現場排隊很難買到票了，雖然是訂平日的票，但是熱門時段都已經額滿了，只能訂到下午一點的梯次，而且就算準時排到一點的梯次，也是等約３０分鐘才上車，所以建議要搭乘的話行程時間要安排寬裕一些比較好

海雲台藍線公園 青沙浦站 | 10 分鐘

膠囊列車搭乘時間約３０分鐘，搭完列車後還有禮品店可以逛，出站後就是網路上說的釜山版的鎌倉灌籃高手打卡區，下一站的天空步道也在附近

青沙浦天空步道 | 30 分鐘

青沙浦天空步道跟松島步道一樣，都是免費的景點，目前完工的程度應該只有一半，不過還是有開放給大家上去走走，入口處會有工作人員發鞋套給遊客穿戴，我覺得這樣做法很好，可以保護步道的品質

海東龍宮寺 | 1 小時

逛完天空步道後，我們就坐計程車到整個行程最後一個景點了，海東龍宮寺

海東龍宮寺位於海邊，是韓國唯一一座建在海邊的佛寺，門口會有一小條商店街，可以先在那邊填飽肚子，進來後會先看到跟黃大仙廟類似的１２生肖的雕像，再來就會看到一個再往內走就會看見這一座白色寶塔，又稱交通安全塔，祈求大眾交通平安，最後就會下１０８的石梯，沿著階梯而下，遠處就是高聳的海東龍宮寺啦！建議大家要穿好走的布鞋再來比較好唷。

廟裡有供奉很多在台灣也會看到的神明，不免俗地也有許願池，建議大家繞行的方向從門口進去後逛完寺廟後面有一條路沒有階梯還有漂亮的竹林，從那條路回到門口比較不會累唷

龍宮海鮮蔬菜炸醬麵 (용궁 해물야채 쟁반짜장) | 1 小時

逛完沿著海東龍宮寺後肚子真的太餓了，剛好有查到寺廟外面有一間開了很久的炸醬麵店，立馬衝去，我們是在下午四點多去的，不是餐期的時間，但老闆娘還是很親切地引領我們入座，剛好直接包場，

雖然在網路上看到圖片的炸醬麵不是很小份，但上菜的時候還是嚇到了我們，比臉還大的炸醬麵，好在我們當時很餓，還是剛剛好清空

原來這家就在Skyline Luge 釜山及Lotte World Adventure釜山的對面，吃完直接到對面公車站牌坐公車回去海雲台也很快，車錢更便宜

海雲台藍線公園 尾浦站 | 幾秒

坐公車回到尾浦站去領取寄放的伴手禮，尾浦站有兩排可以寄放行李的置物櫃，價位不會很貴

海雲台海灘 | 2 小時

最後我們沿著海雲台的海邊往飯店慢慢的走回去，欣賞最後的海景，剛好看到沿路有正在製作的沙雕，

也看到很多２０３期待未來世博會的舉辦，最後用朋友推薦的咖啡牛奶畫下完美的句點。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：南韓釜山自由行4天3夜

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」