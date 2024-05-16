光化門、西村文青一日遊！IU專輯拍攝地、米其林餐廳、Folki咖啡、韓式烤肉全都有

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-09-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 美進、光化門、Folki。

除了大家熟知的北村之外，景福宮旁邊的西村也很好逛呦！這次我安排了從到光化門到西村必去的Folki Cafe、IU拍攝過的大悟書店、Ofr Seoul 文創店、Granhand香氛店，再以好吃的韓式烤肉店收尾，一起來瞧瞧吧！

美進 | 1 小時

連奪6年米其林、被譽為「首爾三大蕎麥麵」的高人氣餐廳-美進（미진)，份量超大超滿足！

夏天就是要吃冷蕎麥麵哇！

光化門附近有一間60年超人氣冷麵店，受超多媒體採訪，蕎麥是每天從平昌的蓬坪產地直送，每到用餐時間就會看到許多當地上班族跟居民來排隊享用，我跟無厘彬也來吃過兩次💗

我們點了2份招牌冷蕎麥麵（每份會有兩盤麵），不怕會吃不飽🤣

有附小菜、醃黃蘿蔔片、海苔、蔥、黃芥末醬、一壺湯汁，可將湯倒入碗內，加入海苔、蔥跟芥末醬自行調配口味，Q彈爽口的冷蕎麥麵放入湯汁裡一起吃實在太消暑、過癮了！

一人有兩盤麵真的超滿足！

也有賣菜包肉定食、炸豬排、海鮮煎餅、餃子湯、拌麵、熱的蕎麥麵等，選項多元。

若有經過光化門，可以來這邊嚐嚐呦！

光化門美進（Mijin 미진)

韓文地址：서울 종로구 종로 19

中文地址：首爾鐘路區鍾路19

地鐵：鐘閣站1號出口步行236公尺

營業時間：每日10:30～21:00

Last order:20:30

光化門 | 15 分鐘

擁有600年歷史的光化門廣場，就位在景福宮正門前方，可見發明了訓民正音的世宗大王及韓國民族英雄-李舜臣將軍的雕像。

設有許多噴水池，夏季會不定時舉辦音樂噴泉表演。兩側地面則設有介紹韓國主要歷史的「歷史水路」

韓劇《來自星星的你》、《仁顯王后的男人》、《永遠的君主》、《鬼怪》都曾到這裡拍攝，有興趣可以來這裡散步、打卡一下喔！

光化門廣場

韓文地址：서울 종로구 세종대로 175

中文地址：首爾鐘路區世宗大路175

地鐵：光化門站2號出口步行236公尺

Folki | 1 小時

既然來到西村，就不能錯過這間韓屋改建的特色咖啡廳-Folki，近年成為韓妞熱愛的打卡勝地！

全白色的外觀配上大大的黑色店名，兩側能一窺店內景觀的窗，中間則是一道深木頭色調大門，讓人想一探究竟。

店內則是簡約韓屋風，搭配復古的燈飾、黑膠唱片機、音響等，特別有文青感。大大的天井讓自然光得以照進咖啡廳，邊喝咖啡還能邊看著天上的雲放空，格外療癒。

我們點了一杯冰拿鐵跟Folki 拿鐵，兩杯都不錯喝🥰

據說這間咖啡廳是由3位喜愛皮革工藝的朋友一起打造而成的，偶爾也會有一日皮革工藝課程，有興趣可以瞧瞧他們的官方ig呦！@folki_leathercraft

FOLKI

韓文地址：서울 종로구 사직로9길 6

中文地址：首爾鐘路區社稷路九街6號

地鐵：景福宮站1號出口步行335公尺

營業時間：每日11:00-22:00

大悟書店 | 1 小時

IU、李敏鎬、BTS的RM都曾造訪過的大悟書店📖

大悟書店自1951年開張，已歷時70多年，2014年還被列為首爾市遺產，如今則為咖啡店。

若只想參觀裡面、拍照的話，需購買3000韓元的紀念品才能入內，且裡面禁止錄影呦！

裡面保留了韓屋建築、舊時代的鋼琴、照相機、收音機、老照片、海報及許多書籍。還可以在IU曾待過的位置，來張與IU的同框照😍😍😍

身為IU粉絲的無厘彬一到這裡就心花怒放，能跟IU合照，他也此生無憾了🤣🤣

若有來西村，可以到這邊拍拍呦

大悟書店 (대오서점)

韓文地址：서울특별시 종로구 자하문로7길 55

地址:首爾鐘路區紫霞門路7路55

地鐵: 景福宮站2號出口步行546公尺

營業時間: 每日12:00 ~ 21:00

Cosmic Mansion 西村店 | 15 分鐘

韓國首爾知名香氛品牌 Cosmic Mansion，深受韓國設計師和年輕人喜愛，西村店給人一種柳暗花明又一村的感覺。

現場販售香薰蠟燭、香薰蠟燭燈、香薰袋、護手霜、車用芳香劑、擴香瓶、香氛噴霧等。

Cosmic Mansion 西村店

韓文地址：서울 종로구 자하문로 52-1 ，1층

中文地址：首爾鐘路區紫霞門路52-1，1樓

地鐵：景福宮站3號出口步行512公尺

營業時間：每日11:00-20:30

休息日：過年、中秋

ofr 서울 | 30 分鐘

西村一帶有很多隱藏文創店、服飾、香氛店可以逛，連來自法國巴黎的獨立書店 ofr也在這邊設立了分店。

除了有琳瑯滿目的雜誌、攝影集、海報、明信片之外，還有販售手提袋、衣服、飾品、生活用品等，非常好逛的一間店🥰

ofr seoul

韓文地址：서울 종로구 자하문로12길 11-14

中文地址：首爾鐘路區紫霞門路12街11-14

地鐵：景福宮站3號出口步行489公尺

營業時間：週二至週日11:00-20:00

休息日：每週一

hai | 10 分鐘

그라운드시소 서촌 | 15 分鐘

為複合式文化空間，經常舉辦展覽，不過需要付入場費我們就沒有進去逛，只在外面打卡🤣

Ground Seesaw（그라운드시소 서촌）

韓文地址：서울 종로구 자하문로6길 18-8

中文地址：首爾鐘路區紫霞門路6街18-8

營業時間：10:00 - 19:00（最後入場時間18:00）

休館日：每月的第一個星期一

價格：成人₩15,000、3-19歲₩12,000

地鐵：景福宮站3號出口步行224公尺

GRANHAND. Seochon | 30 分鐘

韓國小眾香氛品牌，主打香水、香氛蠟燭、擴香瓶、織物噴霧、護手霜及精油等產品。

可以跟店員說你喜歡的香氛類型，店員會推薦適合的香味讓你試聞。

Granhand 西村店

韓文地址：서울 종로구 자하문로4길 14-2

中文地址：首爾鐘路區紫霞門路4街14-2

地鐵：景福宮站3號出口步行152公尺

營業時間：每日11:30-20:30

Ppyeotanjip | 1 小時

景福宮超人氣烤肉店- 뼈탄집

我們點了

뼈탄친구들세트 77000韓元

含豬五花三人份+烤辣排骨2人份+大醬湯一份

肉都是由老闆現場親手處理過、工作人員現烤的，肉質鮮嫩多汁😋

烤豬五花肉沾點鹽巴就好好吃！瘦肉肥肉分布均勻，不會太過油膩～

醃漬辣椒+烤肉+哇沙米，肉汁在溫和微嗆之中噴發，超美味😋

烤泡菜+烤肉+蔥醬油～泡菜香充斥口腔，超開胃的吃法👍👍👍

辣排骨也是醃漬得超級入味！灑上芝麻&蔥花，肉很輕易就能剝開，吃得很享受🥰

因為太好吃，後來又加點了烤豬五花～大滿足哇～難怪這間人氣會那麼旺！推薦給大家💗

뼈탄집

地址：서울 종로구 자하문로1길 13

地圖：http://naver.me/xuvYRtCy

地鐵：景福宮站2號出口步行79m

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：光化門、西村文青一日遊~IU專輯拍攝地、米其林餐廳、Folki咖啡、韓式烤肉

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」