不怕被貴到！高CP值「長腳蟹大餐」釜山必吃 還有鮮到爆炸的「螃蟹拉麵」評價超高

釜山美食推薦/釜山機張市場螃蟹餐廳推薦

來釜山要去哪吃螃蟹最划算？當然就是離市區有些距離的機張市場啦！！機張市場可是連韓國人也都會特別來這裡吃螃蟹的海鮮聖地。有些人可能會擔心不懂韓文會被當盤子宰，還好我們這次選擇包車玩釜山。在地人直接帶到他們自己也很常來吃的店家♥新鮮雪蟹싱싱대게♥，不用擔心沒殺價被貴到，而且這間在Naver上也有4.49高分評價很不錯。上次帶球哥來這裡吃帝王蟹，這次換一家改吃長腳蟹一樣厲害又美味，最後當然也是要加個螃蟹拉麵才過癮啦！！

新鮮雪蟹싱싱대게

地址：부산 기장군 기장읍 차성동로73번길 10 기장시장내 싱싱대게

釜山廣域市機張郡機張邑 大羅里 69-1 市場內

電話：051-724-4420

營業時間：9:00~22:00(最後點餐20:00)

交通方式：地鐵機張站步行約7～9分鐘

地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/Google地圖

從地鐵機張站走到♥新鮮雪蟹싱싱대게♥大約是7~9分鐘左右，中間會先經過市場，路邊會有很多人拉客，所以若是真的自己前來也可以稍微比價一下。看到外觀才知道原來多年前我跟團來釜山時也是在這間用餐耶！！

餐廳有好幾層樓，難怪可以接這麼多客人。

散客來用餐的話，當然就是先在一樓挑選自己喜歡的螃蟹啦，帝王蟹、長腳蟹通通有。

想要抓著螃蟹拍照當然也是沒問題的啦！！！

選定好螃蟹、談好價格之後會獲得號碼牌，你拿到幾號就會在相對應的蒸籠裡蒸。

小菲個人建議是要看著姨母把螃蟹放到蒸籠裡一段時間之後再離開，雖然我們相信店家是靠誠信做生意～當然這樣還是比較沒爭議啦！！！

樓上的用餐空間每個樓層都長得差不多，進去都要脫鞋子，記得不要穿有破洞的襪子，哈哈哈哈。

入口處有飲水機，也有提供娃娃椅。

桌上是提供罐裝礦泉水，如果喝完再自行去外面倒囉！！！

通常像這樣賣螃蟹的餐廳，除了主要的海鮮會依照浮動市價，一公斤在6～8萬韓幣不等。另外還會收餐桌費，一個人是5,000韓幣，就會有滿桌的小菜，包含照片中看到的海鮮煎餅、包裝海苔、生菜沙拉、玉米。

除了這個蝦和煎餅是不能續的～其他都是可以續的囉！！

他們家的泡菜很好吃～我們續了好幾盤。

飯後還有切片柳丁還不錯！

餐桌費會包含的海帶湯，韓國的海帶湯通常都是以牛骨熬製～所以不吃牛的朋友要注意一下喔！！

小菜有米香也很特別啊，哈哈哈～反正在等待螃蟹上之前可以吃這各墊墊肚子！

另外還有帶點辣度的大醬湯～口味還不錯。

等了一會我們的長腳蟹就上桌啦！！！歡呼！！！

清蒸過的長腳蟹都有先處理過，所以在吃的時候也不太需要工具。

韓國朋友說他們其實都比較喜歡吃長腳蟹，肉多飽滿又不像帝王蟹殼滿滿的刺不好用，哈哈哈。

各位觀眾!四隻蟹腳！！！哈哈哈哈。

是不是光看這蟹鉗的飽滿度就覺得超犯規啦～

新鮮現蒸的長腳蟹就是好好吃。

蟹肉飽滿又鮮甜，螃蟹上桌之後大家都沒有要聊天了，光吃螃蟹就很忙啊，哈哈哈哈。

身體部分也都是已經處理過還切半讓你方便入口，這個蟹肉最多啦～～～慢慢挖慢慢吃就是開心。

你以為主餐只有螃蟹而已嗎？不不不！！！餐桌費為什麼要收一個人五千韓幣，還有包含這個蟹膏炒飯阿～你說划不划算我覺得非常可以。超濃郁香甜又粒粒分明的炒飯真的有夠厲害～吃到停不下來的涮嘴阿！

最後我們還不知羞恥的點了螃蟹拉麵～這個一份是五千但是要兩人份起跳，也就是說一個人來吃一定要點一鍋啦！！！XDDD

看到有拉麵我就開心啦～～～超愛韓國的拉麵！！！！都會加入各種豪華配料有沒有，哈哈哈。

前一天吃了加進등뼈감자탕脊骨馬鈴薯湯裡的拉麵覺得好吃到流淚，今天繼續升級吃螃蟹拉麵～～喔買尬我覺得回家要膽固醇爆錶了啦！！

最後想要喝杯三合一咖啡也是可以的，但如果不想洗掉嘴裡的鮮美螃蟹味就不要浪費了，哈哈哈哈哈哈。

新鮮雪蟹싱싱대게

地址：부산 기장군 기장읍 차성동로73번길 10 기장시장내 싱싱대게

釜山廣域市機張郡機張邑 大羅里 69-1 市場內

電話：051-724-4420

營業時間：9:00~22:00(最後點餐20:00)

地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/Google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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