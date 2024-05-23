韓服體驗推薦！ 韓國釜山甘川洞文化村「哲秀與英熙철수와영희」 含編髮.室內場景可拍照喔
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韓國釜山景點推薦/釜山韓服店推薦
許多沒在韓國穿韓服，這次和好姊妹玩釜山的韓服體驗就獻給甘川洞文化村啦！！！這次選擇了就在公車站旁邊的♥哲秀與英熙철수와영희♥這間韓服店。雖然持釜山通行證 VISIT BUSAN PASS在甘川這邊也有可以免費兌換的店家，但這間的服務以及韓服品質都優秀不少，會幫你搭配衣服還有免費室內拍照區，就連美美的編髮也都包含在韓服體驗裡面的唷！！
哲秀與英熙철수와영희
韓文地址：부산 사하구 옥천로 123 지하1층
營業時間：9:30 - 19:00 (最後入場時間17:00)
電話：010-5711-5418
地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖/Google地圖
線上預訂：韓國釜山｜哲秀與英熙 韓服體驗
♥哲秀與英熙철수와영희♥的店家位置就在甘川文化村公車站旁。
地點相當好也不怕找不到。
這間有跟KKday合作，有不少好評回饋，老闆娘會講日文所以這裡還不少日本客人，有趣的是還會講一點台語，看樣子是很想做台灣婆婆媽媽的生意啊，哈哈哈。
一樓空間主要就是韓服展示區，這邊的韓服選擇還不少。
這一區是比較基本款式，許多免費韓服體驗大多會以這些花色為主。
這區的顏色就比較粉嫩適合小女生，另外也有男生韓服可以選擇。
因為已經穿過好幾次韓服原本有些興趣缺缺，結果看到這一區的高級韓服整個眼睛發亮，雖然和傳統韓服不太一樣但質感高級許多。看了KKDAY上的價格兩個小時高級韓服也才$1000真心不貴，若是預算許可建議直接選高級韓服啦！！
老闆講話很溫柔，可以用簡單的英文溝通，只要跟他說喜歡的色系他就會幫你推薦，很有自己的看法，非常適合我們這種選擇困難症的女孩啦，哈哈哈。
選好韓服之後就往底下室走去，首先要把身上的東西都放到置物櫃裡。
由專人幫你換好韓服之後就準備開始編髮啦！！雖然梳化區位於地下室，但其實並不會覺得空氣不好，因為甘川文化村地形的關係，從地下室的後門走出去就直接是另一邊的馬路，哈哈哈哈。
簡單拍了一下地下室的室內環境，想要租小朋友的韓服這裡也是有的喔～
另一區還有室內拍照場景，萬一遇到天氣不好也是可以在室內拍美美。
租借韓服就會包含編髮的部分，老闆直接給我三張照片挑選，兩種公主頭，最右邊則是最傳統的編髮。
這和小菲之前去景福宮那邊體驗韓服完全不一樣啊！！還記得那時候我都是自己亂編一通，哈哈哈哈。
老闆的手藝很不錯，編髮編的很迅速又好看。
重點是還會幫你加上漂亮又有氣質的髮飾、珍珠等。
最後的髮帶也會給你幾款選擇，不過小菲當然都是直接交給老闆處理啦！！
等編好髮之後就可以準備出發去拍美照，隨身物品可以跟他們借小包包放在裡面，高雅又好看。
從♥哲秀與英熙철수와영희♥出來往公車站牌後方的小路往下走就是經典的甘川洞文化村拍照區。
這裡觀光客比較少一些，而且可以直接和後方五彩繽紛的房子合照，完全就是拍韓服的最佳選擇。
我們這次挑選的高級韓服紗裙部分都是有兩層的，刺繡典雅材質又很舒服，轉圈圈的時候裙襬飄揚非常美麗啊～
假裝溫柔婉約的照片也是一定要來幾張的，哈哈哈！平常可沒那麼有氣質哩～
在隱藏版拍攝地拍完照之後就往人最多的甘川洞文化村裡出發去。
還蠻喜歡好友幫我們兩個人拍的這個街拍照，雖然周邊滿滿都是遊客～不過來這裡體驗韓服的人還不少，站在人群中也不會太突兀。
四處可見的可愛壁畫就是甘川洞文化村最大的特色。
順著路一直逛下去會看到幾間可以用釜山通行證 VISIT BUSAN PASS免費兌換的韓服店，裡面也是擠滿了人啊！！！！
難得沒人排隊的BTS壁畫也是一定要拍的！！！
雖然才過了半年沒來，發現這裡又多了不少小王子的壁畫。
我覺得這樣還蠻驚喜的阿～～就不會說每次來都是拍一樣的東西，不過小菲來了四次也都始終沒有全部逛完就是了～到底有多懶得走路，哈哈哈哈。
這個BTS的壁畫也是新的耶！！！！
爬上樓梯意外發現的民宅，藍白色系很有地中海度假風格拍起來也不錯，從這張就可以看見小菲的韓服真的很美吧～～
雖然我們這天一早就出發到甘川洞文化村，沒想到排隊和小王子和狐狸拍照的人潮還是超級多，還好現在已經有派出工作人員維持秩序。
我們大概等了半小時左右才拍到合照～為了不造成其他人的困擾也是速速拍完就離開！
然後其實我私心更大推好姊妹虹齡身上這件裙子，是兩層式的夢幻漸層紗裙，本人真的是仙氣爆棚，如果有看到這件直接預定起來好嗎！
因為我們兩個的身高都不矮，所以有些地方拍照時鞋子都會遮不住整個大露餡，哈哈哈哈！建議大家如果身高較高來穿韓服就建議穿淑女一點點的鞋子，這樣露出鞋子也不會太奇怪囉！！！
這次玩韓國是參加韓國City Tour旅行社的包車旅遊，不用擔心搭車迷路或是要燒腦做功課找景點美食，交給專業的就對啦！！！
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哲秀與英熙철수와영희
韓文地址：부산 사하구 옥천로 123 지하1층
營業時間：9:30 - 19:00 (最後入場時間17:00)
電話：010-5711-5418
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