三天兩夜快閃慶州大邱！爆買購物行程+殺光底片拍照點+最新景點不私藏

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-08-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 23 個景點，其中包含 午餐(난식당 1974 Ran’s Kitchen 1974)、景點(佛國寺)、咖啡廳(로머스커피)。

三天兩夜玩慶尚北道兩大城市！ 疫情後新開放的大邱spark land跟慶州超人氣的皇理團路，哪裡好拍、哪裡好買、哪裡好吃，不藏私告訴大家🤭❤️

第 1 天

午餐(난식당 1974 Ran’s Kitchen 1974) | 1 小時

到慶州的時候非～常～悶～熱～ 下車之後馬上從新慶州站搭到佛國寺，雖然地圖上顯示車程大概45分鐘左右，但實際上30分鐘左右就會到了，提供給大家參考（仍然不知道為什麼誤差會這麼大🤣）所以第一餐選了改良版的韓式料理，在韓式拌飯裡面放入酪梨，看菜單的時候覺得非常清爽，馬上就決定是它了！！

店裡空間跟座位不算多，小巧可愛，菜單非常簡單，有大醬湯、炸豬排跟韓式拌飯等選擇，價位微微偏高🤣 菜色部分精緻度高，而且非常不膩口，韓式拌飯跟酪梨一起吃意外得非常搭，比起一般的辣醬比較重口味，店家使用的拌飯醬很清爽，吃完不會有負擔感🧚🏻‍♀️

🔸明太子韓式拌飯 14,000韓幣

🔸鮑魚韓式拌飯 15,000韓幣

景點(佛國寺) | 2 小時

佛國寺是慶州的重要觀光景點之一，也是新羅佛教文化的核心重鎮，雖然是以秋天的楓葉景聞名，不過夏天來一片綠油油，旁邊還有一大片竹林簇擁，頗有禪意～ 過去曾經經歷壬辰倭亂而導致寺廟遭到破壞嚴重毀損，經過不間斷的修復工程，佛國寺得已以今日如此莊嚴的面貌與大家見面，也在我出生的那年被列為世界文化遺產之一～ 從門口看不覺得壯觀，但走進寺廟門之後，那一份遠離世俗喧囂的靜謐，讓人心神安定，多寶塔跟佛國寺3層石塔尤其壯觀👍

夏天來的朋友可以在進寺廟前的小攤子買個扇子，保證不後悔！！！當天來了時候，慶州超級悶熱，雖然佛國寺地勢已經比較高，但還是熱到快翻肚，超推薦帶扇子！！

門票：成人 6000韓幣

咖啡廳(로머스커피) | 1 小時

佛國寺附近規劃的非常完善，就是一個綜合型的商場，除了餐廳外，可愛的咖啡廳也非常多🥹

選擇了這家Roamers咖啡廳不為別的，只為他那看得到佛國寺的景色的窗邊座位啊～但是當天進去等了兩個小時，那一桌客人始終沒有要走的意思，夏天這一回合宣告敗北，等秋天再來挑戰一次！當然店家不是只有風景好而已，激推這裡的黑芝麻糊拿鐵，黑芝麻濃郁到不行又不會太甜，是我喝過的黑芝麻拿鐵中的前幾名🤟🏻

🔸美式咖啡 4,500韓幣

🔸黑芝麻拿鐵 6,000韓幣（店家特色飲料）

景點(大陵苑) | 1 小時

上次來大陵苑的經驗除了熱還是熱！這次選擇只走大陵苑外圍的石牆路，跟首爾德壽宮石牆路又是不一樣的氛圍，這裡的石牆路可能因為裡面就是王的陵墓，多了種莊嚴肅穆的氣息（？）石牆路旁有許多行道樹可以遮陽，即使是夏天來這邊散步也不會太熱，但進到大陵苑裡的話真的無處可逃XDDDDD 推薦給大家別具一番韻味的大陵苑石牆路🥰

咖啡廳(Lichoya) | 30 分鐘

來慶州絕對不能錯過這個可愛到不行的抹茶冰淇淋🥹 而且買了之後一定要出去拿著冰淇淋跟大陵苑一起拍一張認證照！可惜那天午後突然大暴雨，完全拍不出來想像中的樣子🫠

這個抹茶冰淇淋不只外型非常吸引人，口味也真的很讚，喜歡抹茶的朋友千萬不能錯過，抹茶冰淇淋上面還會淋上抹茶濃縮原液，不死甜而且非常涮嘴😍 烏龍茶口味也非常推～下層是有點像冰沙的感覺，非常透心涼～ 而且這樣一杯在觀光區只要6,500韓幣，真的算佛心價😌 最後，建議兩個人吃一杯就好了，吃完之後真的蠻飽的🤣

🔸抹茶冰淇淋 6,500韓幣

🔸香草冰淇淋+烏龍茶原液 6,500韓幣

晚餐(Poseoglo) | 1 小時

雖然辣燉排骨是大邱的美食代表之一，但在慶州已經忍不住想吃辣燉排骨的心了，馬上搜尋皇理團路上的美食，找到這家評價不錯、位置好找的「鮑石路燉排骨」

🔸醬油燉牛排骨 17500韓幣

🔸海鮮煎餅 145000韓幣

🔸明太子美乃滋飯糰（2入） 5000韓幣

燉排骨很入味也不會死鹹，排骨肉很嫩，用筷子一夾馬上就骨肉分離！可惜份量真的有點少，雖然因為牛肉本來就比較貴可以理解，但點了兩人份，上菜時以為只點了一人份，這有點說不過去吧XDDDD 倒是海鮮煎餅表現很讓人驚艷，除了料超多之外，煎餅本身也非常酥脆，沾店家給的醬油吃之後反而更解膩，根本就是被燉排骨耽誤的海鮮煎餅店？？

景點(瞻星臺) | 1 小時

瞻星臺絕對是到慶州旅行必訪的景點之一，除了緊鄰大陵苑、位於慶州市中心得天獨厚的絕佳好位置之外，位於慶州的瞻星臺是東洋現存最古老的石造建築，也是東洋地區目前年紀最大的天文台，具有這麼珍貴價值的瞻星臺，被列為韓國國寶第31號。

雖然照片上看起來不大，但其實瞻星臺本人大概是5個孔劉疊起來那麼高，白天看起來安靜肅穆，晚上在七彩繽紛燈光的照射下顯得格外有活力，春夏之際有一整片的鬱金香花海，到秋天則換上粉黛亂子草的粉紅衣裳迎接大家的來訪💗

開放時間：全年無休，每天09:00 ~ 22:00 (冬季開放至21:00)，無入場費

第 2 天

早餐(Seullaebteu) | 1 小時

這家slept咖啡是8月才剛開幕的新咖啡廳，就位於大陵苑的旁邊，從窗邊位置可以跟大陵苑相看兩不厭～ 當初會將這家放進口袋名單，除了因為它舒服的米白色基底的裝潢跟色調之外，店裡的經典法式奶油三明治看起來真的太誘人～ 店家9點開門，我們9點20幾分到居然已經快坐滿，人氣關卡先宣布pass！店裡的品項不算非常多，飲料主要以咖啡為主，另外有一些氣泡飲料跟茶類可以選擇，餐點的部分則主打法式奶油三明治，還有歐式麵包類跟濃湯，當天我們兩個人點了三樣，雖然確認餐點時店員一副「你們這樣會吃太多喔」的臉，不過顯然他擔心太多了，對來吃早餐＋午餐的我們來講只是一塊小麵包而已😎

🔸經典法式奶油三明治 10000韓幣

雖然沒吃過幾家法式奶油三明治，但可以拍胸脯保證這家是好吃的！麵粉味很香的法式麵包加上非常清爽不死鹹的火腿，奶油讓火腿跟法式麵包間更完美融合，口感非常細緻而且麵包不會硬到刮傷嘴吧！！ 早餐時段（9:00-13:00）還打9折唷～

🔸法式香蒜麵包 4500韓幣

超級推！！！本來有點害怕美乃滋味會搶了大蒜的風頭，結果比例超級剛好！甜甜鹹鹹的香蒜醬加上剛烤好的法式麵包，超級絕配～香蒜醬跟法式麵包都香到不行，而且上餐時店家已經貼心幫忙切好（沒有完全切斷），分食的時候非常方便，熱騰騰的香蒜麵包相信絕對沒有人抗拒得了🫣

🔸馬鈴薯濃湯 7000韓幣

驚艷100！！超級濃郁！沾白麵包吃超讚，而且馬鈴薯味跟奶味比例恰到好處，雖然他濃稠的程度應該叫馬鈴薯泥而不是馬鈴薯濃湯XDDDDD 總之！這家真的保證不踩雷🥰

整體滿意度極高，不管是環境氛圍、餐點美味度還是廁所的豪華度都非常棒～～～可惜是出餐有點小慢，但小瑕疵不影響我對法式火腿奶油三明治的愛💕

購物行程(皇理團路) | 3 小時

皇理團路好逛的程度真的遠勝釜山南浦洞跟西面，除了店家保留韓屋特色的整齊建築非常吸引人之外，每條街的轉角總是能發現新的驚喜～ 而且可以拍好看照片的地方真的太多了！街上隨便拍隨便美！特別要推這家zero space的慶州店，在皇理團路才剛開不久，店裡販售很多慶州的限定商品，聽到慶州限定就控制不住自己的腦波，韓屋設計已經夠犯規，還有許多結合慶州景點的文創商品，店裡的空間也非常大，跟小小的望遠店比起來非常好逛，老闆娘超級親切，在闆娘推坑下購物美美的慶州限定帆布袋，老闆娘還送慶州瞻星台書籤，還有一些可以任君挑選免費帶走的文宣品，重點是買了明信片還能在店裡免費蓋各種慶州的印章🤩 答應我，進來一定要守護好錢包（握住你雙手）

午餐(Cheong-Onchae) | 1 小時

雖然早上吃了那麽飽，本來準備一路撐到晚餐再戰，結果午餐還是進得去？ 不過因為天氣太熱，想找點比較清爽的食物吃，發現了這家也是皇理團路高人氣的韓式涼拌蕎麥麵專賣店，店家前面的庭園造景非常浮誇，店家還特別隔出一個空間當作排隊等候區，不過內部的裝潢擺設跟庭園比起來實在有點差強人意，桌跟桌之間有點太近，不夠華麗（是要要求多高XDDD）因為在候位的時間已經先用平板點好餐，坐定之後上菜的速度也非常快，我們想多嘗試不同口味，所以除了生牛肉拌飯跟韓式涼拌蕎麥麵之外，還點了馬鈴薯蝦仁煎餅～

🔸韓式辣醬拌麵 9500韓幣

🔸生牛肉拌飯 13500韓幣

🔸馬鈴薯蝦仁煎餅 140000韓幣

這三道裡面最讓我驚艷的是生牛肉拌飯，比我在全州吃到的還要爽口，芝麻油的香味真的太絕，點綴整個拌飯的魅力，又不會太搶風頭～韓式辣醬拌麵有點小失望，比我期待還要不好吃一點XDDD 馬鈴薯蝦仁煎餅也有點沒有達到我的期望，本來希望餅皮會更酥脆一點，結果不如預期的脆QQ 最推生牛肉拌飯！

咖啡廳(빠뜰리에) | 1 小時

皇理團路上有非常多韓屋咖啡廳，很特別的是雖然一樣都是韓屋，但風格都不太一樣，本來想去的咖啡廳滿座＋天氣實在熱到不行，趕快進來這家躲太陽，這家主打口味多樣的甜甜圈跟海鹽可頌，除了店門口的造景非常適合當拍照背景之外，店裡的擺設非常復古，氛圍非常幽靜～

出發站(新慶州站) | 幾秒

景點(Pegseuko) | 1 小時

FXCO綠色與桃紅色撞色的對比效果非常顯眼，它是去年大邱新開的複合式文化商場，除了集合許多大邱在地新創設計師與品牌之外，這裡兼具美食、咖啡廳、文化體驗與購物等機能，不管是想找生活小物，還是設計服飾，這裡通通都有！

FXCO 펙스코

📍地址：대구시 북구 엑스코로 3

🚌交通方式：

1)大邱國際機場-FXCO：搭乘計程車約15分鐘，費用約5500韓幣

2)KTX東大邱站-FXCO：搭乘413號公車，於「엑스코건너」站下車，車程約20分鐘

⏰營業時間：11:00 ~ 21:00(每月第三週的星期一、國定假日當天休息)

晚餐(八公烤腸) | 1 小時

烤腸就是大邱的代名詞，來大邱沒有吃烤腸真的對不起ktx的車票錢！這次來的是位於東城路上赫赫有名的八公烤腸，生意真的有夠強強滾，當天先去了二號店，結果食材都已經賣完，被請到本店去XDDDD 到了本店發現人口也是人潮洶湧，還好店裡座位多，很快就遞補到位置了！兩個人吃最推薦點一份三層肉、一份八公烤腸跟一份生牛皺胃，再加一份冷麵跟韓式蒸蛋，完美！ 一個人不用台幣400元就可以吃得非常過癮！不過這家是需要自己烤的，烤肉臭手的朋朋們請一定要顧好你眼前的烤腸XDD

第 3 天

早午餐(西門市場) | 1 小時

來大邱一定不能錯過西門市場～！西門市場每次來都有不一樣的感受，但不變的是小吃都非常美味，肚子非常餓可以選擇飽足度100的市場刀削麵，有一點餓想要填飽肚子可以選擇雜菜＋辣炒年糕組合，如果只是單純嘴饞想吃點小點心，黑糖糖餅絕對是你難波萬的選擇，ummmm至於像我們吃了湯麵，又點了辣炒年糕跟雜菜，最後還吃了糖餅作為完美ending，我想大概是參加完飢餓30的程度（？）西門市場就是這麼好吃，放棄其中一個都覺得太可惜，只好全部都收進肚子裡了><

景點(大邱近代歷史館) | 30 分鐘

來到大邱必拍的點絕對不能不提到大邱近代歷史博物館！來了好幾次大邱，還是非常喜歡這一帶的氛圍，充滿現代活力，卻又能保留過去歷史的氛圍，來大邱一定要來這個十字路口拍一張認證照！

咖啡廳(E.C.C Coffee) | 1 小時

這家位於大邱近代歷史博物館的ECC咖啡廳是IG上的人氣咖啡廳，活用老宅空間，結合各種植栽點綴，整個空間變得充滿活力與生機，上到二樓的樓梯非常台灣，就是透天厝會有的那種花紋地板，從杯具、擺設、家具、光線運用跟空間配置都能感受到店家下了很大的苦心，馬克杯真的美哭，還有各種風格的椅子都可愛到讓人想尖叫，真的是用盡意志力才忍住><

🔸美式咖啡 4000韓幣

🔸Crumble瑪芬 5000韓幣

對這種老宅風真的沒有抵抗力，果然好的建築越老越有韻味呀（感嘆）不過因爲室內空間有很多植栽，難免會有一些昆蟲朋友遊蕩，介意的朋朋可能要注意一下～

景點(Dongseong-ro Spark) | 1 小時

2020年才剛在大邱東城路隆重開幕的東城路spark，是全韓國第一間以遊樂為主題的大型購物商場，結合了娛樂、購物、休閒和美食等多項賣點，讓訪問大邱的旅客能在這裡享受豐富的設施與服務，開幕之後也成為東城路的新地標🙆‍♀️

1-6樓有飲食、娛樂及流行服飾等多樣設施，7-9樓則是Spark Land綜合型遊樂場，頂樓的摩天輪是大邱的代表性地標，除了摩天輪之外這裡也有非常多刺激的遊樂設施等大家來體驗，建議大家到Spark Land可以先逛完一圈再到售票機選購自己想體驗的設施！夜晚的摩天輪會換上繽紛的燈光，是欣賞大邱夜景的新景點，下次拜訪大邱千萬不能錯過這裡✨

東城路Spark

📍地址：대구 중구 동성로6길 61(近大邱地鐵1號線中央路站2號出口)

⏰營業時間： 平日 12:00 ~ 22:00，周末 11:30 ~ 22:00

💰遊樂設施費用：ALL-DAY PASS 29000韓幣/每個遊樂設施票價約4000-12000韓幣不等

Dongseong-ro | 3 小時

大邱東城路有多好逛想必不用我說大家都知道😎 各種小物、流行服飾、美食、娛樂跟咖啡廳，這裡應有盡有，腦波弱的朋友請答應我來東城路一定要守好自己的錢包，這裡真的太危險了，一不小心錢包就會失守QQ 尤其是水水們最愛的耳環跟各種配飾，這裡真的逛到眼花花＋選擇障礙還走不出店家，實在太好逛了，犯規！！！這裡還集結各種風格的拍貼機，跟朋友一定要在這裡留下友情的印記再走～ 私心覺得東城路大勝首爾的高速巴士地下街😎

景點(藥令市場) | 20 分鐘

藥令市這一帶也是我非常喜歡的地方，但感覺常常被遊客錯過，覺得非常可惜～ 這裡除了有藥令博物館可以參觀之外，藥令街一帶充滿藥材味，每次來到這裡就像走到中藥行一樣，不喜歡中藥的朋友可能會有點排斥，但我還滿樂在其中🤣 除了可以見證過去這裡韓藥一條街的歷史痕跡之外，也有非常多可愛的壁畫可以合照，其中我特別喜歡那些從以前流傳下來的招牌，好的東西果然經過時間的淬煉，才能更彰顯它的價值，我想藥令市就是這樣的一個地方👍

景點(桂山聖堂) | 30 分鐘

還記得第一次來大邱看到桂山聖堂就對他敬畏三分，雖然本身沒有宗教，但每次看到這麼美麗的宗教建築，心裏總是會有一股油然而生的敬畏之心～ 不同於第一教會白色的建築，桂山教堂的紅磚色外表更顯得沈穩與莊嚴，作為天主教在韓國嶺南地區落地生根的起源地的桂山聖堂，雖然曾經因為火災付之一炬，最終在經歷三年時間修復，於1902年完工，羅馬式風格的本體，再加上哥德式的尖塔設計與花窗玻璃，絕對是來大邱不能錯過的景點之一！

景點(青蘿之丘) | 20 分鐘

青羅之丘是大邱婚紗取景重鎮，來兩次都有人在拍婚紗🤣 這裡的樹木跟造景都整理得很好，還能看到親人的小貓咪出沒🤩 上次秋天來的時候楓葉剛好轉紅，氛圍超級棒，夏天則是一片綠油油，不同季節來有不同的感受💕

晚餐(박가네소갈비찜) | 1 小時

回首爾前以辣燉排骨作為這次旅程的結尾～

這家辣燉排骨真的超推！店家超級親切，辣燉牛排骨很讚，醬汁恰到好處的鹹，配飯吃也超棒，最上面的水梨片清爽解膩，排骨肉軟嫩又不失嚼勁，撒上芝麻點綴的不只是外表，還有整體的香味也跟著up！隨餐附上的牛骨湯也很清爽好喝～ 絕對是巷子裡的寶藏店🤩

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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