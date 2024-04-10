體驗大長今時代朝鮮生活　大啖光陽烤肉沉浸浪漫麗水夜色

【圖／文：張逸帆，採訪協力：韓國觀光公社】

想要了解韓國的歷史，就從參觀古城開始，樂安邑城已有600多年歷史，當初為了防禦倭寇入侵建造，經過漫長歲月，仍舊完整保存朝鮮時代的城郭、東軒、客舍、茅屋，是韓國第一個城與村一起被指定為史蹟的地方，也是目前留下的三座古城當中，唯一還有居民居住生活的處所，有些茅草屋甚至改為經營民宿，有多項當地特色體驗、韓服變裝、婚禮及喪禮和朝鮮生活展示區，讓遊客們能深刻體驗朝鮮時代人民的生活。

這座古城只有東、西、南三座城門，據說是因為北方猛獸多，所以刻意不做北門，我從西門沿路走上觀景台，俯瞰近百座的茅草石屋，觀景台下方的茅草屋就是當時大長今的拍攝場景，在房屋建築上還貼有劇照海報喔！

在古城走了這麼久是該充充電，中午我特別挑韓國美食百選之一的泥蚶定食嘗鮮，泥蚶其實就是血蛤，只能在乾淨的泥土裡生長，點了定食，首先會送上滿滿一桌的南道小菜，老闆還特地烤了跟手臂長的烤魚送上桌，血蛤可清蒸也可加醬做成涼拌，韓國導遊還教我怎麼吃道地的「血蛤拌飯」，脆口的海苔跟野菜增加口感，點綴著一顆顆的血蛤肉一起送入口中，真的很美味。

下午散步消消食，順天灣溼地擁有廣闊的蘆葦田，蘆葦的種子在陽光下迎風搖曳，猶如金色的海浪，相當壯觀，非常推薦傍晚造訪，當夕陽映照在河岸，輝映成片的蘆葦，不時有鳥兒飛過，場景如詩如畫，而這裡也是從西伯利亞來的白頭鶴唯一的棲息地，2023年就有近6600隻的白頭鶴從俄羅斯飛來過冬，來到賞鳥小屋，還能透過望遠鏡近觀鳥兒們生活的姿態，保證讓賞鳥迷們與攝影玩家不虛此行。

距離晚餐還有一段時間，來到麗水超漂亮的多媒體藝術館NOCTEMARE，這裡利用燈光、音樂和多媒體呈現出麗水這座海洋城市的美麗風情，一共有9個展示廳可以觀賞體驗，我最喜歡的是360度全螢幕展廳，可以從城堡造型的觀景台看見整個投影畫面，呈現的是麗水早中晚不同的風貌。轉眼間就到晚餐時間，光陽的광양숯불고기烤肉是一絕，韓國人口耳相傳一句話「天下一味，馬老火炙」（馬老是光陽地區的古稱），最棒的吃法就是將肉烤得恰到好處包著生菜並夾上蔥花、蒜片、辛奇一起享用，特別爽口，這裡也是光陽當地人的聚餐首選。

吃飽飯如果還有體力，可以來到麗水港邊夜遊，自從韓國歌手Busker Busker唱了《麗水夜海》，便把麗水美景傳遍大街小巷，也讓這裡成為浪漫旅遊的代名詞，沿著河岸還能欣賞突山大橋夜景，上方還有閃閃發光的纜車，街道則有特色咖啡廳、烤肉店，這裡有一家很可愛的章魚造型起司鬆餅，是相當熱門的人氣小吃，可以拿著鬆餅跟門口的大章魚一起拍照，裡面濃郁的起司，吃起來還會牽絲喔！橋下還有一整條的布帳馬車跟一座約會告白首選的紅色燈塔及心型拍照區，讓情侶們盡情打卡放閃。





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