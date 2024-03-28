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這個size太瘋狂！連鎖速食「比臉大炸豬排堡」爆紅洗版 漢堡麵包竟成點綴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁及IG@hoya_huny__j
圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁IG@hoya_huny__j

肉控會愛爆！韓國連鎖速食「LOTTERIA」自2月底開賣衝擊視覺的「大王炸豬排堡」掀起打卡風潮，主打話題度超高的「比臉大韓式炸豬排」，上面的漢堡麵包在對比之下顯得迷你可愛，不少人看到都直呼「這個size也太瘋狂了」。

韓國「LOTTERIA」衝擊視覺的「大王炸豬排堡」，售價7,500韓元（約台幣178元）。圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁
韓國「LOTTERIA」衝擊視覺的「大王炸豬排堡」，售價7,500韓元（約台幣178元）。圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁

韓國街頭常見的連鎖速食「LOTTERIA」新推出的「大王炸豬排堡」吸引網友眼球，漢堡麵包中夾著「比臉大的韓式炸豬排」外型有如飛碟一般，兩隻手拿都有點吃力。這款「大王炸豬排堡」中間搭配生菜，另附有專屬豬排醬，有辣與不辣2種口味可選。韓國網友吃過表示「這需要兩個人分著吃」、「搭配生菜吃很過癮」。

圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁
圖／摘自롯데리아 (LOTTERIA)粉絲頁

此外，一般韓式炸豬排通常會以大盤子裝，使用刀叉切著吃，因此也有網友推薦，可以先用刀叉將突出的豬排切成小塊分開吃，最後再拿起正常尺寸的漢堡大口咬下，這樣既能嘗到韓式炸豬排的皮酥肉嫩，又能吃到豬排堡的原始風味。

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