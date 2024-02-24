韓國東海岸2日1夜遊！ 探索自然美景魅力 蔚珍盈德海岸、空中觀光車、豐富的文化遺產

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-12-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 죽변해심원온천、Jukbyeon Coast Skyrail、望洋亭。

在東海岸的秀麗景致中，蔚珍盈德海岸展現了韓國自然美景的魅力。這一次的兩日一夜之旅，讓我們沉浸在大海的廣闊和山嶺的蒼翠之中，經歷了一場眼界開闊的冒險。蔚珍盈德，一個以其優雅的海岸線和豐富的文化遺產著稱的地方，與竹邊海岸的空中觀光車相結合，構成了這次旅行的亮點。

當第一縷陽光灑在寧靜的海面上時，我們已準備好開始這段難忘的旅行。隨著日出的輝煌，我們踏上了探索這片美麗海岸線的旅程。而竹邊海岸的空中觀光車則為我們提供了一個獨特的視角，讓我們從高空俯瞰這片迷人海域的壯麗景色。

這次兩日一夜的旅程不僅是一次身體上的旅行，更是一次心靈的洗禮。一個遠離塵世喧囂的平靜世界，讓我們的心靈得到了真正的放鬆和愉悅。讓我們一起探索這段旅程的每個驚喜和美好記憶。

第 1 天

죽변해심원온천 | 1 小時

坐了將近4個小時高速巴士，一下車當然要先來吃個午餐嘍。和朋友隨便選了就在海岸列車停車場不遠處的海鮮刀削麪。用料十分足，各種貝類和麵條吃都吃不完。明明叫了兩人份，吃起來卻像是三人份。十分滿足。

走回停車前方上旁邊就是一家賣蔚珍大蟹包(울진대게빵)的小吃店。千萬別誤會包裏面有蟹。跟老婆餅裏沒老婆，菠蘿包裏沒有菠蘿一樣。就是用來擺拍的大螃蟹造型麵包。選擇藍莓味，麵包裏面放了藍莓亁，到是蠻不錯的。

望洋亭海鮮刀切面 (망양정해물칼국수)

⏰ 每日 09:00 ~ 20:00 (L.O. 19:30)

😋 海鮮刀削麪 (해물칼국수) 12.0 (≈TWD289/ HKD72)

蔚珍大蟹包(울진대게빵)

⏰ 不定

😋 藍莓味 (블루베리대게빵) 2.5 (≈TWD60/ HKD15)

Jukbyeon Coast Skyrail | 3 小時

這竹邊Skyrail海岸列車(죽변해안스카이레일)比釜山青沙浦更長，來回一共40分鐘。而且是看到東海岸海天一色，風景更加優美。而且與釜山不同的是，竹邊海岸列車左山右海，所建之地遠離人煙，不會看到房屋樓羣，真感覺上是慢慢開進了無人之境，真的靜下心來，看看遠方的山，看看列車下方的永不停歇拍的岸邊形成的白沫。

朋友去年就已經來過她說一般日子，不用網上預約，也很快能做到列車，只是這一次，我們來的是聖誕節連休。網上預約人數多，現場排隊的人也不少，因爲進行分流，所以排隊至少等了快一個小時。

萬一說大家去的時候是剛好，韓國的紅日子連休，建議先在網上訂票。

⏰ 週一~週五 09:30 - 17:30

週六~週日 09:00 - 17:30

💰 2人搭乘 (來回) 21.0 (≈TWD506/ HKD126)

3人搭乘 (來回) 28.0 (≈TWD674/ HK169)

4人搭乘 (來回) 35.0 (≈TWD843/ HKD210)

望洋亭 | 1 小時

要爬山坡才能到的望洋亭(망양정)，是關東八景 之一，坐落於山頂，面向廣闊的東海，以其美麗的景觀聞名。原先位於奇成面望洋裏海岸邊的栢崗山，但在1860年（朝鮮哲宗11年）遷移到現在的位置。後來由於管理不善而荒廢，1958年重建，並於2005年徹底拆除重建，成為今天的樣子。

從望洋亭出發，沿著風聲小徑前往迎日公園，途中會看到設置的管風琴般的裝置。當微風吹過時，這些裝置會發出清脆悅耳的聲音，與竹林中的沙沙聲交織，營造出一種幽靜美妙的氛圍，或許正因此這條小徑被稱為風聲小徑。

走過不遠的風聲小徑，便會來到風景如畫的迎日公園。這裡有一座壯觀的蔚山大鍾，每年1月1日都會舉行新年迎日活動。隨著新年的到來，你可以聆聽蔚山大鍾深沉有力的鐘聲，開啟一年的美好開始。

⏰ 24H

성류굴 | 1 小時

蔚珍的聖留窟可以直接體驗難得一見的石灰洞探險的地方。

雖然每年11月至1月的聖留窟不能入內，可是戶外的拍攝石灰洞拱門隧道已是Instagram照片的絕佳地點。

沿著小路散步的感覺，看著一側是石灰洞牆，另一側是小江，令人心情愉悅。

⏰ 09:00 - 17:00 (入場截止為30分鐘之前)

🚫 每週一 及 11月~1月

（與公休日重疊的週一則翌日休館。

찜질하는고기마을 | 1 小時

不過不失的味道，CP值算不錯，五花肉肉質鮮嫩多汁。店家在塗抹了油脂的石板上烤肉，旁邊還放了美味的泡菜和蘑菇。店主親自烤肉，確保每一塊肉都烤得恰到好處。

可惜的是最後下單前一小時才到達，所以除了五花肉之外，其他菜單也不能點。

⏰ 每日 10:00 - 23:00

💰 生五花肉(생삼겹살) 10.0/一份 (≈TWD241/ HKD60)

씨크루즈 | 1 小時

適逢聖誕假，一晚10萬韓元以下又能看海的住宿已少之有少。幸好找到這家海邊民宿(씨크루즈펜션)。每間房用國家命名以為有各國氣氛，但內部一眼可見就是韓式民宿。

不過好的是，開門直看的就是東海。

💰地面(1樓) 90.0 / 晚 (≈TWD2,167/ HKD542)

第 2 天

씨크루즈 | 5 分鐘

民宿早上的風景~~

삼사해상공원 해양산책로 | 1 小時

韓國東海岸的美麗景點之一，位於從浦項前往盈德的途中，稱為三沙海上步道(삼사해상산책로)，可以沿著海上的棧道輕鬆漫步，近距離欣賞東海的壯觀美景。

這條步道並不像其他天空步道那般常見的玻璃地部，因此即使是害怕高處的人也能輕鬆走過。沿著棧道走，你可以看到三沙海上公園和壯麗的海灘風光。

特別的是，三沙海上步道設有釣魚體驗區，與其他海上建築不同，這裡允許遊客釣魚。不過，需要注意的是，只能使用傳統釣竿進行釣魚，並且必須自己準備釣竿和餌料。

此外，步道入口處有售賣蝦片，遊客可以購買來與海鷗互動，留下美好的回憶。無論是悠閒地散步還是與海鷗玩耍，三沙海上步道都是探索東海岸美景的絕佳地點。

⏰24H

강구항 | 2 小時

盈德大蟹(영덕대게)是韓國著名的海產美食，這些大蟹因其巨大的體型和滿滿的肉質而受到食客們的喜愛。盈德大蟹主要指的是紅雪蟹（홍게）和馬蹄蟹（대게），兩者都以其豐富的肉質和鮮美的味道而聞名。

紅雪蟹（홍게）通常體型較小，肉質細膩且味道鮮美。它們的殼呈淡紅色，肉質柔軟，非常適合蒸食。而馬蹄蟹（대게）也就是我們所說的盈德大蟹，這種蟹體型大，呈深棕色。它們的肉質非常豐富，尤其是蟹腿部分，既有彈性又富含蟹黃。

在盈德大蟹街就是一路數十家大蟹店，因為都是輕浮動的海鮮價，所以多問幾家也行；或是覺得合眼緣馬上進店也無不可。

兩個人吃四隻盈德大蟹已經是很足夠了，要是五隻的話，就可多了點。然後建議多留兩個蟹黃蓋點一道炒飯，那是真的好吃！

此外，盈德每年還會舉辦「盈德大蟹節」（영덕대게축제），在這個節日裡，遊客可以品嚐到各種新鮮的大蟹，並參加各種與海洋和大蟹相關的活動，是一個非常受歡迎的地方節慶。

⏰ 不定

💰 二人套餐 100.0 (≈TWD2,408/ HKD602)

경정1리경로회 | 1 小時

作為老阿米，防彈數十張專輯過後，仍然是《花樣年華》兩張最好。就是至今還可以全碟欣賞的好。這次特地開到京正港(경정항)防波堤。這裡就是《花樣年華》Prologue MV 中，泰亨在音樂錄影帶結尾處跳下的海灘。不單只京正1里，其實開車5分鐘以外的京正3里也是《花樣年華》另一處拍攝地。

不過這個小海港是真的附近居民和漁民來回而已，如非阿米，就真的不用來看。

⏰24H

Goesiri Trational Village | 1 小時

最後一站就是槐市里傳統韓屋村莊(괴시리 전통마을)，由於在午後時分拜訪了這裡，感受到了無比的悠閒。村莊裡隨處可見的韓屋提供住宿體驗，這些傳統的韓屋內部卻以現代方式裝修，讓住宿更加舒適。

傳統村莊的每個角落都充滿了鄉土特色。我看到了綠油油的草坪上長長的晾衣繩，晾著被子享受著陽光的沐浴。這槐市里是高麗時代大學者李穡的出生地，約有100多戶住宅，其中約30戶保存完好，展現了朝鮮時代士大夫家庭的建築風格。

可惜最後要趕回首爾的高速巴士，不然還可以登上槐市里後山上的小亭，從高處欣賞了整個村莊的風景。

⏰24H

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國東海岸 | 蔚珍盈德~竹邊海岸空中觀光車~兩日一夜遊

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