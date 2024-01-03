看見韓國的傳統！「安東2日1夜」歷史文化秋遊 穿越時空感受儒學魅力

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-10-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 만휴정、헛제사밥(맛50년)、월영교。

當提到韓國，許多人的腦海中首先浮現的可能是首爾的摩天大樓、流行音樂、或是那火辣辣的泡菜。但遠離都市的喧囂，位於韓國中部的安東市，卻為我揭開了一道古老且充滿魅力的歷史之門。

安東，這片古老的土地，不僅保留著韓國的傳統面貌，更見證著其文化的演進，帶領人們跨越時空，感受那古舊而深邃的儒學魅力。

第 1 天

만휴정 | 1 小時

安東的"晚休亭(만휴정)"是朝鮮時期文臣金系行返鄉後，為了安度晚年及閱讀而建的避世之地。每當提到韓國古建築，最讓我感動的無疑是它們的命名。"晚休亭"，如其名，意為「遲來的休息」。這裡環境優雅，鬆巖瀑布沿著奇石流竄，詩意盎然。

這裡的景致，不禁讓我想起陶淵明的《飲酒》中所描述的意境「結廬在人境，而無車馬喧。」，真是個能使人心境得到平靜的地方。走進亭內，可以看到牌匾上刻著「吾家無寶物，寶物惟清白」這幾個大字，顯示金系行的家訓和他追求的人生哲理。要在這塵世中保持清白，真的不是一件容易的事。

晚休亭不僅因其獨特的歷史背景而受到注目，還因為其絕美的風景成為了影視作品的取景地。2018年，韓國受歡迎的電視劇《陽光先生》和電影《思悼》（又名《逆倫王朝》）都曾選擇這裡作為拍攝場地。

在我訪問晚休亭的那天，陽光和煦，微風拂面。但提醒各位，如果你也打算來這裡拍照留念，建議早些時候出發。因為當太陽升高，遊客如織，甚至僅是拍攝那著名的石橋，都可能需要等待15分鐘。

然而，即使如此，每一刻的等待都是值得的。

⏰ 09:00 ~ 18:00

헛제사밥(맛50년) | 1 小時

"헛제사밥"是“假祭祀飯”的意思，為韓國安東地區的傳統料理。在韓文中，"헛"（Heot）意為“假”或“非真實的”，而"제사밥"（Jesabap）指的是供奉給祖先的祭祀飯菜。但"헛제사밥"與真正的祭祀飯菜有所區別，主要是用於日常飲食，而非真正的祭祀儀式。

「假祭祀飯」的起源有多種解釋。其中，最被廣泛接受的說法認為，它起源於擁有著多間知名學堂的安東，例如陶山書院和屏山書院。在那個稻米供應短缺的時代，儒生們為了品嚐美味的祭祀食物，會舉辦模擬祭祀，進行祭文吟唱和設置供品，過後再分享這些食物。而另外一說則是，由於一些普通民眾無法進行正式的祭祀儀式，但又渴望吃上香噴噴的白米飯，於是他們就模仿祭祀儀式來製作食物來滿足自己的胃口。

假祭祀飯料理與傳統祭祀食品相同。通常在餐桌上，會擺上三炙，即肉炙、魚炙和素炙，再配上由明太魚、幹紅蛤和章魚製成的湯品，以及綠豆芽、蕨菜和菠菜這三種蔬菜。除此之外，還會有泡菜、肉煎餅、黃魚、以醬油為基礎的拌飯和各種鍋品等。這道料理不僅味美，還具有獨特的歷史和文化價值。

而這家"美味50年假祭祀飯(맛50년헛제사밥)"緊挨着月映橋公共停車場，找起來沒有一點困難。是否所有人也會極度喜愛自然是見人見智，但覺得來到不同地區，就應該要吃一下當地著名飲食 !!!

⏰ 11:00 ~ 20:00

🚫 不定

💰 假祭祀飯（含安東甜米露）(헛제사밥(안동식혜포함)) 13.0 (≈TWD313 / HKD76)

월영교 | 1 小時

安東的月映橋(월영교)不僅是城市的象徵，更蘊藏了一段動人的愛情故事。

提及安東，月映橋無疑是當地三大必遊景點之一。這座典雅的木橋，承載了朝鮮時代李應臺夫婦深深的愛意。據傳，當年李應臺病重，為了祈願丈夫康復，他的妻子用自己的頭髮與麻繩編製成一雙“麻鞋”作為祈福之物。然而，儘管夫人如此深情地祈求，李應臺最後還是病逝了。失去愛人的夫人，深感悲痛，便寫下一首表達對丈夫思念之情的輓歌，並與那雙麻鞋一同放入丈夫的木棺中。

直到1998年，當地進行開發時，這對寄託著深厚愛意的麻鞋與輓歌一同被發現。為了紀念這段愛情，安東市政府決定參照麻鞋的編織紋路，來建造月映橋的橋身。在當代的觀念中，頭髮的剪斷或許不算什麼，但在古代，頭髮代表著身體的一部分，它的剪斷意味著極大的犧牲。從中我們可以體會到，夫人對李應臺的愛，是如此深沉，超越了自身的存在。

參訪月映橋時，真心為這份愛情故事而感動。特別是在夜晚，橋上的燈光映照在水面上，彷彿可以感受到那對夫婦曾有的浪漫情愫。每逢週末中午，橋上還會舉行三次噴水公演，每次都吸引了大量的遊客前來欣賞。如果你有機會來到安東，真心建議你來訪月映橋，感受這份超越時空的愛情。

⏰ 24H

Dosan Seowon | 2 小時

當我們踏足他鄉，往往對當地的錢幣上的人物肖像和建築充滿好奇

韓幣的話, 可以告訴你1,000元鈔票的背面正是陶山書院(도산서원)了!!

而正面描繪的老者則是朝鮮中期性理學大師退溪李滉, 他在韓國儒學史上有著舉足輕重的地位，畢生致力於推動嶺南儒學，醉心於學術和培養人才。他甚至在建築書院的隴雲精舍時，特意選擇了「工」字形的結構，期望學生能在此投入學問，心無旁騖，下工夫唸書。

但當你身處於陶山書院，必定會被四周那如火的楓葉與前方波光粼粼的江水所吸引，美景如畫，讓人幾乎無法用言語形容。這麼美麗的環境，真的讓人好奇，當年的儒生是如何在此不受干擾，專心致志地學習的呢？

值得一提的是，陶山書院與韓國的另外8所書院，於2019年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。而安東這片古都，更是獨特，因為它是唯一一個擁有兩座被認證的書院的地方。這實在是一項極具殊榮的認證。

我親身到訪陶山書院時，深深被其歷史和美景所吸引，那裡不僅是學問的海洋，更是自然與人文完美結合的地方。安東，真的是一個值得一遊的古都。

⏰ 每日

2月~10月 09:00 - 18:00 (入場截止 17:30)

11月~1月 09:00 - 17:00 (入場截止 16:30)

🚫 不定

💰 成人 2.0 (≈TWD48 / HKD12)

찜닭골목 | 1 小時

安東最具代表性的地方特色美食，當然是安東燉雞(안동찜닭)

安東市中心更有安東燉雞一條街(안동찜닭골목)，這裡集結了許多提供正宗安東찜닭的餐廳。每家餐廳都有其獨特的烹飪方式和秘密調料，但都保持了那道料理的經典風味。這裡的繁忙和熱鬧證明了安東燉雞的受歡迎程度。對於愛好美食的旅客來說，來到安東而不品嚐其燉雞，那可真是一大遺憾。

芸芸店鋪中，選擇了出演過《白種元三大天王》的"中央燉雞(중앙찜닭)"。

這家店雖然不大，但客人來來去去，翻台的速度相當迅速。

這是我第一次在安東品嚐燉雞。雖然味道並不算出奇，但與連鎖餐廳的燉雞相比，令人印象深刻的是它的醬汁更為濃郁，調味十足，馬鈴薯塊頭大，再加上滿滿的粉絲，給人一種飽足感。

總的來說，這家店提供的料理質量確實不俗。即使店面小巧，但從食材到味道，都能感受到店家的用心。

⏰ 08:00 ~ 22:00

🚫 每月第1、3個週二休息

💰 安東燉雞（中） 32.0 (≈TWD770 / HKD187)

第 2 天

병산서원 | 1 小時

在2019年被認定為世界文化遺產的另一所書院是屏山書院(병산서원)。

屏山書院的創建者柳成龍先生，不僅是朝鮮時代著名的愛國宰相，更是我之前提及的退溪李滉大師（那位1000元鈔票上的老先生）的得意弟子。這真的體現了名師出高徒的道理。

書院內最引人注目的建築非「晚對樓」莫屬。從這裡可以俯瞰奔騰的洛東江，並遠眺對面的屏山絕壁和璀璨的紅葉。這「晚對樓」之名，其實取自中國唐代詩人杜甫的《白帝城樓》中的「翠屏宜晚對，白谷會深遊。」。雖然杜甫的詩原是為四川的名勝所寫，但搭配韓國的洛東江和晚對樓，卻意外地和諧。

在屏山書院，最受遊客喜愛的拍照位置是在講堂內。當被攝者坐在講堂內，而攝影者站在講堂的後方，這樣可以利用窗框製造深度感，拍出層次感十足的照片。如果你在正午時分來到這裡，因為光線較強烈，使用手機加上美化軟件，反而能拍出更為出色的照片。

遊歷屏山書院，不僅可以感受歷史的厚重，更能欣賞到自然與建築完美結合的美景。每一個角落都充滿了故事，值得細細品味。

⏰ 每日

2月~10月 09:00 - 18:00 (入場截止 17:30)

11月~1月 09:00 - 17:00 (入場截止 16:30)

🚫 不定

💰 免費

Buyongdae Observatory | 1 小時

芙蓉臺(부용대)位在太白山脈的尾端，是高64m的懸崖，在崖頂可以將安東河回村一覽無遺，是拍攝安東河回村遠景的最佳位置

最早這裏因是「河回村北方的山丘」而被稱爲「北崖」，然而由於河回村形如蓮花，中國古史中，蓮花即芙蓉，故更名爲「芙蓉臺」

可是由下車處登山需時約10分鐘, 而且斜坡比想像中的陡峭, 上落時要多留神!!

⏰ 24H

Hahoe Village | 4 小時

安東的河回村(하회마을)，不僅是韓國的傳統民俗代表，更是一個充滿故事和文化的歷史村莊。

位於這裡的河回世界假面博物館，不只蒐集了韓國的國寶「河回假面」，更有來自中國、非洲、墨西哥、印尼、紐西蘭和法國等地的傳統假面。每一個假面背後都有其文化和故事。雖然古代的各國文化背景各異，但迷信和對神明的祈禱是普遍存在的，這使得假面在多種用途上，如舞蹈、醫療、演劇、裝飾、喪禮等，都有其獨特的造型和意義。

河回村更是安東最著名的景點，一天的時間幾乎都不足以遊覽。除了博物館，這裡還有各種文化體驗活動，包括傳統婚禮、草藝場、書寫家訓和茶道等。每天下午，這裡還會上演韓國的重要無形文化遺產——「河回別神祭假面舞」。這表演充滿了諷刺意味，批評古時的權貴和佛教特權階層，令人深思。

這個村莊不僅完整保留了韓國的傳統風貌，至今還是豐山柳氏族人的家。而在這裡，最不可錯過的就是朝鮮時代守護柳氏的三神樹。許多遊客都會在此留下他們的心願，誠心祈求美好的未來。

遊覽河回村，感受到的不僅是韓國的傳統文化和歷史，更有那份對於家鄉和過去的熱愛和尊重。這裡的每一角落都充滿了故事，令人留連忘返。

⏰ 每日

4月~9月 09:00 - 18:00 (入場截止 17:30)

10月~3月 09:00 - 17:00 (入場截止 16:30)

🚫 不定

💰 成人 5.0 (≈TWD120 / HKD30)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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