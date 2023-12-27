不是抹茶！韓國獵奇「小黃瓜包」攜手知名動畫再開賣 網友衝擊照買單只為收集它
不是愚人節！韓國食品廠牌samlip曾在愚人節時推出「小黃瓜包」及「香菜包」等兩款惡搞口味，近日「小黃瓜包」重出江湖，並在IG上掀起熱議，韓國網友驚訝表示「居然是小黃瓜」、「好奇到不行」，也有人覺得光是想像都沒有勇氣嘗試。
韓國知名食品廠牌samlip將於愚人節引發話題的「小黃瓜包」升級再造，攜手韓國Youtube動畫頻道「빵빵이的日常」合推新品，聯名「小黃瓜包」吃法超方便，只需在微波爐叮30秒即可開吃，熱熱出爐就能聞到清新黃瓜味，內餡是濃郁奶油起司，一口咬下的同時，黃瓜的芬芳氣息再度襲來，清爽不膩口，當作下酒菜也很搭。
此外，這款聯名「小黃瓜包」也附有可愛小驚喜，內含一張隨機빵빵이小貼紙，共有71款，等著粉絲來嘗鮮兼蒐集。不少韓國網友看到，紛紛留言「這個好衝擊」、「雖然不愛小黃瓜，但好好奇」等，但也有吃過的網友不推，幽默比喻「像是把黃瓜肥皂拿去加熱」，但喜歡小黃瓜且真的很想嘗試的朋友，還是能買一個吃吃看。
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