韓食資料庫和獨特飲食文化　當之無愧的美食之鄉「全羅南道」

【圖／文：溫士凱】

擁有「韓國西南海岸明珠」美譽之稱的全羅南道，位在韓國西南部的西海岸，這裡由山、湖、河、海、島等原始地貌組合成美麗的上帝後花園地圖畫布，景色優美。再加上人文歷史保存良好，一直是韓國人家族旅遊和學術研究主要的首選之地。不過，對於韓國的美食家來說，這裡是傳統韓國飲食文化的根源所在地；對於年輕世代，全羅南道這四個字就等同「美食之鄉」；至於外國遊客，除了美食之外，整個全羅南道都是韓劇大場景這件事（夯劇《雲畫的月光》幾乎是在潭陽地區取景的），更是他們追求的下一個潮流發生地！

▲潭陽地區以牛肉料理出名，上桌時以烤好的肉餅待客，肉汁香甜和口感柔順。





銷魂醬蟹偷心更下飯

全羅南道既有美食之鄉的美名，你想吃到的滋味，想解惑的韓國美食故事，又或想學到的經典料理這裡都能滿足。就拿「偷飯賊」這個名稱來說吧！它說的是麗水當地的特產「醬蟹」。說來有趣，醬蟹（以醬油或辣椒為基底的生醃螃蟹）的作法其實不少地方和國家都有類似的料理方式，可韓國麗水的醬蟹獨樹一格！依據季節的不同而使用石頭蟹、花蟹和梭子蟹等去變化。口感鮮美，嫩腴中帶果凍般的滑順，風味層次豐富，輕輕吸吮，蟹肉就會自動跳入嘴中；或把米飯加入蟹殼裡，與蟹膏、蟹肉和醬料混合，極致美味讓你大讚：「瑪希達（好吃）！」接著再說：「我的心也被偷了！」

▲麗水獨門的醬蟹精選三種螃蟹打造吮指回味無窮的體驗。





美食家名單大公開

至於附近的順天，這裡的自然環境良好和濕地生態豐富，因此，潮間帶裡的寶石「泥蚶」，便成了他們獨樹一幟的美食代表！而說到這個營養價值豐富，而且只能在乾淨泥灘中生長的泥蚶，台灣稱之為「血蛤」，台灣或是東南亞料理方式多為單一水燙。但是在順天，無論是糖醋、煎餅、再混搭起司肉排，又或是放入大碗中加入米飯、小菜和海苔華麗轉身成「泥蚶拌飯」，都會讓你邊吃邊上了一堂飲食課。另外還有潭陽的「韓牛料理」，內行吃法先點類似韃靼牛作法「生拌牛肉」，嚐原始的滋味然後再吃「潭陽牛肉餅」，先簡單醃漬後敲打增填彈性，定形成餅狀後用炭火烤熟，熱騰騰上桌享受肉汁飽滿香甜的滋味！

▲海鮮火鍋料多味美，阿珠媽還會幫你做桌邊料理，處理好鍋內所有的海鮮。





麗水日與夜流連忘返

吃飽喝足，前往2013年舉辦世界博覽會時爆紅的麗水，2014年完工開放的「麗水海上纜車」，是韓國第一個連接海島（突山）與陸地（紫山）的海上纜車，遊客可搭成玻璃水晶車廂又或是一般車廂通過大海上方。白天可以鳥瞰麗水市山連海、海連天的景致，沿途還可欣賞遠方龜山大橋全景和多島地形。至於麗水的夜晚，綿延數公里的濱海商業區，有各式美味餐廳，還有街頭藝人表演，漫步其中，宛如夏日祭典般，好不鬧熱。不過，這濱海鬧區最為年輕人歡迎的就是港邊大橋下的「浪漫小吃攤街」了！這裡集結了18間韓劇中經常出現的「布帳馬車」小吃攤，開放式羅列在街道的兩旁，舉凡熟悉的各式經典韓式小吃，這裡通通看得見、吃得到。此外，中間街道除了有造景的打卡點外，還有不少年輕的藝人表演，有得吃、有得看、有得玩，精彩爆表、歡樂氛圍滿分。

▲搭乘玻璃水晶車廂海上纜車，鳥瞰海灣和山陵的美好。

▲麗水濱海鬧區的「浪漫小吃攤街」，入夜後成了年輕人的夜生活玩樂天堂。





景點資訊

黃金醬蟹（麗水醬蟹）

地址：全羅南道麗水市突山邑右鬥里 651-25





地址：全羅南道順天市大龍洞 134-15





地址：全羅南道潭陽郡月山面潭長路143





地址：全羅南道麗水市Hamel路102

網址：www.yeosu.go.kr/tour





網址：www.yeosucablecar.com

地址：全羅南道麗水市突山邑突山路3600-1





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