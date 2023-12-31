快訊

賴清德惹毛管中閔 侯友宜：迫害大學自治的黑手 管校長加油

2024總統大選民調！辯論前後五份民調拉鋸 未表態者增加

她買1台灣品牌遭酸「移工在穿的」 內行人搖頭曝：好看又實用

韓食資料庫和獨特飲食文化　當之無愧的美食之鄉「全羅南道」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：溫士凱】

擁有「韓國西南海岸明珠」美譽之稱的全羅南道，位在韓國西南部的西海岸，這裡由山、湖、河、海、島等原始地貌組合成美麗的上帝後花園地圖畫布，景色優美。再加上人文歷史保存良好，一直是韓國人家族旅遊和學術研究主要的首選之地。不過，對於韓國的美食家來說，這裡是傳統韓國飲食文化的根源所在地；對於年輕世代，全羅南道這四個字就等同「美食之鄉」；至於外國遊客，除了美食之外，整個全羅南道都是韓劇大場景這件事（夯劇《雲畫的月光》幾乎是在潭陽地區取景的），更是他們追求的下一個潮流發生地！

▲潭陽地區以牛肉料理出名，上桌時以烤好的肉餅待客，肉汁香甜和口感柔順。
▲潭陽地區以牛肉料理出名，上桌時以烤好的肉餅待客，肉汁香甜和口感柔順。

　

銷魂醬蟹偷心更下飯

全羅南道既有美食之鄉的美名，你想吃到的滋味，想解惑的韓國美食故事，又或想學到的經典料理這裡都能滿足。就拿「偷飯賊」這個名稱來說吧！它說的是麗水當地的特產「醬蟹」。說來有趣，醬蟹（以醬油或辣椒為基底的生醃螃蟹）的作法其實不少地方和國家都有類似的料理方式，可韓國麗水的醬蟹獨樹一格！依據季節的不同而使用石頭蟹、花蟹和梭子蟹等去變化。口感鮮美，嫩腴中帶果凍般的滑順，風味層次豐富，輕輕吸吮，蟹肉就會自動跳入嘴中；或把米飯加入蟹殼裡，與蟹膏、蟹肉和醬料混合，極致美味讓你大讚：「瑪希達（好吃）！」接著再說：「我的心也被偷了！」

▲麗水獨門的醬蟹精選三種螃蟹打造吮指回味無窮的體驗。
▲麗水獨門的醬蟹精選三種螃蟹打造吮指回味無窮的體驗。

　

美食家名單大公開

至於附近的順天，這裡的自然環境良好和濕地生態豐富，因此，潮間帶裡的寶石「泥蚶」，便成了他們獨樹一幟的美食代表！而說到這個營養價值豐富，而且只能在乾淨泥灘中生長的泥蚶，台灣稱之為「血蛤」，台灣或是東南亞料理方式多為單一水燙。但是在順天，無論是糖醋、煎餅、再混搭起司肉排，又或是放入大碗中加入米飯、小菜和海苔華麗轉身成「泥蚶拌飯」，都會讓你邊吃邊上了一堂飲食課。另外還有潭陽的「韓牛料理」，內行吃法先點類似韃靼牛作法「生拌牛肉」，嚐原始的滋味然後再吃「潭陽牛肉餅」，先簡單醃漬後敲打增填彈性，定形成餅狀後用炭火烤熟，熱騰騰上桌享受肉汁飽滿香甜的滋味！

▲海鮮火鍋料多味美，阿珠媽還會幫你做桌邊料理，處理好鍋內所有的海鮮。
▲海鮮火鍋料多味美，阿珠媽還會幫你做桌邊料理，處理好鍋內所有的海鮮。

　

麗水日與夜流連忘返

吃飽喝足，前往2013年舉辦世界博覽會時爆紅的麗水，2014年完工開放的「麗水海上纜車」，是韓國第一個連接海島（突山）與陸地（紫山）的海上纜車，遊客可搭成玻璃水晶車廂又或是一般車廂通過大海上方。白天可以鳥瞰麗水市山連海、海連天的景致，沿途還可欣賞遠方龜山大橋全景和多島地形。至於麗水的夜晚，綿延數公里的濱海商業區，有各式美味餐廳，還有街頭藝人表演，漫步其中，宛如夏日祭典般，好不鬧熱。不過，這濱海鬧區最為年輕人歡迎的就是港邊大橋下的「浪漫小吃攤街」了！這裡集結了18間韓劇中經常出現的「布帳馬車」小吃攤，開放式羅列在街道的兩旁，舉凡熟悉的各式經典韓式小吃，這裡通通看得見、吃得到。此外，中間街道除了有造景的打卡點外，還有不少年輕的藝人表演，有得吃、有得看、有得玩，精彩爆表、歡樂氛圍滿分。

▲搭乘玻璃水晶車廂海上纜車，鳥瞰海灣和山陵的美好。
▲搭乘玻璃水晶車廂海上纜車，鳥瞰海灣和山陵的美好。

▲麗水濱海鬧區的「浪漫小吃攤街」，入夜後成了年輕人的夜生活玩樂天堂。
▲麗水濱海鬧區的「浪漫小吃攤街」，入夜後成了年輕人的夜生活玩樂天堂。

　

景點資訊

黃金醬蟹（麗水醬蟹）

地址：全羅南道麗水市突山邑右鬥里 651-25

　

桃園景（順天泥蚶餐廳）

地址：全羅南道順天市大龍洞 134-15

　

南道藝談（潭陽牛肉料理）

地址：全羅南道潭陽郡月山面潭長路143

　

麗水浪漫小吃攤街

地址：全羅南道麗水市Hamel路102

網址：www.yeosu.go.kr/tour

　

麗水海上纜車

網址：www.yeosucablecar.com

地址：全羅南道麗水市突山邑突山路3600-1

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 纜車 牛肉

延伸閱讀

《與惡魔有約》金裕貞是天生長髮臉！韓國造型師教你「短臉髮型」4大要點，這款短髮連女神都不敢剪

輝人WHEE IN分享台南美食 大讚「充滿愛、幸福跟療癒」

粵港澳圖片巡迴展 最終場台南展出

吃貨如何變美食家？高琹雯《Liz關鍵詞2》即日起預購

相關新聞

韓食資料庫和獨特飲食文化　當之無愧的美食之鄉「全羅南道」

擁有「韓國西南海岸明珠」美譽之稱的全羅南道，位在韓國西南部的西海岸，這裡由山、湖、河、海、島等原始地貌組合成美麗的上帝後花園地圖畫布，景色優美。再加上人文歷史保存良好，一直是韓國人家族旅遊和學術研究主要的首選之地。

給你好心情！韓國第一甜甜圈推期間限定「微笑蛋糕」 最強級別「3款甜笑」融化你的心

被萌到不要不要！韓國第一甜甜圈「Knotted」曾於今年登台快閃晶華酒店，Q版「微笑臉」極具品牌代表性，更於年末在韓推出期間限定「三款微笑蛋糕」，招牌笑臉超療癒...

不是抹茶！韓國獵奇「小黃瓜包」攜手知名動畫再開賣 網友衝擊照買單只為收集它

不是愚人節！韓國食品廠牌曾在愚人節時惡搞推出「小黃瓜包」及「香菜包」，近日「小黃瓜包」重出江湖，並在IG上掀起熱議。韓國網友驚訝表示「居然是小黃瓜」、「這個好衝擊」...

韓國聖誕氣氛半日遊！首爾超人氣The Hyundai 聖誕村+首爾三大牛角麵包之一Teddy Beurre House

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-11-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 2 個景點，其中包含 THE HYUNDAI 首爾、THE HYUNDAI 首爾。 在首爾的心臟地帶，有一處每到聖誕季節便變得璀璨奪目、充滿節日氣氛的地方——The Hyundai Seoul聖誕村。這裏不僅是購物的天堂，更是體驗節日歡樂與浪漫的最佳去處。而在這座充滿魅力的城市中，還隱藏着一個小巧精緻的美味祕密——Teddy Beurre House，它被譽爲首爾三大牛角麪包之一，以其獨特的風味和口感吸引着無數食客的目光。

滑雪樂趣多！韓國洪川大明滑雪場攻略　單板雙板、初學進階都玩得開心

期待已久的冬天終於要來了，喜歡滑雪的朋友終於可以大展身手！韓國洪川大明維爾瓦第滑雪村可算是韓國最大的滑雪度假天堂，還有觀光纜車、汗蒸幕和戶外溫泉SPA，不論是新手還是老手的都可以玩得盡興。小編為你彙整了洪川大明滑雪場的最新玩法與行程，讓你的計劃行程免煩惱，全身投入滑雪的樂趣！

韓國京畿道之旅！抱川四季中，劇照般的人生照片之旅

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-10-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Pocheon Art Valley、갈비1987、산정호수。 首爾近郊東南西北，隱藏著不少新穎有趣的景點，大自然的鬼斧神工下一處處奇特、充滿個性風景叫人印象深刻。可是有 哪一個區域能做到景點處處都是韓綜韓劇的足跡? 那自然是京畿道抱川了。細仔一看，抱川著名觀光景點蘊藏著不少劇集 經典場面。四季迥異的抱川仙境中，能勾起多少心動回憶? 又有多少地方，能拍攝出網美級的人生相片?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。