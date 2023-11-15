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進入邊境！ 韓國仁川「白翎島」 大韓民國西海最北端自然寶瑰

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作者：Funliday-Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-09-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 Incheon Port First International Passenger Terminal、코바코돈가스-누룽지밥&백령콩순두부、Sagoj。

大韓民國最東端的獨島 ✅️ 完成！

大韓民國最南端的馬羅島 ✅️ 完成！

那當然就要向大韓民國西海最北端，更是可以肉眼看到北韓小村莊的白翎島出發了！！！

貌似朱鷺揮著白色翅膀飛在空中而得名的白翎島，與北韓最近的地方不過50.98㎢，準備好護照，進入邊境地區吧~火

注意: 白翎島內有8大景點印章活動，在8大景點其中一處的服務中心取得小冊子，在到訪以下8大景點並完成收集印章後，到白翎島面市務所即可換領白翎島特產玉筋魚汁。

第 1 天

Incheon Port First International Passenger Terminal | 5 分鐘

白翎島是一座小島，面積55平方公里，人口約2000人。在南北韓停戰後，成為平民禁區。但，自2002年起對遊客開放。

前往白翎島最簡單的方法是從仁川港客運碼頭搭乘白翎島渡輪，早上０8:30從仁川出發，船程大約是３小時。沒想到一大早的，乘船的人也很多。

船票方面，仁川市民（成人)只需要一萬多韓元，但非仁川的成人船票就需要７萬多韓元。

而且週末建議提早購票，不然一般票可能都沒有了呢。。。

註: 機場預計在2027年開幕。

⏰ 去程: 仁川出發 08:30

回程: 白翎島出發 12:30

💰 去程: 仁川出發 - 一般成人(非仁川市民) 71.7 (≈TWD1,726 / HKD420)

回程: 白翎島出發 - 一般成人(非仁川市民) 78.7 (≈TWD1,895 / HKD461)

코바코돈가스-누룽지밥&백령콩순두부 | 1 小時

因為NAVER地圖看了一遍發現餐廳其實都集中在一個地方， 就決定到現場才決定。

結果誤打誤撞的找到這家不錯吃的連鎖餐廳COBACO (코바코 인천백령점)。

神奇地店內有壽司、日式揚唐雞、日式炸豬排飯、日式蕎麥麵料理和......韓式嫩豆腐湯??

我點了香辣牛肉嫩豆腐湯，沒有很鹹，而且當中的泡菜是我喜歡的偏酸的口味。

下單後才發現店內的大豆、米和泡菜是白翎島產。

突然覺得自己選得很對!!

⏰午11:00 ~ 15:00 / 晚 17:00 ~ 20:00

休息時間 15:00 ~ 17:00

🚫 每週一

💰 香辣牛肉嫩豆腐湯 (육개장순두부) 10.0 (≈TWD241 / HKD59)

Sagoj | 30 分鐘

白翎島沙串海水浴場灘(사곶해수욕장)不只是沙和海！它還是全球僅有的兩個天然飛機跑道之一，被認為是自然界的奇蹟。

沙灘的觸感像是雨後的遊樂場公園橡膠彈性地墊，濕潤的表面能感受到堅實密度高的土壤

整條沙灘道路長達3km以上，退潮時將顯現出300m以上寬度。

落潮時，就可以在沙灘上進行飛機升降，現在也被用於韓國國軍飛行場呢!!

⏰24H

백령도 용기원산 끝섬전망대 | 1 小時

白翎島四面環海，而2013年6月開放位於全島東面的末島展望臺(끝섬전망대)之上┌在晴朗的白天可以肉眼看到北朝鮮的小村莊。

這個地方是邊境地區，是休戰狀態，而非戰爭結束，看到瞭望臺四周的鐵絲網，作為外國人是由心感慨。

北韓的地平線正在眼前展開。海中或許沒有一條線，但現實卻是存在著隔海相望、分為南北那無形的三八線。

最上層的瞭望臺除了視聽教育，剛好還有一位會一點中文的解說員大叔，他親切地說明著地圖模型相對的位置。

望遠鏡之中，詳細地看到北韓的長山閣與舊船、黃海南道的月來島。

未知的未來，南北會統一嗎？統一又是一個適合的選擇嗎？

⏰09:00 ~ 18:00

休息時間 12:.00 ~ 13:00

🚫 每週一

💰 免費

Simcheong-gag | 30 分鐘

要是對韓國文學有一點了解，大概會聽過小說《沈清傳》。而小說的背景舞台正是在白翎島！

在《沈清傳》中，爲了恢復父親的視力，沈清跳入了印塘水，而她轉世重生的地方就是能看見蓮峯巖的地方。爲了紀念這一點，人們在能同時俯瞰印塘水和蓮峯巖的地方建立了沈清閣(심청각)。

而傳統建築分為樓、亭、閣等，兩層以上的建築為閣。

在這閣內展出了沈清轉世的場景等，展覽中還包含了與《沈清傳》相關的板話、電影劇本、古籍等，傳承傳統文化，同時也努力弘揚“孝”的思想。

⏰09:00 ~ 18:00

🚫 每週一

💰 免費

두무진포구 | 2 小時

白翎島西北端的頭武津岩石羣是數億年來海浪雕刻出如畫的景緻。

站在岩石旁彷彿能聽到歷史的迴響，那是大自然和時間的傑作。

象形石、將軍石、神仙台、仙台巖、兄弟石等，它們如同連綿不絕的屏障，面向大海。

1612年（光海君5年）被流放至白翎島的李大期在其著作《白翎島志》中更讚譽仙台巖爲“老神的最後傑作”

只是由停車場走到頭武津浦口(두무진포구)後，就是至少20分鐘的山路，大家記得穿球鞋，別像我那樣傻傻的穿了淑女鞋，最後走得腳都破皮了...

⏰24H

💰 免費

삼거리치킨족발 | 2 小時

好吧，又是一家沒有計劃，看到就進的餐廳三岔口炸雞豬蹄 。

菜單出奇地多，由烤肉到炸雞、海鮮煎餅、豬腳、配啤酒的魚乾，真的甚麼都有。

我們就點了五花肉和排骨肉。味道還不錯！

而且入夜後人流非常多，似乎都是附近海軍陸戰隊營的軍人。

💰 完全忘了價格，一行四人，叫了五人份的肉加啤酒，一共約80.0 (≈TWD1,926 / HKD459)

아름다운세상(펜션) | 1 小時

好吧，要是會韓文的人，請尋找其他民宿。家鄉民宿(고향펜션)又名

這家白天看花園是還不錯。只是最重要的室內就那樣，舊舊髒髒的。

洗手間沒有打掃乾淨的感覺很重。

而且有WIFI路由器，卻不提供密碼。一開始是說不提供WIFI，我們說大韓民國的住宿沒有WIFI是在開玩笑嗎？這不是路由器嗎？

後來管理人改口說，忘了密碼。

然後沐浴乳洗髮乳說是包含的，現場卻沒有，要我們提出才拿來。

就算了吧，這家叫美麗世界叱宿(아름다운세상)民宿千萬別去。

💰 150.0/ 晚 (≈TWD3,611 / HKD878)

第 2 天

Yongtrimbawi rock | 15 分鐘

因為其形似一條龍升天並打嗝(?) ，才被稱為龍嗝岩(용트림바위)。

龍嗝岩入口的小斜坡有一個3D畫作拍照區，到頂後是旅遊資訊中心和衛生間設施，只是有一部分的施工正在進行中。

走上展望台馬上可以看到龍嗝岩，拍拍照留念，不到十分鐘便走了。

⏰24H

💰 免費

콩돌해변 | 1 小時

豆石海水浴場(콩돌해수욕장)整個海邊是滿滿的鵝卵石，而這些鵝卵石是由海邊石英岩在海岸海浪侵蝕下破碎、反覆磨損而形成，形狀如豆子，韓文稱為豆石。而鵝卵石大約需要15,000年的時間才形成，它們的顏色和形狀多種多樣，有白色、棕色、灰色、紅棕色、藍灰色等，看起來美麗又可愛。

有地區傳言說這裡的鵝卵石對治療惡性皮膚炎有效果，因此大量的鵝卵石被帶走。為了保護它們，於1997年被指定為天然紀念物第392號，並且法律禁止帶走鵝卵石。

要是脫掉鞋子在石上走，完全是足底按摩鵝卵路，酸(爆)爽(痛)感沖上後腦。身體不健康的人記得按摩一下。

⏰24H

💰 免費

서해최북단비 | 1 小時

最後一站西海最北端碑(서해최북단비)當然是必到打卡點。

只是除了經過韓國最短橋樑 - 白翎大橋和石碑打卡外，這裡可是鹹水與沒淡水的交界點。一邊是白翎湖，另一邊就是沙串海岸的一端。

要是天氣好又近日落時份，夕陽餘暉下的白翎湖是韓國人推薦的美景唷

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國仁川 | 白翎島 - 大韓民國西海最北端自然寶瑰

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